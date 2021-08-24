Первые итоги Анчелотти в «Реале». Игровая дисциплина хромает, зато начал забивать Винисиус

Всего две мысли Карло Анчелотти после матча с «Леванте» дают исчерпывающее представление о первых результатах его работы в «Реале». Первая: «Винисиус – отличный игрок. Я не знаю, будет ли он много забивать, но с его качествами он должен. И не имеет значения, выходишь ли ты в основе. Заканчивать матчи так же важно, как начинать их». Вторая: «С третьим пропущенным голом нам не повезло, в первом мы должны были защищаться лучше, а при втором остались вдвоём против троих, это недопустимо».

Эти две мысли уместились в небольшой абзац текста, но за ними – глобальное противоречие «Реала», которое при Анчелотти может быть трудно устранить.

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С одной стороны, Карло – по-прежнему один из лучших в мире в том, что касается адаптации под качества игроков. Он мастер реанимации списанных звёзд и специалист по выведению талантливых игроков на новый уровень. В двух первых турах чемпионата Испании Винисиус сыграл 55 минут и забил трижды. Столько же голов у него было в прошлом чемпионате, где он сыграл 1975 минут. В предыдущие пару сезонов бразилец утвердился в роли яркого дриблёра, но абсолютно незабивного футболиста.

И в то же время Винисиус забивает вот такой гол. Это, возможно, не шедевр, но удар очень сложный по исполнению, а главное – неожиданный по задумке. Оказавшись под таким углом к воротам, большинство футболистов подумает о простреле или навесе, а не ударе. И тем более незабивной Винисиус. То, что он принял решение пробить из настолько неочевидной ситуации – уже показатель изменений. Ну и исполненные, само собой.

Бэйл и Иско в основе «Реала» — ещё одно следствия фактора Анчелотти. Предыдущий тренер пытался избавиться от обоих. Но с «Леванте» Бэйл забил, а Иско был одним из лучших в составе команды. Необязательно ждать от обоих выдающегося сезона, но если они просто будут полезными игроками, способными регулярно выходить в основе и приносить пользу – это уже усиление.

С другой стороны, «Реал» ужасен в защите, и это трудно списать на тактику или схему. Второй гол «Леванте» особенно показателен. Мирамон вбрасывает аут, игроки «Реала» компактно располагаются на левой половине поля. Алаба, Начо, Милитао, Васкес – все сдвинуты влево. Этим пользуется полузащитник «Леванте» Кампанья, который идёт в свободную зону на дальнем участке поля. И оказывается совсем один.

Кампанья появился за спиной у Васкеса, но Васкес играет по своему прямому оппоненту, вингеру Моралесу, которого нельзя бросать посреди штрафной. Рывок Кампаньи должен контролировать Вальверде. Это его игрок. Но атака «Леванте» развивается, де Фрутос делает навес, Кампанья уже замахивается для удара – а Вальверде всё ещё не в штрафной. Так Кампанья стал автором красивого гола, а Васкес – антигероем для болельщиков хотя дело, конечно, не в Васкесе. А в отсутствии игровой дисциплины. Бросать своего игрока, как это сделал Вальверде – недопустимо.

Первый пропущенный гол немногим лучше. Трудно объяснить, зачем Начо выбросился на Мелеро, хотя шансов успеть у него почти не было, а рядом с соперником уже стоял Азар. Азар, кстати, пассивно наблюдал за эпизодом и не пытался обозначить давление (зато бедняга Каземиро бегал между двумя соперниками), но это второстепенно: даже если бы Мелеро сыграл на Моралеса, но Начо остался на позиции, ситуация не была бы голевой. А пустая зона спровоцировала цепную реакцию, выдернулся и Милитао, коридор появился сразу у Моралеса, а затем у Марти, который забил (забавно, что ближе всех к нему оказался тот же Васкес, который и здесь ни при чём). Ошибка – это допустимо. Но обратите внимание, как медленно Начо возвращался.

А при счёте 3:2 «Леванте» мог убить игру: Кантеро вышел один на один и попал в штангу. Предъявлять претензии защитникам бессмысленно: «Реал» высоко оборонялся и при этом совершенно не прессинговал на чужой половине поля. При таком раскладе защитники оказываются жертвами ситуации: они получают пасы за спину под рывки соперников, которым не нужно разворачиваться, и у которых было время разогнаться. Как у Кантеро. Проблема в пассивности прессинга. То есть дело снова не в схеме или тактике, а скорее выполнении обязанностей, которых требует эпизод.

Вот так обстоят дела у «Реала»: великолепная индивидуальная игра в одних эпизодах, а рядом – эпизоды недопустимой халтуры. Важно не впасть в крайности и не обращать внимание только на что-то одно. Например, приятно удивил не только Винисиус. Тот же Каземиро – это игрок, который может перехватить, поставить корпус, даже добежать до штрафной и пробить, — но вы много видели от него таких передач, как в коридор на Винисиуса, когда «Реал» забил второй гол? Этот пас – чистое мастерство, причём не профиля Каземиро, а плеймейкера. Неожиданно.

Даже сам счёт говорит о том, что между достоинствами и недостатками новой команды пока ничья. На каждую приятную неожиданность находится неприятная.

Пока складывается впечатление, что в этом сезоне в чемпионате Испании не понадобится набирать под 100 очков, чтобы выиграть титул. Нет, больше похоже, что у всех претендентов есть игровые проблемы, и эта ничья на старте ничего не значит. Время на устранение недостатков есть.

Но дело как раз в том, что частая потеря концентрации и в целом нехватка игровой дисциплины не похожа на притирку тренера к игрокам. В последние годы эта проблема в целом была свойственна Анчелотти. В «Баварии», где собраны большие профессионалы и большие мастера, игрокам не хватало занятий и они дополнительно тренировались по свой инициативе (это одна из причин конфликта с игроками). В «Наполи» Анчелотти тоже не справился с командой и ушёл на фоне конфликта. «Эвертон» после сильного старта в АПЛ растерял позиции во второй половине сезона, регулярно допуская нелепые ошибки в защите и даря соперникам голы.

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола не строит сложных систем и развивает в игроках творческий подход. Но, во-первых, сам футбол несколько изменился за время его работы, став более системным, а во-вторых, его либеральный подход к тренировочному процессу уже не всегда работает. Футболисты могут его за это обожать (как было в прошлый раз в «Реале») или недолюбливать (как в «Баварии»), но в конечном счёте им просто труднее сохранять концентрацию во время матчей. Чтобы изменить это, Анчелотти понадобится изменить что-то в самом себе. В своём тренировочном методе и стратегии отношений к игрокам. Звучит не слишком вероятно, но тем интереснее будет наблюдать.