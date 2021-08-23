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Сборная России по футболу: кого не вызвал Валерий Карпин, мнение

Кого забыл Карпин. 5 неочевидных кандидатов в сборную России
Анатолий Романов
Кого не вызвал Валерий Карпин
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Новый тренер мог бы вызвать в команду ещё трёх легионеров.

Валерий Карпин назвал окончательный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). Всех ли сильнейших вызвал главный тренер согласно своему принципу «хорошо играешь в клубной команде — приглашаешься в национальную»? Фактически да. Мы насчитали ещё как минимум пятерых футболистов, которых Карпин мог бы пригласить для знакомства и проверки в тренировочном процессе. В том числе три легионера. Вот эти игроки:

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Станислав Крицюк, «Жил Висенте»

Карпин, а точнее его помощник Виталий Кафанов, отвечающий за выбор и подготовку голкиперов для сборной России, вызвал в национальную команду сразу пятерых вратарей — Гильерме, Дюпина, Лунёва, Максименко и Песьякова. Любой из вас может назвать ещё не менее пяти игроков этого амплуа, заслуживающих внимания тренерского штаба. Но здесь мы, пожалуй, остановимся на одной кандидатуре — Крицюка.

Во-первых, Станислав играет в чемпионате, который на сегодняшний день стоит выше РПЛ в рейтинге УЕФА. Во-вторых, он именно играет и делает это хорошо. В прошлом сезоне в составе «Белененсеша» россиянин выдал 11 «сухарей» в 27 матчах и имел очень высокий показатель парированных ударов — 77%. В нынешнем сезоне Примейры «Жил Висенте» Крицюка стартовал с двух «сухих» побед и только в третьем туре уступил мощной «Бенфике» (0:2). У нашего легионера на старте чемпионата 88% отбитых мячей. Возможности 30-летнего голкипера хорошо известны Кафанову по РПЛ, так что можно ждать приглашения Станислава на следующие сборы.

Фото: gilvicentefc.pt

Александр Жиров, «Зандхаузен»

С центральными защитниками в российском футболе по-прежнему всё очень плохо. О чём говорить, если в списке Карпина находится место для Максима Осипенко — представителя команды с худшей обороной чемпионата (11 пропущенных мячей)? Капитан «Ростова» — неплохой центрбек, тем не менее надёжностью игрока уровня сборной пока не обладает.

Жиров уже три года выступает во второй Будеслиге за «Зандхаузен». Пусть команда звёзд с неба не хватает, Александр стал её капитаном, а для легионера это настоящее признание. По оценкам авторитетного немецкого издания Kicker, 30-летний россиянин входит в топ-4 игроков «Зандхаузена». По версии Whoscored Жиров вообще в тройке лучших. Всего же Александр сыграл за «Зандхаузен» 86 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Жиров вызывался в сборную России при Станиславе Черчесове, но до сих пор не дебютировал за национальную команду. Ещё ранее, в 2015-м, выступавшего тогда в ФНЛ Александра разглядел Фабио Капелло. Наверное, и Карпину будет нелишним посмотреть в работе на центрального защитника.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

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Алан Дзагоев, ЦСКА

Накануне Карпин рассказал, что встречался с Дзагоевым и полузащитник ЦСКА может быть включён в состав сборной России. Значит, если тренер и забыл про Алана, когда только получил назначение и обдумывал состав команды, то вспомнил об игроке армейцев после первых матчей нового сезона. Действительно, Дзагоев наиграл на звонок от Карпина.

Вопрос, как обычно, упирается в состояние здоровья 31-летнего хавбека. Нужна ли ему двухнедельная пауза и на сколько времени Алана хватит в матчах отборочного цикла чемпионата мира. ЦСКА в этом сезоне с Дзагоевым на поле выглядит значительно лучше, чем без него. Как только опытный полузащитник выходил на поле, у команды Алексея Березуцкого начинал нормально двигаться мяч. Хотя сам Алан совершил лишь одно результативное действие — точную подачу с углового на Заболотного — он реально усиливал атаку армейцев. За тот период, что Дзагоев находится на поле, ЦСКА при его участии создаёт в среднем 3,5 голевых момента. Очень солидный показатель. Карпин не мог пройти мимо этого.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван Сергеев, «Крылья Советов»

Футбольная Россия узнала о Сергееве по ходу прошлого сезона, когда нападающий «Крыльев Советов» бил снайперские рекорды в ФНЛ. Иван наколотил 40 мячей в 42 матчах второго по уровню дивизиона, кроме того, добавил к этому три гола в Кубке России. Тогда он поражал ворота выступающих в элите «Химок» и «Динамо», тем не менее всё равно оставались сомнения по поводу того, потянет ли 26-летний уроженец Череповца РПЛ.

В первых двух турах нового сезона Сергеев не отличился — сомнения усилились. Но потом он стал забивать в каждом матче: «Арсеналу» с пенальти, «Рубину» — после выхода один на один, «Сочи» — ударом головой. У Ивана есть очень ценное качество: он умеет выбрать позицию в штрафной соперника и чувствует, куда придёт мяч. Забивает разнообразные голы, поэтому защитникам непросто прогнозировать его действия у ворот. Разумеется, новичку РПЛ ещё есть куда расти, но Карпин на фоне спада у Дзюбы и Соболева мог бы пригласить супербомбардира из «Крыльев Советов». Впрочем, если Сергеев продолжит стабильно забивать, сборная никуда от него не денется.

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Станислав Ильюченко, «Чонбук Хёндэ»

Игрок из чемпионата Южной Кореи? Да ну бросьте! Наверняка такая реакция будет у многих читателей, увидевших в списке фамилию Ильюченко. Пообщавшись с парой профессиональных скаутов, следящих за мировыми рынками, корреспондент «Чемпионата» узнал, что: а) южнокорейская лига не особо уступает по уровню РПЛ; б) ведущие местные команды — такие как «Ульсан» или «Чонбук» — сопоставимы по силе с лидерами чемпионата России. В Южной Корее футбол менее атлетичный, но там больше игроков, чем в РПЛ, которые постоянно находятся в движении и открываются.

При этом Ильюченко в южнокорейской лиге один из лучших. Сейчас входит в топ-3 бомбардиров, а всего за два года в местном чемпионате (после отъезда из второй Бундеслиги) стал автором 30 голов и 12 голевых передач в 57 матчах. Более того, в 2021 году он лидер по голам среди всех российских нападающих — результативнее и Дзюбы, и Соболева, и Смолова. В гонке снайперов Станислав опережает нынешних форвардов сборной Южной Кореи. Между тем южнокорейская сборная находится выше России в рейтинге ФИФА (36-е место), а большинство игроков национальной команды выступают как раз на родине. Ильюченко — классический завершитель атак, с ним стоило хотя бы познакомиться.

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