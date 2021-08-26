«Саша Головин, твоя футболка – моя мечта». Как на Украине встретили российского «сборника»

Центральный матч заключительного дня квалификации Лиги чемпионов состоялся в Харькове. Здесь донецкий «Шахтёр» в статусе хозяев принимал «Монако». Результат первого поединка обнадёживал фанатов «горняков», на выезде они победили со счётом 1:0. Тем не менее монегаски надеялись отыграться и уж точно не опускали рук.

На фоне провальных матчей в Лиге 1 Ковач и компания надеялись скрасить старт сезона выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Особые надежды возлагались на Бен-Йеддера, Головина и Желсона Мартинша.

Но внимание болельщиков, в первую очередь, привлекала персона Головина. Впервые с 2014 года на Украину приехал игрок сборной России. На фоне напряжённых отношений между двумя странами было интересно, как Александра встретят местные футбольные фанаты. С учётом традиционно достаточно агрессивной риторики ультрас, а также различных акций, которые устраивали на Украине во время Евро-2020 за забитые голы в ворота сборной России, были опасения, что Александр столкнётся с настоящим хейтом и, возможно, станет жертвой провокаций.

Но ещё на подходе к стадиону стало понятно, что местные фаны настроены благожелательно. Все, в первую очередь, были довольны тем, что в Харьков спустя долгое время вернулась Лига чемпионов, и делали акцент на этом. Более того, уже на стадионе выяснилось, что у Александра здесь есть личные фанаты.

Так, когда футболисты «Монако» вышли на предматчевую разминку, паренёк лет 16-17 спустился на нижние ярусы трибун и развернул плакат с характерной надписью – «Саша Головин, твоя футболка – моя мечта», — гласила надпись.

Видеть такое было очень необычно, так что не пообщаться с этим болельщиком было нельзя.

«Просить о футболке «Шахтёра» было бы банально, поэтому хочу футболку Головина. Устроят ли в Харькове обструкцию Головину? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики. Опасался ли я прийти с таким плакатом? Да нет. Вчера вместе с мамой рисовали его», — рассказал юный фанат футбола.

В тот момент, когда Александр уже уходил в раздевалку, он заметил болельщика, ну а после того, как история была растиражирована, было бы здорово, если бы он нашёл своего преданного фана.

Но, на самом деле, этот паренёк был не единственным, кто совсем не возражал против приезда Головина на Украину. Более того, за четыре часа присутствия в эпицентре событий не довелось встретить никого, кто бы резко высказался в адрес российского «сборника».

«Обструкция для Головина? Зачем, это же спорт. Это было бы некрасиво», — сказала пара болельщиков «Шахтёра», прибывшая из Днепра.

Коренные харьковчане были ещё более откровенными.

«Рад, что в Харьков снова приехала Лига чемпионов. Уже соскучился. Хотелось бы, чтобы «Шахтёр» привёз сюда «Баварию». Как я отношусь к приезду российского «сборника»? Знаете, если фанаты ему что-то устроят, это будет просто позор. Если ему что-то сделать, будет просто позор. Головин приехал из Франции, не думаю, что ему что-то сделают. Вообще, конечно, я соскучился по матчам российско-украинских команд. Мне бы хотелось, чтобы здесь «Шахтёр» принял «Зенит», — сказал фанат футбола.

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Его мнение тут же подхватил и другой болельщик.

«Конечно, мне бы хотелось снова увидеть игру киевского «Динамо» и «Спартака». Это классика. Хотелось бы видеть игры с «Локомотивом», «Краснодаром», — завершил зритель.

Ближе к старту игры чаша стадиона была заполнена уже почти под завязку, но болельщики не меняли отношение к Головину.

«Спорт должен быть вне политики. При чём тут Головин? Я просто хочу посмотреть футбол. Отсутствие матчей между командами из России и Украины? Конечно, мне бы хотелось снова видеть матчи «Шахтёра» с «Локомотивом» или «Спартаком». Все должны играть в футбол, как и раньше», — сказал болельщик, прибывший на игру из Донецкой области.

Тем не менее, невзирая на благожелательную атмосферу в среде подавляющего большинства болельщиков, небольшой сектор ультрас устраивал свист сразу же, как мяч попадал к Александру. Любое его движение с мячом на поле тут же встречалось гулом. Но опять-таки — простые фаны это не одобряли.

«Честно говоря, не особо хочется сейчас говорить. Расстроен, что проигрываем 0:2. Вы видели, что они творят. Бен-Йеддер – просто монстр. Очень разочаровывает Траоре. Свист в адрес Головина я не приветствую. Это неправильно и некрасиво вообще. Нам вообще сейчас главное забить хотя бы один раз и не пропускать больше, а там — дополнительное время», — сказал болельщик, прибывший на матч из Кривого Рога.

Интересно, что желание колоритного фана, пришедшего на стадион в шахтёрской каске, сбылось на 100%. «Горняки» усилиями вышедшего на замену Марлоса отквитали один мяч в основное время. Затем Пятов в компенсированные минуты сделал невероятный сейв и спас для «Шахтёра» эту игру. Ну а далее было дополнительное время, в котором подопечным Де Дзерби помог автогол Агилара.

После финального свистка болельщикам «Шахтёра» уже точно было не до политики. Улицы в окрестностях стадиона гудели до трёх часов ночи. Ну а футболистам «Монако» оставалось лишь, понурив головы, идти в автобус и готовиться к отправке домой.

Если делать короткие выводы о приезде Головина в Харьков, то можно сказать, что украинский зритель вполне себе готов принимать на своих полях футболистов из России. Более того, болельщики уже откровенно соскучились по жарким зарубам топ-клубов двух стран. Так что за народами дело не стоит, осталось вразумить политиков.