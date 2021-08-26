На месте «Шахтёра» мог быть «Спартак»? Клуб вёл переговоры с Де Дзерби, но не договорился

«Шахтёр» пусть и драматично, но ворвался в групповой этап Лиги чемпионов. Команда круто играла в первом матче во Франции, максимально реализуя тренерские идеи: активное начало, мощный прессинг и прагматичный второй тайм. Всё это привело к победе со счётом 1:0 и сделало «горняков» фаворитами перед второй встречей. Но ответка получилась совсем другой. Полтора тайма «Монако» разрывал соперника, создал минимум 4-5 голевых моментов, но реализовал только два. Казалось, команда Нико Ковача обязана проходить дальше, но «Шахтёр» в концовке сначала перевёл матч в дополнительное время, а потом сравнял счёт и влетел в группу.

Королём общественность признала главного тренера украинцев Роберто Де Дзерби. По мнению большинства, он несколькими решениями максимально осложнил жизнь системе Ковача, и именно благодаря этому команда сначала отыграла один мяч, а потом и сравняла счёт. После игры Де Дзерби светился от счастья и выдавал острые реплики: «Сегодня у «Шахтёра» были сердце и мужество (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата»). Именно это помогло нам нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и мужество нельзя купить на трансферном рынке».

История этого камбэка впечатляет ещё и потому, что Де Дзерби не работает с командой и трёх месяцев. Он провёл сборы в усечённом составе, так как немало игроков уехало в сборные, а потом прошёл «Генк» и «Монако». За это время, как отмечают те, кто внимательно следит за «Шахтером», у него получилось объяснить базовую систему игры, повлиять на ментальность и добавить страсти. Всё это помогло украинцам выйти в группу ЛЧ.

А ведь в какой-то момент история могла пойти по другому сценарию. Когда в декабре Доменико Тедеско сообщил, что покидает «Спартак» летом, клуб оперативно стал подбирать кандидатов. Одним из главных стал как раз молодой тренер «Сассуоло», к тому моменту уже развивший нескольких будущих чемпионов Европы. С Де Дзерби провели предварительные переговоры, о чём впоследствии говорила Зарема Салихова, однако до официального предложения так и не дошло.

Как утверждала жена Федуна, кандидатуру 42-летнего итальянца зарубил бывший спортивный директор Дмитрий Попов, который дал ему отрицательную характеристику. Сам Дмитрий это никак не комментировал. А вот итальянские инсайдеры сообщали, что Де Дзерби изначально не понравился проект «Спартака». Особенность тренера в том, что ему важно участвовать во всех клубных процессах: от трансферов до системы игры молодёжных команд. В «Спартаке», вероятно, не могли ему это гарантировать. А вот с «Шахтёром» они полностью сошлись во взглядах.

И теперь украинская команда в плей-офф Лиги чемпионов, а российская бесславно проиграла «Бенфике».

Но в Руя Виторию пока верят.