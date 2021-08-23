В России очень боятся перемен. Кажется, лимит с нами навсегда

В понедельник днём мы на пару часов перенеслись в прекрасную Россию без лимита. Александр Дюков сообщил, что РФС предложил клубам полную отмену всех ограничений. Это чёткий сигнал: федерации удалось согласовать вопрос во всех государственных органах и теперь нет никаких препятствий. Но для полного соблюдения всех процедур нужно получить согласие на реформу от клубов. А вот они выступили против.

До конца пошли только в «Рубине» и «Краснодаре» — эти клубы поддержали полную отмену лимита. Остальные остались где-то посередине. И теперь предлагают не делать резких движений и постепенно прийти к формату, о котором говорили пару лет назад: «10+15» в заявке без ограничения числа легионеров на поле. Лимитное лобби крупных клубов убедило остальных, что изменения глобально ни на что не повлияют. Особенно это никак не отразится в плюс на финансовом будущем большинства. Как просили деньги — так и будут просить. И зачем тогда менять то, что и так работает?

Собрание клубов в очередной раз подчеркнуло две типичные для российского футбола истории: отсутствие стратегического планирования и страх перемен. Даже когда первые люди РФС нанимают голландских спецов, чтобы сделать хорошо для всех, опытные руководители этого боятся. Всё новое вызывает отторжение и непонимание. И если сейчас как-то работает — пусть работает, а лучше сделают уже после нас.

Я нисколько не сомневался, что против отмены будет «Спартак». Федун давно намекает, что лучше участвовать в финансовой гонке за россиян, чем привозить непонятных иностранцев. Хотя он всё равно выходит на европейский рынок и тратит там много денег. Но он как-то построили свою империю, так что осуждать его глупо.

Удивила пассивность «Зенита». Инсайдеры утверждают, что Питер не поддержал полную отмену, зато предложил богатым клубам выкупать легионерские места у бедных. Странная позиция. Вряд ли Сергей Семак — последовательный критик лимита — сейчас доволен.

Зато те, кто поддерживают ограничения, счастливы. У них будет достойный и даже патриотичный аргумент — всё ради сборной России. И плевать, что клубы сейчас точно получают сильно больше внимания на дистанции и в первую очередь нужно думать об их развитии.

Плевать, что нужно хорошо выступать в еврокубках, делать чемпионат ярче и привлекательнее.

Плевать, что российские футболисты тонут в огромных зарплатах и большинство просто забивают на футбол.

Теперь только одна надежда. Давайте побыстрее придём хотя бы к формуле «10+15». Не через 2-3-5 лет. Заинтересованные люди оттянут реформу на максимально долгий срок. Это слабый, но хоть какой-то шаг к повышению конкуренции и общего уровня футбола.

Иначе застрянем в этом болоте надолго.