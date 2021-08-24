«Дело в противоречии с моими принципами». Как Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ»

Комментатор Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» после шести лет работы на телеканале. Поводом для ухода стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Журналист сообщил, что не хотел участвовать в этом проекте, который, по мнению Арустамяна, был больше похож на «Пусть говорят» или «Окна», а не на программу спортивного телеканала.

Заявление Нобеля Арустамяна

Футбольный комментатор в своём телеграм-канале рассказал о причинах увольнения с «Матч ТВ». «Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе.

Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро.

Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире 24 августа в 21:00) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

Фото: «Чемпионат»

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всём к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

До последнего убеждал руководство: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов.

Да, наверное, я должен был отказаться от съёмок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал всё, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю её.

Фото: «Чемпионат»

Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может.

Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях.

Ещё раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи — никогда этого не забуду.

Не прощаюсь! Уверен, будем поддерживать общение вне канала. Останусь с «Матч ТВ», пусть теперь лишь в качестве зрителя футбольных трансляций», — написал Арустамян.

Канделаки ответила на заявление Арустамяна

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила Нобелю и упрекнула его в том, что его собственные интересы важнее интересов канала. «С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, — одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал.



Все свои усилия лично я направляю на телеканал «Матч ТВ», потому что это мое основное место работы.



Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера. Тем не менее, каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель не исключение.



Настоящий журналист — тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений. Задачи «копаться в грязном белье» не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной. Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Оставаться лидером только спортивной аудитории — это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи».

«На свободном пространстве оказался интересный журналист». Коллеги Арустамяна – о его увольнении с «Матч ТВ»

Новость об увольнении Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ» взбудоражила футбольную и журналистскую общественность. Кажется, об уходе комментатора со спортивного телеканала никому не было известно заранее. «Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть!» – написал Константин Генич после заявления Арустамяна.

«Поговорил с Нобелем. От и до его понимаю. Крутой, смелый, и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил», – написал в «Твиттере» Генич.

Вслед за комментатором «Матч ТВ» об уходе высказался бывшей коллега Арустамяна Василий Уткин. «Матч ТВ» давно потерял меня лично, как зрителя, если говорить о стагнации канала в этом отношении, то однозначно она происходит. Нобель мой хороший друг, я поддерживаю его в любом случае, но решения он принимает сам. Я в данном случае скажу, что если он передумает, я все равно буду его поддерживать, всегда подставлю плечо, если нужно.

Возможно, я предложу ему совместные творческие планы. В целом я рад, на свободном пространстве оказался интересный журналист, с которым можно взаимодействовать. Ну вот это в целом, что сейчас приходит в голову по этому поводу, ничего конкретного», — сказал Уткин в интервью «РБК».

Дмитрий Губерниев: «Нобель покинул Матч ТВ! Это потеря для канала! Потеря серьёзная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!»