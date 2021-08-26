«Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную». Большое интервью с Кафановым

Сборная России под руководством Валерия Карпина уже 27 августа соберётся в Новогорске для подготовки к важнейшим матчам отборочного цикла чемпионата мира. На этот сбор вызвано аж пять вратарей: Максименко, Гильерме, Дюпин, Песьяков и Лунёв. Да и в целом ситуация с голкиперами вызывает тревогу. Сейчас очень сложно прогнозировать, кто будет первым номером. Об этом и многом другом мы поговорили с тренером вратарей национальной команды и «Ростова» Виталием Кафановым.

Выбор вратарей для сборной, почему нет Сафонова, разговор с Акинфеевым

— Почему пригласили сразу пять вратарей?

— Понимаю, что это необычная ситуация, но кандидатов в сборную много, а времени мало. Если бы мог, вызвал бы семь вратарей, чтобы посмотреть всех в работе. Кого-то удалось посмотреть во время поездки в клубы, поговорил с некоторыми ребятами и их тренерами. Список был очень большой. Помимо тех, кого вызвал: Саша Беленов, Илья Лантратов, Стас Крицюк, Сослан Джанаев, Миша Кержаков. Любой из них может оказаться в сборной в ближайшее время. Хочу, чтобы все пятеро остались на сборе до его окончания – до 7 сентября. Вне зависимости от того, кто попадёт в заявку.



— Лунёва изначально не было в списке. Вы говорили, что из-за отсутствия постоянной игровой практики. В итоге он всё-таки вызван. Почему?

— После того как Акинфеев закончил со сборной, за команду из нынешней пятёрки играли только Гильерме и Лунёв. У остальных такого опыта нет. Андрей изначально был в списке. Да, он не играет сейчас за «Байер», но его опыт может нам пригодиться, если он будет в хорошей форме.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как бы вы охарактеризовали эту пятёрку вызванных?

— Они все разные. И по характеру, и по манере игры. У всех свои сильные качества, свои недостатки. Но все ребята – вратари хорошего уровня. Хочется в тренировочном процессе показать им видеоматериалы с их участием, объяснить, какие требования предъявляются к вратарю сборной. Есть желание помочь им улучшить игру, чтобы каждый стал немного сильнее.

— Почему в списке нет Сафонова? После Евро казалось, что он наш первый номер.

— В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то станет первым номером. Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надёжно длительный период времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали. При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению.



— Вы общались с ним?

— Да. Ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Всё, что ему нужно – добавить в надёжности, убрать недочёты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной.



— С Сафоновым понятно. А Шунин? Он был основным почти год.

— С Антоном такая же ситуация. С большим уважением к нему отношусь. В прошлом году он заслужил место первого номера сборной. Но не могу отступать от принципов. С Шуниным говорил, объяснил ему все причины. Он всё понял. Спасибо ему за это. Он сказал мне то, что я хотел от него услышать: «Я буду работать ещё больше, чтобы вернуться в сборную». Да, вратари – живые люди и очень ранимые, постоянно находятся под давлением. Ошибки неизбежны. Игорь Акинфеев ведь тоже ошибался, он тоже человек. Но когда было необходимо, он мог собраться и отыграть так, как должен вратарь национальной команды, – надёжно. Огромное ему спасибо за то, что лишил предыдущих тренеров нашей сборной головной боли при выборе первого номера.

— Вы рассказывали, что у вас был телефонный разговор с Акинфеевым. Убеждали вернуться в сборную?

— Да, очень этого хотел. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарём сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе.

— Как прошёл этот разговор?

— Подробности раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять. Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной домашним чемпионатом мира и стал одним из его главных героев.



— Вам обидно, что он не уехал в Европу?

— С одной стороны, да. Жаль, что не попробовал свои силы. Были все возможности встать в ряд с лучшими вратарями Европы. С другой — его патриотизм и желание служить одному клубу вызывают восхищение. Не так много вратарей, которые готовы столько играть за одну команду. Он многое сделал для ЦСКА и сборной. В клубе должны им гордиться.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— От кого из европейских коллег слышали лучший комплимент в адрес Игоря?

— Педро Харо. Это испанский тренер вратарей, который работал в «Реале» с Касильясом. Сейчас он, кстати, работает в сборной Украины. Харо всегда мне говорил, что у голкипера главное качество – ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера в качестве образца ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: «Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силён ментально. У него отличная голова». Голова – это всё: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к играм, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе.

Разбор игры наших вратарей на Евро, проблема отсутствия первого номера, критерии выбора

— Если давать оценку игре наших вратарей на Евро, то какой она будет? Шунин ошибся во втором голе бельгийцев?

— Да, читал много мнений разных специалистов о том, что этот гол – ошибка Антона. Но это очень тяжёлый момент для вратаря. Шла передача с фланга, а в этот момент в центре вратарской площади набегал Лукаку. В такой ситуации голкипер должен ждать удара именно от набегающего. Шунин так и делал. Но Лукаку не нанёс удар, мяч полетел дальше в створ ворот, и у Антона было очень мало времени среагировать на полёт мяча. Но он парировал удар, а дальше должны были помочь защитники. Скорее, можно говорить о небольшой ошибке во время третьего гола. Антон там немного потерял ворота, когда возвращался назад. Но этот гол ничего не решал. Проиграли мы Бельгии точно не из-за Шунина.



— А Сафонов и первый гол датчан?

— Здесь речь, скорее, идёт о психологии. Думаю, Матвею не хватило опыта в этой ситуации, поэтому он не среагировал на удар. Есть правило у вратарей – ты должен сделать всё от тебя зависящее, чтобы не пропустить. Хотя надо признать, что удар был действительно хороший. Этот гол – ключевой момент игры. Счёт был 0:0, до конца первого тайма оставалось не так много времени. А в итоге мы вышли на второй тайм в качестве отыгрывающихся, пошли вперёд большими силами, пропустили голы на контратаках.



— Крицюк хорошо начал сезон в чемпионате, который считается сильнее российского. Почему он не в сборной?

— Он очень сильно проводит свои игры в Португалии. Напоминает того Крицюка, который был в «Браге» до перехода в «Краснодар». Сейчас он сменил клуб и перешёл в «Жил Висенте». В разговоре с ним спросил у него, почему он решил уйти из команды, в которой у него всё получалось. Стас сказал, что просто хотел играть в более сильном клубе. Это похвально. Сказал Крицюку, что смотрю за всеми его выступлениями, что если он продолжит играть так же стабильно в новом клубе, то обязательно будет в команде.



— Вы говорили, что рассматривали приглашение в сборную Джанаева.

— Радуюсь, что Сослан смог после долгого перерыва вернуться в основной состав. Очень трудно стать первым номером после пяти месяцев перерыва. Он делает это уже не в первый раз. Умение сконцентрироваться и выжать из себя максимум – его главное качество. Не так много вратарей на это способны. В прошлом сезоне он сделал многое, чтобы «Сочи» попал в еврокубки. Надеюсь, что Сослан продолжит уверенно и надёжно играть и мы встретимся в сборной.



— Какие главные факторы оценки надёжности вратаря?

— Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные, в расчёт не берутся. Главное – принятие решение.



— В чём главное отличие работы с вратарями в сборной и в клубе?

— В клубе работаешь с ними каждый день. Легче развить качества, устранить недочёты и определить вратаря на ближайший матч. В сборной времени мало. Но в этом и есть моя задача: надо за короткий срок определить, кто будет лучше готов к игре. Прежде всего, психологически. Это же большая разница. Не каждый вратарь, который играет у себя в клубе, будет способен играть за сборную. В международных матчах намного выше уровень стресса и мастерства соперника.



— Какими критериями будете руководствоваться при выборе первого номера из этих пяти вратарей?

— Сейчас он по большому счёту один: кто за эти несколько дней будет лучше готов к Хорватии психологически, тот и сыграет.



— Как определить, кто лучше готов психологически?

— Из общения с вратарями. На каждого голкипера у нас есть видеоматериалы, будут обсуждения. Кто как воспринимает игровые ситуации на тренировках.



— Как работать с теми, кто не будет первым номером? Тяжело оставаться запасным вратарём?

— В клубе это решать тяжелее. В сборной легче: вызов в национальную команду – сам по себе является честью для любого вратаря. Но всё равно нужно будет объяснить каждому, почему сыграет именно этот голкипер. Нужно донести, что каждый из них очень важен для команды.

— Когда лучше всего сказать первому номеру, что он сыграет?

— Заранее, как только определюсь с выбором. Чем больше у основного вратаря времени на подготовку, тем лучше. Но в нашей ситуации буду решать до последнего дня, потому что времени мало. Думаю, что 31 августа, за день до игры с Хорватией, я сделаю свой выбор.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Карпин сказал, что его напрягает отсутствие «железного» первого номера. Вас тоже?

— Мы обсуждали этот вопрос с Георгиевичем. Сошлись на мнении, что это та задача, которую нам предстоит решить.



— Есть понимание, почему после Акинфеева так получилось?

— Хорошо, что у нас достаточно качественных вратарей примерно одного уровня. В такой период нужно много работать и вратарям, и тренерам. Тогда «железный» первый номер у команды обязательно появится. Наша школа прогрессирует, появилась система обучения тренеров, которые часто общаются между собой в общем чате. Отсюда и такое большое количество кандидатов в сборную. Практически в каждой команде РПЛ есть хороший, обученный и добротный вратарь. Кстати, несколько дней назад разговаривал с Франсом Хуком. Ван Гал уговорил его вернуться в сборную Нидерландов.



— У них тоже проблемы с первым номером?

— Да. Силлессен на травме, а Стекеленбург и Крул недостаточно хорошо играют. И это несмотря на то, что у них отличная школа и много вратарей в европейских чемпионатах. Хук сказал, что мы с ним в одинаковых ситуациях. И это нормально. Жизнь не работает так, что ушёл Акинфеев и вместо него сразу появился первый номер. Был Яшин, потом появился Дасаев, но не сразу. Сначала прошло много лет и много вратарей. А между Дасаевым и Акинфеевым прошло ещё больше времени. И тоже много хороших голкиперов: Нигматуллин, Черчесов, Харин, Филимонов. У немцев перед Нойером тоже были трудности выбора. Мы пройдём этот период.



— Низкая интенсивность в РПЛ влияет на полевых игроков. А на вратарях сказывается?

— Здесь будет правильнее сказать, что по-вратарски мы уступаем коллегам из Европы в других вещах: там голкиперы больше вовлечены в игру ногами, в развитие атак – вратари чаще играют роль плеймейкеров, длинными передачами создают моменты у ворот соперника. Один из самых ярких представителей новой волны – вратарь «Арминии» Штефан Ортега. Просто сумасшедший парень, очень сильный. Это надо видеть.



— В чём его сила?

— Играет как полевой игрок. Иногда как опорный полузащитник. Делает много передач к штрафной, обостряет игру. С его передач забивают голы, он отрезает большое количество игроков соперника. Это полевой игрок высокого уровня, который ещё и хорошо защищает ворота. Таких сейчас и ищут. На последней конференции разбирали его игру: говорили, что наши вратари должны тоже идти по этому пути. Но всё зависит от философии главного тренера, не все хотят играть так. В будущем самыми востребованными вратарями будут те, кто хорошо играет ногами.

Уход Карпина в сборную, чем он удивил Кафанова

— Как вы узнали, что Карпин идёт в сборную?

— 22 июля вечером перед матчем с «Динамо» Георгиевич сказал, что есть предложение о совмещении. Сказал, что хотел бы меня видеть в своём штабе, но добавил, что сначала надо решить вопросы с руководством «Ростова». А уже на следующий день сразу после матча с «Динамо» узнал, что его назначили. Сразу сказал, что хочу поработать в сборной, благодарен Карпину за это. Спасибо Арташесу Владимировичу (Арутюнянцу, президенту «Ростова». – Прим. «Чемпионата»), что дал согласие на совмещение. Юрий Павлович [Сёмин] тоже не возражал.



— Карпину тяжело дался уход из «Ростова»?

— Да, он оставил здесь часть своего сердца. Для него это было трудно. Но если он так решил, значит, имел все основания. Поддержал бы любое его решение.



— Когда он согласился на совмещение, понимали, что всё так закончится?

— Тогда нет. Думал, что ситуация подскажет, как быть дальше. Но сейчас понимаю, что Георгиевич смотрел вперёд. Рано или поздно ему бы пришлось сделать этот выбор.

— Опишите Карпина, как тренера и человека.

— Это огромная жизненная энергия, которая в нём никогда не кончается. Он всё успевает: и много работать, и находить время для семьи. Временами вспыльчивый, но быстро отходит. В тренерском штабе все чувствовали его человеческое уважение. Карпин очень уверен в себе в любой ситуации. И это передаётся всем, кто работает рядом. За время нашей совместной работы ни разу не видел его поникшим или грустным. Что касается тренерства, то меня поразила работа Георгиевича во время сезона-2019/2020.



— Что именно?

— За месяц летних сборов наиграл новую систему, с ней начал чемпионат. Прессинг у чужой штрафной на протяжении всего матча вне зависимости от силы соперника. В моменты этой работы я узнал для себя много нового. После каждого матча разбирались ошибки, игроки прибавляли. В том сезоне «Ростов» был самой узнаваемой командой. Было много матчей, когда мы забивали по два-три-четыре гола. Перед игрой вратарям часто говорил: «Сыграем на ноль – победим». Потому что без забитого гола мы почти с поля не уходили. Тот сезон дал много пищи для размышлений.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Когда он вас удивил как человек?

— Если брать последний период, то запомнились две вещи. Первая – когда рубанул шашкой и ушёл из «Ростова» в сборную. Вторая – его дуэль с Дмитрием Губерниевым. Это не было просто интервью, это действительно была дуэль. Георгиевич её выиграл. В этих ситуациях – весь Валерий Карпин. В интервью с Губерниевым он выдержал давление, ни разу не дрогнул, хотя вопросы были жёсткие. Не каждый человек бы так смог.



— Изменилось ли что-то в вашей работе с приходом Сёмина?

— Практически ничего. Также работаю с вратарями, занимаюсь стандартными положениями. Мы давно знакомы. Сразу спокойно начали вместе работать.



— У него свои требования к вратарям?

— Чтобы голкиперы больше подсказывали не только защитникам, но и полузащитникам, и нападающим.



— Сёмин уже успел вас чем-то удивить?

— Удивил своим спокойствием, несмотря на то что команда сейчас показывает нелучшие результаты.

Неудачный старт «Ростова», у кого в РПЛ лучшие стандарты, лучший вратарь Европы

— Как объясните не очень удачный старт «Ростова»?

— Отмечу тяжёлый календарь, травмы лидеров и нехватку болельщиков на домашних матчах. Пустые трибуны и полный стадион – большая разница. Думаю, если бы были фанаты на матче с ЦСКА, то мы могли бы додавить соперника. Уверен, что выберемся со дна таблицы.



— Карпин всегда говорил, что Песьяков один из лучших по игре ногами. Это действительно так?

— Да. Цифры за прошлый год это подтверждают. Он один из лучших в России по этому показателю. В первом матче с «Динамо» он сделал 43 передачи, из них 11 на половину соперника – все были точными. Это показатель был бы одним из лучших и в европейских лигах.



— Вратаря реально научить играть ногами?

— Зависит от возраста. Если в детско-юношеском возрасте не научили, то потом уже сложнее. Поэтому всем тренерам школ говорим, что обязательно нужно научить вратаря играть обеими ногами, чтобы они умели отдавать точную передачу в любую точку.



— Есть ощущение, что розыгрыши от своих ворот через вратаря больше приводят к голевым ошибкам, чем к качественному продвижению к чужим воротам. Это ошибочное суждение?

— Нет, вы правы. С 2014 года мы начали подсчитывать такие ситуации. При розыгрыше защитниками от своих ворот голов забивается совсем немного. Подсчитали, что чем чаще разыгрываешь так мяч у своих ворот, тем чаще допускаешь ошибки и провоцируешь опасную атаку и голы в свои ворота. На последнем чемпионате Европы всё меньше команд разыгрывали мяч у своих ворот в моменты прессинга. Всё больше тренеров приходят к выводу, что этот риск неоправдан. Чтобы разбить прессинг соперника и дойти до чужих ворот нужно сделать восемь-девять передач. Эта цепочка где-то обязательно оборвётся. Не сомневаюсь, что розыгрышей у своих ворот будет становиться всё меньше. Тенденция пошла.



— У кого в РПЛ самые сильные стандарты у чужих ворот?

— «Нижний Новгород». Забили три гола из пяти с них. Много раз пробивали по воротам после подач со стандартов. Больше половины голов со стандартов – уникальный показатель.



— В чём секрет?

— Хорошие передачи в штрафную, большая группа высоких игроков, которые агрессивно идут на завершение. Своими стандартами они в этом сезоне многим кровь попьют. Тренерский штаб хорошо поработал.



— С точки зрения игры вратарей на чемпионате Европы, что вы для себя подметили?

— Вратари сыграли бóльшую роль, чем на прошлых турнирах. Голкиперы помогали команде побеждать тогда, когда она играла не лучше соперника. Зоммер, Шмейхель, Бущан, Гулачи – все они провели классный турнир в этом отношении. Все достижения маленьких европейских сборных напрямую связаны с хорошей игрой вратарей. Голкиперы допускали очень мало ошибок: могу вспомнить только ошибку Гулачи с немцами, промах Симона и автогол Дубравки. Было забито меньше голов дальними ударами, хотя самих ударов было много. Вратари стали лучше действовать в данных ситуациях. Голкиперы в целом стали надёжнее.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Доннарумму по праву признали лучшим вратарём турнира?

— И да, и нет. Он не был лучше Шмейхеля и других вышеназванных вратарей. Но Италия стала чемпионом, Доннарумма взял два пенальти, поэтому стал лучшим. Оценка зависит от выступления команды. Если бы англичане выиграли финал, лучшим вратарём стал бы Пикфорд. Поэтому здесь вопрос только в том, кто лучше проявил себя на пенальти или кто из команд лучше их исполнил.



— Кто сейчас лучший вратарь в Европе?

— Я бы эту тройку и назвал: Шмейхель, Зоммер, Доннарумма. Пикфорда сюда я бы не поставил.



— Без Нойера и Облака?

— Да. Нойер вылетел со своей сборной в 1/8 финала. Такие турниры – главный показатель силы вратаря. Облак со Словенией не вышел на турнир. Конечно, Облак – отличный вратарь, но он же не помог своей сборной попасть на чемпионат Европы. Если бы в этом году не было турнира, он был бы в тройке. Но без успешного выступления на международных турнирах вратаря оценивать нельзя.



— Три года назад вы называли Де Хеа лучшим. Сейчас он сдал. Есть понимание почему?

— Да, действительно сдал. Причин может быть много: снижение требований к себе, личные проблемы в быту и футболе. Тяжело быть лучшим постоянно, когда вокруг тебя много хороших вратарей. Точную причину здесь только он сам назовёт.

Стажировки Кафанова в Европу, как должен вести себя вратарь на пенальти и главная мечта

— Вы много ездите на стажировки. Какой была последняя?

— Ездил в Дортмунд к «Боруссии». Немецкая школа очень интересна. Уже был у Андреаса Кёпке в сборной Германии, у Тони Топаловича в «Баварии», теперь захотелось посмотреть Дортмунд. Немцы – очень прагматичны. В их школе нет ничего лишнего. В первую очередь, они выбирают вратаря по характеру. Все очень стрессоустойчивы. В тренировочном процессе делают ставку на простые базовые упражнения. Их школа особенная – они практичные, ничего сложного не придумывают. Чисто немецкий подход.



— Вы всегда восторгались Франсом Хуком. Почему?

— Из всех вратарей, с кем общался, его философия мне ближе всего. У него всё основано на психологии. Вся работа строится на игровых упражнениях. Тоже ничего сложного. Берёт только то, что видит в игре. Исходя из этого строит свою работу. Он же выстроил в Нидерландах целую систему. Там более 1500 специалистов с лицензией тренера вратарей. А у нас – 132. Это говорит не о том, что они лучше, а о том, что Франс заразил своей работой большое количество людей. Они захотели стать тренерами вратарей. Это его достижение. Очень много вратарей прошли через руки Хука: Крул, Стекеленбург, ван дер Сар и остальные. Все знакомы с его философией. Это видно по их игре, по тому, как они действуют в разных ситуациях. Сразу понимаешь, что это вратарь Хука. Это очень важно.



— Кто ещё впечатлил, помимо Хука?

— Я от каждого, с кем общался, взял что-то новое: немцы – Топалович и Кёпке, испанцы – Харо и Очоторена, итальянцы – Джулио и Риомми. У Харо, кстати, в сборной Украины тоже был сложный выбор после того, как ушёл Пятов. Он сделал ставку на Бущана и оказался прав.



— Ваши тренировки пять лет назад и сейчас – отличаются? Приходится подстраиваться под изменения?

— Да. Сейчас в тренировочном процессе мы используем только те упражнения, которые связаны с игровыми ситуациями. Многие из этих упражнений мы придумали сами. К примеру, мы увидели какой-то момент в игре, который раньше не отрабатывали. Переносим его на тренировку, стараемся смоделировать, доносим до вратарей, на что нужно обратить внимание. Есть свои нюансы: сделал вот так – не пропустил, не сделал – пропустил.



— Приведёте последний пример?

— Игрок входит в штрафную вдоль лицевой линии и делает прострел во вратарскую. Многие вратари в этот момент начинают смещаться вдоль ворот, но практически никогда не успевают, если только защитник не перехватит. Сейчас пришли к тому, что его задача перехватить прострел, не дать мячу пройти во вратарскую. Всё, что за его спиной – задача защитников. Раньше мы над этим не работали. Мы стараемся опередить события, чтобы вратари были готовы к ситуациям, которые могут произойти в игре. Вратари иногда сами приходят и рассказывают, что хорошо бы вот это отработать.



— Всегда было интересно, как выглядят идеальные действия вратаря при пенальти?

— Очень хороший вопрос. Мы своим вратарям говорим следующее: первое – показать бьющему, что ты абсолютно спокоен; второе – постараться выбить бьющего из колеи – к примеру, недавно в Европе вратарь чуть открыл один из углов. Это сразу становится нестандартной ситуацией для того, кто исполняет пенальти. И, конечно же, изучать действия бьющих, готовить досье на всех. Но самое главное – интуиция. Этому тренер научить не может. К примеру, Саша Беленов, наверное, лучший в РПЛ по отражению пенальти. У него есть интуиция. Он предугадывает, куда мяч полетит.



— Взять по удару пенальти невозможно?

— Если вратарь реагирует по удару, а мяч послан сильно в угол, то никаких вариантов. Шансов нет. Всё равно надо начинать движение раньше. Всё просчитано.



— Кто для вас эталон в пенальти?

— Первый, кто приходит на ум, Тольдо. Как он вытащил Италию с Нидерландами на Евро, отбив четыре пенальти за матч.



— Кто лучший пенальтист среди полевых игроков сборной?

— Георгиевич решит. В нашем списке мало кто исполняет пенальти. Здорово это делает Фомин из «Динамо», Смолов бьёт в «Локомотиве». А вообще лучший в РПЛ – Жоаозиньо. Из 22 пенальти в карьере он забил все.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Вспомните свой самый жёсткий «пихач»? За какую ошибку?

— Никогда и никому. Если голкипер плохо играет, то это вина тренера. Либо он неправильно подготовил его, либо не того поставил на матч. Единственное, из-за чего могу рассердиться – нарушение дисциплины и работа не в полную силу на тренировках.



— Вратарей всегда называют отдельной кастой, людьми не от мира сего. Вас это обижает или наоборот?

— Ни то, ни другое. Это констатация факта, ведь так оно и есть. У вратарей другая психология. Они под прессом все 90 минут. Когда вратарь совершает простую ошибку, многие не могут понять почему. Временами это просто из-за неумения справляться со стрессом во время матча.



— Как тренировать психологию вратарей?

— Изначально ты выбираешь вратаря, который психологически устойчив. Это видно, когда ты собираешь информацию по голкиперу. Если психика неустойчивая, то больших задач добиться сложно. Тренер здесь вряд ли что-то может сделать. Немецкие тренеры рассказали, что научить этому невозможно. Все вратари, которые добились больших успехов в футболе, смогли не сломаться в сложной ситуации. Избежать давления извне ты не можешь. Людям не запретишь говорить. Надо уметь справляться.

— Кто был лучшим вратарём в прошлом сезоне РПЛ?

— Очень сложно решить. К примеру, возьмём Дюпина – в первом круге были неудачные матчи, сел на лавку. Потом снова начал играть, после этого снова была похожая ситуация. Поэтому первый круг провёл не очень хорошо, но второй провёл блестяще, заслуженно получил вызов на Евро. Но в целом провёл неровный сезон. Гильерме – первый круг неудачно, второй круг – очень сильно, если не брать матч с «Зенитом». Джанаев – очень сильный сезон, но не доиграл его из-за травмы. Максименко – было три матча, где он допускал ошибки, но всё равно провёл нормальный сезон. А вот тот же Акинфеев – играл очень стабильно. После того как закончил со сборной, он выдохнул и сосредоточился на команде. ЦСКА играл неровно, но Игорь свою планку держал. Тот же Песьяков тоже принёс «Ростову» 8-10 очков как минимум, а грубая ошибка по сезону была одна. Поэтому мне сложно выбрать лучшего, но были те, кто провёл сезон стабильнее остальных.



— Кем и чем больше всего гордитесь за время работы тренером вратарей?

— Тем, что удалось создать российскую вратарскую школу. Много лет ничего не получалось. Обращался к руководителям, в РФС. Был период, когда опускались руки, думал, что ничего не получится. Но удалось объединить вратарей в одну семью, все делятся друг с другом, обсуждают ошибки. Не горжусь, но очень этому радуюсь.



— Ваша главная мечта на ближайшее время?

— Попасть со сборной в Катар на чемпионат мира – это главное.