Жемалетдинов — лидер «Локомотива». Откуда такое преображение?

Их связка со Смоловым — одна из лучших в РПЛ.

«Да, у нас связка, и достаточно неплохо получается», — говорит лучший нападающий РПЛ здесь и сейчас Фёдор Смолов о своём атакующем помощнике Рифате Жемалетдинове.

И о нём действительно стоит говорить, ведь прогресс Рифата за последние полгода впечатляет, в том числе тренеров сборной России, которые впервые вызвали полузащитника в 24 года.

И особенно — в «Локомотиве», где Жемалетдинов и лидер, и победитель конкуренции у Антона Миранчука, и самый яркий в полузащите, когда нет Крыховяка, буксуют Рыбчинский и Комано.

Достаточно вспомнить последний тур и магию связки Жемалетдинова и Смолова в матче с «Краснодаром» (победа 2:1).

Первый гол: Жемалетдинов дотащил мяч до штрафной, удобно откатил под удар Смолову.

Второй гол: два обманных движения против соперников, финты, вывел Смолова один на один с вратарём.

Итого: Смолов с пятью голами в пяти матчах лучший бомбардир РПЛ, а Жемалетдинов — лучший по системе гол+пас (3+3), и все три передачи на Смолова. А также лучший в лиге по участию в голевых атаках (шесть!).

И, если вы не заметили, как Рифат стал незаменимым в «Локомотиве», пора узнавать!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смена позиции

Жемалетдинов сверкнул после зимних сборов: отдал весной пять голевых передач (как и Нобоа).

Как это получилось? «На сборах Марко [Николич] сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением, — объяснял Рифат в марте. — Я удивился, потому что позиция мне незнакома, но согласился попробовать».

И вот краткие итоги перехода в центр от самого Рифата:

«Сначала было тяжело, но втянулся, и мне понравилось».

«Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе».

«Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновлённая психология

Рифат говорит, что и на неё повлияли зимние сборы.

«Читаю книгу «Как стать чемпионом» [автора Марины Китаевой], полезную литературу про мотивацию и по-другому думаю.

Например, перед каждым матчем ставлю себе конкретные задачи и стараюсь выполнять их по ходу игры. В комплексе всё это и помогает мне хорошо играть».

При помощи рыбалки отвлекается от футбола

Да, Рифат настолько увлечён рыбной ловлей, что дал нам полноценное интервью о том, зачем мажет рыб зелёнкой и как рыбачит с Миранчуками и Джикией.

А как рыбалка помогает?



«Это отдых, способ разгрузиться. Хоть и приезжаешь после неё измотанным физически, зато психологически расслабленный. Это ценно. В поездке забываешь обо всех городских делах и успокаиваешься».

Просто на позитиве

Вот свежая история из конца прошлого сезона: после хет-трика из голевых передач в ворота «Сочи» в прошлом сезоне попал в команду недели FIFA 21.

Рифат сам играет в фифу и рассказывал мне, что купил собственную карточку за 15-20 тысяч игровых монет и поставил на замену. Кого будет менять? «Криштиану», — улыбнулся Жемалетдинов.

А ещё говорит, что ему всё нравится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Хорошая новость для фанатов «Локо» — с Рифатом продлили контракт до 2024 года.

Хороший вопрос перед перерывом на сборные — станет ли там Рифат основным игроком и перенесётся ли туда связка со Смоловым?

Ответы — совсем скоро.

P. S. С хорватами 1 сентября Рифат не сыграет из-за дисквалификации.