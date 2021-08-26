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Лига чемпионов — 2021/2022, жеребьевка группового этапа, онлайн-трансляция 26 августа 2021

Какие соперники достанутся «Зениту» в Лиге чемпионов? Жеребьёвка группового этапа. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Росип
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Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. LIVE
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На этот раз чемпион России не попал в первую корзину.

Привет, друзья! Сегодня, 26 августа 2021 года, состоится долгожданная жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. К сожалению, до основной сетки турнира добрался лишь один российский клуб, а именно «Зенит». Чемпион России оказался в третьей корзине, что сильно осложняет и без того трудную задачу по выходу в плей-офф. Мероприятие пройдёт в Стамбуле, начнётся в 19:00 мск, а его ведущими будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен.

В ходе церемонии организаторы назовут имена лучших футболистов и футболисток прошедших розыгрышей Лиги чемпионов. Помимо этого, мы узнаем лучших тренеров в мужском и женском футболе. Подключайтесь к нашему онлайну — будет интересно.

Live Кирилл Закатченко

К сожалению, Александр Головин не сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. Накануне его «Монако» проиграл по сумме двух матчей «Шахтёру». Напомним, что украинские клубы точно не сыграют с «Зенитом» на групповом этапе.

Игрок сборной России неудачно съездил на Украину. Головина не будет в Лиге чемпионов Игрок сборной России неудачно съездил на Украину. Головина не будет в Лиге чемпионов
10:02 Кирилл Закатченко

С помощью этого текста можно ознакомиться с составом корзин на жеребьёвку, а также прикинуть лучший и худший вариант для нашего клуба.

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10:01 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022?

Прямую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на телеканалах Eurosport и «Матч Футбол1».

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