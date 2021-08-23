Как же «Локо» повезло с Николичем! Объясняем, почему он так крут

Весной 2020-го я вместе со всеми смеялся над Василием Кикнадзе. Менеджер всерьёз рассказывал на ТВ, что встречался с огромным количеством тренеров, но выбрал неизвестного серба для замены Сёмину. Только с ним они якобы сошлись во взглядах на футбол, поэтому именно Николич сделает «Локо» лучше.

Прошло полтора года. И, пожалуй, это единственный тезис господина Кикнадзе, над которым уже не хочется хохотать.

Главный показатель успешной работы тренера – результат. Когда его нет – на первое место выходит волшебная дипломатия. Если называешь руководству и болельщикам не зависящие от тебя причины провала – остаёшься работать, нет – идёшь на «Матч ТВ». Николичу не грозит оказаться в телевизоре. Марко показывал результат с первого дня – сначала, не готовя команду к возобновлению сезона, остался с ней в зоне ЛЧ. Потом здорово там сыграл и до последнего претендовал хотя бы на третье место (уже неплохо при нынешнем уровне футбола). А весной этого года проиграл только «Зениту», но на какое-то время стал чуть ли не единственным реальным соперником Питера в борьбе за чемпионство.



Конечно, за это время были и факапы – например, приглашение защитника Райковича. Но серб оперативно признал ошибку, и через полгода игрока уже не было в команде. При этом Марко ни разу не пожаловался на трансферы, недостаток игроков, перелёты, лимит и прочие факторы. В ЛЧ кидал в состав молодёжь – Сильянова, Иосифова и остальных — и не парился, что подумают другие. Важно, что парни не терялись и точно знали, как играть даже против звёзд. Топовый матч-менеджмент.



Николич с первой минуты в клубе попал под пресс. Сначала болельщики изучали его, уходили с трибун и во время игры, кричали про Сёмина и против руководства. Грустно оставаться с поддержкой только гендира в условиях, когда его все ненавидят. Но Николич занимал чёткую позицию – постоянно благодарил фанов и говорил, что они – лучшие. Через пару месяцев его уже обожали.



Потом наступил 2021-й, и в «Локо» сменилось руководство. С того момента раз в пару месяцев Николича динамично снимают. Сначала искали кандидатов весной. Теперь ищут с приходом немецких боссов. Любого другого тренера это могло бы сломать. Либо демотивировать. Но в этом плане Марко немного похож на Сёмина. Того тоже стабильно увольняли, но он точно знал – для результата нужен идеальный контакт с командой, а не с руководством. Марко этого добился. Парни играют именно за тренера, а не за людей в вип-ложе.

И самый важный фактор, показывающий крутость Николича – развитие игроков. Кажется, с ним прогрессируют вообще все. Независимо от возраста и желания. Фёдор Смолов вернул статус одного из лучших форвардов России спустя четыре года. Рифат Жемалетдинов из роботизированного флангового полузащитника превратился в мощного распасовщика. Куликов, Магкеев, Рыбчинский именно благодаря доверию тренера перескочили из молодёжного во взрослый футбол, не заметив разницы.

Именно с Николичем и при адекватной стратегии «Локо» сможет строить счастливое будущее. А если клуб этого не захочет, уверен, Марко ждёт следующий шаг.



И, надеюсь, он сделает его не в России.