Жемалетдинов — лидер «Локомотива». Откуда такое преображение?

«Да, у нас связка, и достаточно неплохо получается», — говорит лучший нападающий РПЛ здесь и сейчас Фёдор Смолов о своём атакующем помощнике Рифате Жемалетдинове.
И о нём действительно стоит говорить, ведь прогресс Рифата за последние полгода впечатляет, в том числе тренеров сборной России, которые впервые вызвали полузащитника в 24 года.
И особенно — в «Локомотиве», где Жемалетдинов и лидер, и победитель конкуренции у Антона Миранчука, и самый яркий в полузащите, когда нет Крыховяка, буксуют Рыбчинский и Комано.
Достаточно вспомнить последний тур и магию связки Жемалетдинова и Смолова в матче с «Краснодаром» (победа 2:1).
Первый гол: Жемалетдинов дотащил мяч до штрафной, удобно откатил под удар Смолову.
Второй гол: два обманных движения против соперников, финты, вывел Смолова один на один с вратарём.
Итого: Смолов с пятью голами в пяти матчах лучший бомбардир РПЛ, а Жемалетдинов — лучший по системе гол+пас (3+3), и все три передачи на Смолова. А также лучший в лиге по участию в голевых атаках (шесть!).
И, если вы не заметили, как Рифат стал незаменимым в «Локомотиве», пора узнавать!
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Смена позиции
Жемалетдинов сверкнул после зимних сборов: отдал весной пять голевых передач (как и Нобоа).
Как это получилось? «На сборах Марко [Николич] сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением, — объяснял Рифат в марте. — Я удивился, потому что позиция мне незнакома, но согласился попробовать».
И вот краткие итоги перехода в центр от самого Рифата:
- «Сначала было тяжело, но втянулся, и мне понравилось».
- «Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе».
- «Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Обновлённая психология
Рифат говорит, что и на неё повлияли зимние сборы.
«Читаю книгу «Как стать чемпионом» [автора Марины Китаевой], полезную литературу про мотивацию и по-другому думаю.
Например, перед каждым матчем ставлю себе конкретные задачи и стараюсь выполнять их по ходу игры. В комплексе всё это и помогает мне хорошо играть».
При помощи рыбалки отвлекается от футбола
Да, Рифат настолько увлечён рыбной ловлей, что дал нам полноценное интервью о том, зачем мажет рыб зелёнкой и как рыбачит с Миранчуками и Джикией.
А как рыбалка помогает?
«Это отдых, способ разгрузиться. Хоть и приезжаешь после неё измотанным физически, зато психологически расслабленный. Это ценно. В поездке забываешь обо всех городских делах и успокаиваешься».
Просто на позитиве
Вот свежая история из конца прошлого сезона: после хет-трика из голевых передач в ворота «Сочи» в прошлом сезоне попал в команду недели FIFA 21.
Рифат сам играет в фифу и рассказывал мне, что купил собственную карточку за 15-20 тысяч игровых монет и поставил на замену. Кого будет менять? «Криштиану», — улыбнулся Жемалетдинов.
А ещё говорит, что ему всё нравится.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
***
Хорошая новость для фанатов «Локо» — с Рифатом продлили контракт до 2024 года.
Хороший вопрос перед перерывом на сборные — станет ли там Рифат основным игроком и перенесётся ли туда связка со Смоловым?
Ответы — совсем скоро.
P. S. С хорватами 1 сентября Рифат не сыграет из-за дисквалификации.
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