Какие соперники достанутся «Зениту» в Лиге чемпионов? Жеребьёвка группового этапа. LIVE

На этот раз чемпион России не попал в первую корзину.

Привет, друзья! Сегодня, 26 августа 2021 года, состоится долгожданная жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. К сожалению, до основной сетки турнира добрался лишь один российский клуб, а именно «Зенит». Чемпион России оказался в третьей корзине, что сильно осложняет и без того трудную задачу по выходу в плей-офф. Мероприятие пройдёт в Стамбуле, начнётся в 19:00 мск, а его ведущими будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен.

В ходе церемонии организаторы назовут имена лучших футболистов и футболисток прошедших розыгрышей Лиги чемпионов. Помимо этого, мы узнаем лучших тренеров в мужском и женском футболе. Подключайтесь к нашему онлайну — будет интересно.