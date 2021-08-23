«У «Спартака» украли пенальти». Разбор судейства пятого тура РПЛ

Матчи 5-го тура прошли без явных судейских ошибок, однако вопросы к арбитрам всё равно есть. Так, недовольными работой рефери могут быть в «Спартаке» (из-за неоднозначного решения не ставить пенальти в ворота «Арсенала» после столкновения Понсе и Коченкова) и «Сочи» (в гостевом матче с «Крыльями» было несколько спорных эпизодов, в которых арбитр занял сторону хозяев). Повод возмущаться судейством могут найти даже в «Зените». Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал судейство в каждом из восьми матчей тура.

Слово Федотову.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

В поле работал Москалёв, и вопросы к его работе могут возникнуть у обеих команд. На 16-й минуте он показал жёлтую карточку Смольникову. С натяжкой её можно считать правильной, вроде он попал сопернику мыском по ноге, но я бы назвал карточку неоднозначной. На 25-й минуте он не дал карточку Зобнину за чистый удар по ноге сзади. На 48-й минуте VAR, на котором работал Левников, просматривал возможную игру рукой в штрафной «Арсенала», но по повтору непонятно — попал ли в неё мяч. Хотя даже если попал: рука была согнута в локте и ниже пояса — это не нарушение.

На 60-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Радаковичу — он сфолил на Соболеве и сорвал перспективную атаку. Что касается самого резонансного эпизода, который произошёл на 61-й минуте, когда Коченков сбил Понсе, то думаю, что Москалёв объяснил этот эпизод VAR как игровое столкновение. Это не пропуск инцидента, поэтому Левников не мог убедить Москалёва посмотреть повтор. Но для меня это нарушение — вратарь действовал безрассудно. Понсе пробил по воротам, потом сыграл вратарь, и мяч отлетел к Понсе, после чего произошло столкновение. Тут важно, что голкипер не пытался избежать этого столкновения, он попал коленом в живот сопернику. А Понсе, наоборот, от столкновения хотел уйти. Для меня это 11-метровый удар с показом жёлтой карточки. О красной говорить не стоит, так как мяч не был под контролем у Понсе. Нельзя сказать, что у «Спартака» отняли победу, но пенальти украли.

Что касается попадания мяча в руку защитнику хозяев на 65-й минуте, то по повтору непонятно, было ли касание мяча рукой. А раз по повторам мы этого не видим, то стоит довериться решению судьи. Оценка у Москалёва 7,6.

ЦСКА — «Ахмат» — 2:0

Карасёв провёл хороший матч, правильно показал обе карточки Харину: первую — за срыв перспективной атаки, вторую — за грубую игру. Но с Акинфеевым на 26-й минуте он не разобрался: карточки Мухину и Берише показал по делу, но надо было наказывать ещё и Игоря, который, будучи вратарём, прибежал что-то кричать в центр поля. Видимо, тут сработал авторитет Акинфеева, поэтому вратарь остался безнаказанным. Оценка у Карасёва 8,3.

«Урал» — «Динамо» — 0:1

Сиденков провёл неплохой матч, но с помарками. Карточку Лаксальту на 11-минуте показывать не следовало — он играл в мяч, а ему наступили на ногу. Зато судья разобрался с Бикфалви и показал ему вторую жёлтую за грубую игру. Оценка — 8,3.

«Уфа» — «Зенит» — 1:1

Шадыханов нормально отработал тяжёлый матч. Но на 28-й минуте он пропустил наступ Касинтуры, а затем, почти сразу, анголец получил карточку за другой фол. Так что «Уфа» должна была остаться в меньшинстве, но пропуск первой жёлтой карточки не считается серьёзной ошибкой. Так что оценка 8,3.

«Крылья Советов» — «Сочи» — 1:0

Фролов работал на матче без VAR, так как у него нет лицензии. На 16-й минуте Иванисеня заслуживал прямой красной карточки — он летел сопернику прямой ногой, шипы — как оружие, и так попал, что порвал сопернику гетры. Но Фролов не показал здесь даже жёлтую. На 19-й минуте следовало назначить в ворота «Крыльев» 11-метровый: сначала соперники держали друг друга, но потом игрок «Сочи» двигался к мячу, а футболист «Крыльев» его завалил. Это не только 11-метровый, а ещё и жёлтая карточка за неспортивное поведение. На 45-й минуте жёлтую заслуживал ещё один футболист «Крыльев» — в подкате он поднял ногу и сбил соперника. Тут Фролов не увидел даже нарушения.

Что касается атаки «Сочи» на 90+5-й минуте, то игрок «Крыльев» действительно коснулся мяча. Фролов сказал, что рука была в упоре, но это неправильное объяснение. Тут надо говорить о том, что рука была в естественном положении. Решение не назначать 11-метровый правильное, просто Фролов неправильно его объяснил. Хотя и без этого момента судья нормально проехался по «Сочи». Оценка — 7,3.

«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1

Хорошая игра для Мешкова, но он должен был с первых минут заметить, как игроки «Локо» окучивают Крыховяка. На третьей минуте следовало показать жёлтую карточку Жемалетдинову — он попал локтем по лицу соперника. Мешков дал принцип преимущества — это хорошо, но почему-то потом не дал карточку. На 46-й минуте карточку за применение рук в борьбе заслуживал Камано — он попал сопернику по лицу. Смолову на 73-й минуте тоже надо было показать жёлтую — он хватал соперника за майку. Фол Мешков свистнул, но карточку не дал — в итоге ни «Краснодар» в атаку не вышел, ни Смолов предупреждение не получил. Это странное решение. Оценка Мешкова — 8,1.

«Нижний Новгород» — «Ростов» — 1:2

Для Кукуляка это был простой матч. На 34-й минуте он правильно не назначил 11-метровый в ворота хозяев — локоть был прижат к груди. Карточка Хаджикадунича на 42-й минуте — странная, Ткачук сам его ударил. Жёлтая Баштушу тоже показана неверно — он играл в подкате, его соперник перепрыгнул через ногу, но закричал. Сёмин по делу возмущался этой жёлтой. Также Москалёв пропустил жёлтую на 79-й минуте. Его оценка — 8,0.

«Химки» — «Рубин» — 1:1

Казарцев отработал нормально, но есть нюансы. На 14-й минуте можно было показывать жёлтую Адеми, но Казарцев решил с игроками поговорить. Понять его можно, хотел показать авторитет, хоть в этом эпизоде и началась толкучка. Но на 35-й минуте карточку надо было показывать Себаю — и вот тут что-то объяснять уже было странно. Что касается эпизода на 56-й минуте, то Казарцев правильно продолжил игру. Мяч действительно попал в руку игроку «Химок», но она была в естественном положении. Оценка Казарцева — 8,3.