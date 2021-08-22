Лукаку круто вернулся в Англию. «Арсенал» ничего не мог сделать против форварда «Челси»

«Сколько голов я жду от Лукаку? 50 или 60 до зимы. Шучу. Мы поставим чёткую цель позже в этом сезоне», — сказал на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» Томас Тухель. Несмотря на жирную долю иронии в этих словах, тренер «Челси» прекрасно осознаёт уровень бельгийца. И уже в игре с «Арсеналом» оперативно встроил Лукаку в атакующую структуру команды.

По сравнению с матчем с «Кристал Пэлас» (3:0) Тухель сделал три перестановки. Уверенно отыгравший в первом туре Чалоба присел в запас — тут тренер логично сделал выбор в пользу более опытного Джеймса, отправив Аспиликуэту на место правого ЦЗ в тройке. Хаверц заменил в старте Пулишича, а вместо Вернера предсказуемо вышел Лукаку.

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По схеме «Челси» — без каких-либо изменений. Всё те же 3-4-3, с которыми Тухель взял Лигу чемпионов и выстроил одну из лучших команд второй половины прошлого сезона АПЛ.

У Артеты ситуация сложнее — куча кадровых проблем и тотальный дисбаланс в игре. С «Челси» по разным причинам не смогли сыграть Ляказетт, Парти, Габриэл, Уайт и Виллиан. Подъехавший из «Реала» за € 35 млн Эдегор не попал в заявку, а несвежий Обамеянг остался в запасе.

Спина Лукаку — главная проблема для «Арсенала» в дерби

До ухода в «Милан» Жиру исполнял у Тухеля роль форварда, который опускается в глубину и помогает команде заполнять пространство на флангах и полуфлангах под обостряющие передачи. Работоспособность и мышление Жиру помогали ему оставаться крайне полезным игроком для «Челси» даже с учётом номинального статуса запасного нападающего. Трансфер Лукаку — не просто усиление атакующей линии, это ещё и апгрейд отработанных на Жиру механизмов Тухеля.

Нынешний «Челси» от матча к матчу прогрессирует в геометрии атак, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лукаку сразу пригодился не просто как бомбардир. В «Интере» и сборной бельгиец уже давно прокачал вариативность в атакующих действиях. Первый гол в ворота «Арсенала» — идеальный пример работы Лукаку. Сначала форвард опустился в глубину, стянул на себя четырёх игроков «Арсенала» и отыграл на Ковачича. «Челси» резко развернул атаку через пустой правый фланг, откуда прострелил Джеймс. Лукаку по дороге к первому голу в сезоне в фирменном стиле раздавил Пабло Мари — с такой машиной просто трудно бороться.

Глубокие смещения Лукаку постоянно держали оборону «Арсенала» в напряжении. Команда Артеты тратила много времени и сил на сдерживание форварда «Челси», а игроки часто теряли позицию. Второй гол «Челси» — катастрофа в исполнении Тирни, который снова оставил дыру на своём фланге (при активной помощи Джаки, оголившего опорную зону).

Статистика вовлечённости Лукаку в атакующую игру «Челси» впечатляет — даже при том, что во втором тайме команда Тухеля заметно сбавила в динамике (о чём после игры сказал сам тренер).

Бельгиец круто вернулся в АПЛ и вполне мог оформить дубль, но «Арсенал» уберегла от разгрома лишь сумасшедшая реакция голкипера Лено:

Впрочем, у «Челси» в первом тайме феерил не только Лукаку — Артета собственноручно лишил оборону «Арсенала» надёжности, сыграв с четырьмя защитниками в линию. Из-за этого «Челси» стабильно растягивал соперника в ширину, а Маунт и Джеймс набили отличные цифры по ожидаемой опасности от передач — 0,64 и 0,52 xThreat соответственно.

«Арсенал» прибавил во втором тайме, но «Челси» спокойно победил

Ещё одна проблема «Арсенала» — самонадеянная попытка запрессинговать «Челси». По матчу команда Артеты поднималась заметно высоко (средняя высота обороны составила 50,54 метра против 38,55 у «Челси»), но у нынешнего «Арсенала» нет поставленного прессинга. «Челси» часто рубил эти наивные выбрасывания чужих игроков за счёт выверенных передач.

В первом тайме у «Арсенала» настолько всё не получалось, что отдельные игроки стали психовать — ничем другим, например, нельзя объяснить вот этот странный прыжок от Холдинга:

Но после перерыва «Арсенал» неожиданно прибавил в агрессии и заметно усложнил «Челси» переходы из обороны в атаку. Даже полезли моменты — дальний удар Саки (спас Менди), убойный шанс Холдинга после розыгрыша стандарта и скидки от Пабло Мари. На этом отрезке «Челси» впервые в матче испытал определённые трудности.

Впрочем, Артета быстро сбил атакующий порыв «Арсенала», выпустив Обамеянга (вместо Саки), который отыграл настолько вяло, что к концу матча можно было даже забыть, что он находится на поле. Также по ходу второго тайма травмы получили Мартинелли и Тирни. «Арсенал» по инерции шёл в давление, но «Челси» уверенно контролировал мяч и уже не допускал у ворот Менди опасных моментов.

Фото: Michael Regan/Getty Images

В целом преимущество «Челси» по игре не подлежит сомнению – 3,64 xG против 0,63 (по данным Understat) символизируют это. Цифры подчёркивают грамотный выбор Тухелем плана на матч и быструю интеграцию Лукаку в общую геометрию игры команды. Артета ко всем кадровым проблемам добавил неадекватное решение сыграть с «Челси» по схеме с четырьмя защитниками.

Самое интересное, что в предыдущих матчах с «Челси» Артета успешно придумывал нестандартные ходы и строил игру от соперника с учётом его слабых мест. Итогом стали три победы подряд. Что сегодня произошло с тренером «Арсенала» — загадка.

Артета в первых двух турах оформил неплохой «задел» в борьбе за путёвку в Чемпионшип — сейчас «Арсенал» занимает 19-ю строчку в таблице (ниже только «Норвич»). Следующим соперником станет «Манчестер Сити» — это шанс укрепить свои позиции в зоне вылета.