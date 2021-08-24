Похоже, мы не увидим забитых трибун в РПЛ в этом году. Роспотребнадзор, где логика?

Вы видите хоть какую-то последовательность у Роспотребнадзора? Я сейчас даже не про странную ситуацию в Нижнем Новгороде, где на уличные концерты приходят десятки тысяч человек, а на трибуны пускают 1000. Вся стратегия контролирующего органа мегастранная.
Лето 2020-го: пандемия только началась, вакцин нет, чемпионат России возобновляется с десятипроцентной посещаемостью.
Конец осени 2020-го: пандемия продолжается, вакцин нет, а в том же Питере на футбол ходят десятки тысяч человек – ведомство согласует до 50% посещаемости.
Весна 2021-го: коронавирус до сих пор с нами, люди вакцинируются, допуск на арены расширяется. И уже кажется, что скоро трибуны откроют полностью.
Но вместо этого перед стартом сезона мы телепортируемся в самое начало. И Роспотребнадзор вводит единые нормы для стадионов с тремя видами допуска: до 1000 человек, от 1000 до 3000 и от 3000 и выше. И это в тот самый период, когда в крупных городах многие проявляют сознательность и ставят прививки в том числе из-за того, что хотят жить без ограничений.
Мы действительно вернулись в начало. В той же Англии подобная система работала год назад, когда правительство поделило страну на зоны и в зависимости от уровня заболеваемости ограничивало число зрителей. Теперь там полные трибуны, а у нас – 1000 человек на огромных стадионах.
Никто не оспаривает то, что на первом месте здоровье. А ещё выбор конкретного человека. Но почему нельзя сделать допуск на стадионы по QR-кодам? Если человек привит или переболел и, соответственно, имеет небольшие шансы заразиться – он должен делать всё, что ему хочется: ходить без ограничений на футбол, вечеринки и концерты. Иначе в чём ценность этой прививки?
Технически это тоже вряд ли выглядит сложно – проверка кода точно не займет больше 10 секунд — и ты уже на стадионе. Наверняка клубы поддержат такой вариант, ведь это почти наверняка гарантирует им приличный плюс к заполняемости, а некоторых людей ещё и мотивирует вакцинироваться. Но почему-то никаких шагов для этого не предпринимается. А Роспотребнадзор, судя по всему, планирует сохранить все ограничения на спортивные события до конца года.
Хоть какая-то последовательность существует только в Казани. Туда местный Роспотребнадзор разрешает пускать до 30% от заполняемости трибун. И теперь клуб имеет все шансы стать самым посещаемым по итогам сезона. Пандемия забудется, а факт останется в истории.
- 24 августа 2021
-
13:21
-
13:10
-
13:03
-
12:47
-
12:23
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:23
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
08:32
-
08:30
-
08:06
-
07:43
-
07:22
-
07:00
-
06:47
-
06:23
-
06:09
-
05:54
-
05:42
-
05:21
-
04:59
-
04:48