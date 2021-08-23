Кого забыл Карпин. 5 неочевидных кандидатов в сборную России

Валерий Карпин назвал окончательный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). Всех ли сильнейших вызвал главный тренер согласно своему принципу «хорошо играешь в клубной команде — приглашаешься в национальную»? Фактически да. Мы насчитали ещё как минимум пятерых футболистов, которых Карпин мог бы пригласить для знакомства и проверки в тренировочном процессе. В том числе три легионера. Вот эти игроки:

Станислав Крицюк, «Жил Висенте»

Карпин, а точнее его помощник Виталий Кафанов, отвечающий за выбор и подготовку голкиперов для сборной России, вызвал в национальную команду сразу пятерых вратарей — Гильерме, Дюпина, Лунёва, Максименко и Песьякова. Любой из вас может назвать ещё не менее пяти игроков этого амплуа, заслуживающих внимания тренерского штаба. Но здесь мы, пожалуй, остановимся на одной кандидатуре — Крицюка.

Во-первых, Станислав играет в чемпионате, который на сегодняшний день стоит выше РПЛ в рейтинге УЕФА. Во-вторых, он именно играет и делает это хорошо. В прошлом сезоне в составе «Белененсеша» россиянин выдал 11 «сухарей» в 27 матчах и имел очень высокий показатель парированных ударов — 77%. В нынешнем сезоне Примейры «Жил Висенте» Крицюка стартовал с двух «сухих» побед и только в третьем туре уступил мощной «Бенфике» (0:2). У нашего легионера на старте чемпионата 88% отбитых мячей. Возможности 30-летнего голкипера хорошо известны Кафанову по РПЛ, так что можно ждать приглашения Станислава на следующие сборы.

Фото: gilvicentefc.pt

Александр Жиров, «Зандхаузен»

С центральными защитниками в российском футболе по-прежнему всё очень плохо. О чём говорить, если в списке Карпина находится место для Максима Осипенко — представителя команды с худшей обороной чемпионата (11 пропущенных мячей)? Капитан «Ростова» — неплохой центрбек, тем не менее надёжностью игрока уровня сборной пока не обладает.

Жиров уже три года выступает во второй Будеслиге за «Зандхаузен». Пусть команда звёзд с неба не хватает, Александр стал её капитаном, а для легионера это настоящее признание. По оценкам авторитетного немецкого издания Kicker, 30-летний россиянин входит в топ-4 игроков «Зандхаузена». По версии Whoscored Жиров вообще в тройке лучших. Всего же Александр сыграл за «Зандхаузен» 86 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Жиров вызывался в сборную России при Станиславе Черчесове, но до сих пор не дебютировал за национальную команду. Ещё ранее, в 2015-м, выступавшего тогда в ФНЛ Александра разглядел Фабио Капелло. Наверное, и Карпину будет нелишним посмотреть в работе на центрального защитника.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Алан Дзагоев, ЦСКА

Накануне Карпин рассказал, что встречался с Дзагоевым и полузащитник ЦСКА может быть включён в состав сборной России. Значит, если тренер и забыл про Алана, когда только получил назначение и обдумывал состав команды, то вспомнил об игроке армейцев после первых матчей нового сезона. Действительно, Дзагоев наиграл на звонок от Карпина.

Вопрос, как обычно, упирается в состояние здоровья 31-летнего хавбека. Нужна ли ему двухнедельная пауза и на сколько времени Алана хватит в матчах отборочного цикла чемпионата мира. ЦСКА в этом сезоне с Дзагоевым на поле выглядит значительно лучше, чем без него. Как только опытный полузащитник выходил на поле, у команды Алексея Березуцкого начинал нормально двигаться мяч. Хотя сам Алан совершил лишь одно результативное действие — точную подачу с углового на Заболотного — он реально усиливал атаку армейцев. За тот период, что Дзагоев находится на поле, ЦСКА при его участии создаёт в среднем 3,5 голевых момента. Очень солидный показатель. Карпин не мог пройти мимо этого.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван Сергеев, «Крылья Советов»

Футбольная Россия узнала о Сергееве по ходу прошлого сезона, когда нападающий «Крыльев Советов» бил снайперские рекорды в ФНЛ. Иван наколотил 40 мячей в 42 матчах второго по уровню дивизиона, кроме того, добавил к этому три гола в Кубке России. Тогда он поражал ворота выступающих в элите «Химок» и «Динамо», тем не менее всё равно оставались сомнения по поводу того, потянет ли 26-летний уроженец Череповца РПЛ.

В первых двух турах нового сезона Сергеев не отличился — сомнения усилились. Но потом он стал забивать в каждом матче: «Арсеналу» с пенальти, «Рубину» — после выхода один на один, «Сочи» — ударом головой. У Ивана есть очень ценное качество: он умеет выбрать позицию в штрафной соперника и чувствует, куда придёт мяч. Забивает разнообразные голы, поэтому защитникам непросто прогнозировать его действия у ворот. Разумеется, новичку РПЛ ещё есть куда расти, но Карпин на фоне спада у Дзюбы и Соболева мог бы пригласить супербомбардира из «Крыльев Советов». Впрочем, если Сергеев продолжит стабильно забивать, сборная никуда от него не денется.

Станислав Ильюченко, «Чонбук Хёндэ»

Игрок из чемпионата Южной Кореи? Да ну бросьте! Наверняка такая реакция будет у многих читателей, увидевших в списке фамилию Ильюченко. Пообщавшись с парой профессиональных скаутов, следящих за мировыми рынками, корреспондент «Чемпионата» узнал, что: а) южнокорейская лига не особо уступает по уровню РПЛ; б) ведущие местные команды — такие как «Ульсан» или «Чонбук» — сопоставимы по силе с лидерами чемпионата России. В Южной Корее футбол менее атлетичный, но там больше игроков, чем в РПЛ, которые постоянно находятся в движении и открываются.

При этом Ильюченко в южнокорейской лиге один из лучших. Сейчас входит в топ-3 бомбардиров, а всего за два года в местном чемпионате (после отъезда из второй Бундеслиги) стал автором 30 голов и 12 голевых передач в 57 матчах. Более того, в 2021 году он лидер по голам среди всех российских нападающих — результативнее и Дзюбы, и Соболева, и Смолова. В гонке снайперов Станислав опережает нынешних форвардов сборной Южной Кореи. Между тем южнокорейская сборная находится выше России в рейтинге ФИФА (36-е место), а большинство игроков национальной команды выступают как раз на родине. Ильюченко — классический завершитель атак, с ним стоило хотя бы познакомиться.