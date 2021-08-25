После интервью с Мамаевым на «Матч ТВ» хочется принять душ. Но это можно было исправить

Футбол в том самом интервью Павла Мамаева на «Матч ТВ», после которого Нобель Арустамян ушёл с канала, появился трижды и совсем пунктирно.
- В самом начале Мамаев рассказал, что познакомился с новым тренером «Ростова» Юрием Сёминым в 17 лет, когда его приглашали из «Торпедо» в «Локомотив». Что уход Карпина в сборную ему показался неожиданным и о вызове в сборную они не говорили.
- Мысль: когда дома всё хорошо, то и на работе (на футбольном поле) порядок.
- И финальный итог про ошибки и конфликты в жизни многих футболистов.
«Ошибки молодости, — объяснил Павел. — Мы рано начинаем зарабатывать деньги, к семейной жизни приходим гораздо быстрее, чем обычные люди. Но мы и опыта к тому времени не набрались, и делаем шаги, которые, наверное, не надо делать».
Плюс в конце Нобель напомнил, что брал интервью у футболиста «Ростова» Павла Мамаева.
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
***
Только по комментариям на «Чемпионате» заметно, что интервью получилось совсем не спортивным, что на федеральном телевидении такому не место и что такими темпами комментаторов и журналистов на канале не останется.
При этом у интервью были шансы гармонично вписаться в футбольную сетку. Ведь личная жизнь футболиста или другого спортсмена — это то самое «вне футбольного поля», которое привлекает болельщиков. Книги, еда, путешествия, семья или крушение семьи — всё это окружает спортсменов. И конкретно для меня темы «как часто ходишь на рыбалку», «как ты познакомился с будущей женой» или «на какой стадии ваш бракоразводный процесс» находятся на одном уровне.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Другой вопрос — что состоящее только из неспорта интервью спортсмена не всегда будет интересно спортивной аудитории. Или же оно будет выглядеть нелепо (именно таким, судя по комментариям, и признали интервью с Мамаевым).
Итак, шансы на уместное попадание в эфир «Матч ТВ» у интервью действительно были — точнее, я бы такому интервью шанс точно дал, если бы услышал в нём ответы на следующие вопросы.
1. Как развод сказался на игре в футбол?
Павел сказал лишь, что в моменте у него всё хорошо, дома его ждёт любимая девушка, и всё это переносится на поле. Но как было во времена кризиса? Как он находил силы на тренировки? Настолько сложно было решать личные проблемы и восстанавливаться от травмы?
В такой постановке лично мне Мамаев бы показался человечнее. А молодые футболисты, которых упоминали в конце интервью, вывели бы для себя урок: что бывает разное, как разделять футбол и личную жизнь, с какими людьми по жизни лучше не связываться.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2. Кто из футболистов поддерживал Павла?
Кто проходил через похожие трудности? Что советовали и вообще что говорили?
3. Отдельно любопытно про тренеров.
А что говорили они? Карпин, Кафанов, испанцы — видели ли они переживания Мамаева? Что говорили и как его настроение сказалось на объёме нагрузок? И сказалось ли?
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
4. Наконец, как изменилась жизнь Мамаева с последнего интервью с Нобелем, в котором Павел говорил про особенную связь с женой и поддержку семьи, которая помогает ему играть.
Что произошло за это время? Во что превратилась поддержка? Как за короткий промежуток времени близкий человек может стать «монстром».
***
С таким набором вопросов и ответов про футбол интервью могло бы выглядеть действительно спортивным, и мне — любителю спорта и футбола, который следит за Павлом Мамаевым со времён его шевелюры в «Торпедо» — не хотелось бы после его монолога принимать душ.
Вместо этого — задумался бы и ещё раз удивился, какие разнообразные и неожиданные сюжеты возникают в футболе.
- 25 августа 2021
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