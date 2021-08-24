Похоже, мы не увидим забитых трибун в РПЛ в этом году. Роспотребнадзор, где логика?

Вы видите хоть какую-то последовательность у Роспотребнадзора? Я сейчас даже не про странную ситуацию в Нижнем Новгороде, где на уличные концерты приходят десятки тысяч человек, а на трибуны пускают 1000. Вся стратегия контролирующего органа мегастранная.

Лето 2020-го: пандемия только началась, вакцин нет, чемпионат России возобновляется с десятипроцентной посещаемостью.



Конец осени 2020-го: пандемия продолжается, вакцин нет, а в том же Питере на футбол ходят десятки тысяч человек – ведомство согласует до 50% посещаемости.



Весна 2021-го: коронавирус до сих пор с нами, люди вакцинируются, допуск на арены расширяется. И уже кажется, что скоро трибуны откроют полностью.



Но вместо этого перед стартом сезона мы телепортируемся в самое начало. И Роспотребнадзор вводит единые нормы для стадионов с тремя видами допуска: до 1000 человек, от 1000 до 3000 и от 3000 и выше. И это в тот самый период, когда в крупных городах многие проявляют сознательность и ставят прививки в том числе из-за того, что хотят жить без ограничений.

Мы действительно вернулись в начало. В той же Англии подобная система работала год назад, когда правительство поделило страну на зоны и в зависимости от уровня заболеваемости ограничивало число зрителей. Теперь там полные трибуны, а у нас – 1000 человек на огромных стадионах.

Никто не оспаривает то, что на первом месте здоровье. А ещё выбор конкретного человека. Но почему нельзя сделать допуск на стадионы по QR-кодам? Если человек привит или переболел и, соответственно, имеет небольшие шансы заразиться – он должен делать всё, что ему хочется: ходить без ограничений на футбол, вечеринки и концерты. Иначе в чём ценность этой прививки?



Технически это тоже вряд ли выглядит сложно – проверка кода точно не займет больше 10 секунд — и ты уже на стадионе. Наверняка клубы поддержат такой вариант, ведь это почти наверняка гарантирует им приличный плюс к заполняемости, а некоторых людей ещё и мотивирует вакцинироваться. Но почему-то никаких шагов для этого не предпринимается. А Роспотребнадзор, судя по всему, планирует сохранить все ограничения на спортивные события до конца года.

Хоть какая-то последовательность существует только в Казани. Туда местный Роспотребнадзор разрешает пускать до 30% от заполняемости трибун. И теперь клуб имеет все шансы стать самым посещаемым по итогам сезона. Пандемия забудется, а факт останется в истории.