Обсудим ещё один грядущий трансфер «Спартака». Кто такой Макарчук и зачем он нужен

Фамилии потенциальных новичков, растиражированные по многим российским СМИ, болельщики «Спартака» восприняли как издевательство. Клуб, вроде бы на словах выражающий желание бороться за что-то серьёзное, ведёт себя крайне странно: сначала никак не усиливает проблемные зоны перед отбором в Лигу чемпионов, а потом вдруг выясняется, что берутся малоизвестные футболисты с крайне сомнительным бэкграундом. Да ещё и на другие позиции.

Если со скепсисом по поводу приобретения 24-летнего центрального защитника из Бельгии Кауфриза можно всецело согласиться, то приход Макарчука из «Балтики» выглядит более дискуссионной историей. В ней можно отыскать хотя бы какие-то положительные моменты и частично понять логику клуба.

Почему Макарчук всех смущает и кто это вообще такой?

Макарчук — 25-летний футболист «Балтики». К своим годам он ни разу не играл выше ФНЛ: становление прошло в родном Калининграде, далее плохой год во Владивостоке, потом — достойный сезон-2018/2019 в «Факеле», откуда он и вернулся в «Балтику». И вот уже на протяжении трёх сезонов Артём является основным игроком команды.

Изначально левоногий Макарчук был более атакующим футболистом, выступал на позиции левого вингера, а в оборону его переводили лишь время от времени. Но при Калёшине в «Балтике» Артём стал стабильно играть в задней линии, причём не только слева в обороне, но и справа, а эпизодически — даже в центре. Если калининградцы перестраивались на тройку защитников, то Макарчук становился самым левым в ней, делалось это в том числе для качественного начала атаки.

Предельно понятно, почему переход этого футболиста в «Спартак» смущает (а некоторых — злит) болельщиков. Во-первых, у игрока нет опыта РПЛ, во-вторых, он даже внутри ФНЛ не то чтобы сверкает КПД и конкретикой (лучший сезон — «1+6» на более атакующей позиции в «Факеле» в 2018/2019, далее цифры скромнее), в-третьих, ему уже 25 — и сложно отнести этот трансфер в категорию «на перспективу».

Чем Макарчук может быть полезен

У Макарчука неплохая фактура: он рослый (185), в меру атлетичный, при этом обладает адекватными скоростными качествами и достойной левой ногой.

Если сравнивать Артёма с Айртоном, то в первую очередь стоит выделить более разнообразные действия при атаках. Он может продвигать его как сам, на самостоятельных рывках и дриблинге (3,47 обводки за 90 минут с успешностью 65,35%, 2,84 рывка с мячом — данные Wyscout начиная с сезона-2019/2020), так и при помощи партнёров и передач.

Пасовые характеристики и карты передач Макарчука привлекают прежде всего: на фоне ФНЛ он прилично выводит мяч из-под давления, быстро отдаёт чёткие передачи вперёд с минимумом касаний, видит продольные варианты, режет линии, задействует правую ногу. Айртон в этом плане всё-таки ограничен, у него средний игровой интеллект — и пока бразилец не прибавляет. Приоритетным способом вывода мяча в атаку для него до сих пор остаётся прокидка мяча вперёд и резкое ускорение, продольные и поперечные варианты при комбинировании он просматривает плохо.

С точки зрения качества навесов, на мой взгляд, Макарчук тоже Айртону не уступает. Wyscout насчитал примерно одинаковые цифры двум левым защитникам, но визуально Макарчук реже выполняет совсем пустые подачи (в ближнего или, наоборот, с кошмарным перевесом). У футболиста «Балтики» в среднем чуть больше передач в штрафную и чуть выше их точность, больше ключевых передач и передач под удар.

Технически Макарчук тоже подготовлен неплохо — способен убирать соперников на замахах, улучшать позицию перед подачами, выходить из-под давления. Отсюда и адекватные цифры в дриблинге с высоким процентом успешности. В текущем сезоне успешность обводок у него вообще зашкаливает за 80%.

Если Макарчук перенесёт свои качества в РПЛ, то комбинировать в финальной трети и осмысленно доставлять мяч в штрафную с ним может быть проще, чем с Айртоном. И начинать атаки из глубины, быстро отрезая группу соперников, тоже.

Почему Макарчук до сих пор не в РПЛ?

Для флангового игрока у Артёма неуникальная координация и ловкость, Айртон в этом однозначно сильнее. В скоростных качествах тоже — Макарчука нельзя назвать медленным для фланга, на дистанции он разгоняется прилично, но на старте бывает немного тяжеловатым, а на рывках, при быстром движении, не всегда справляется с мячом. Бывает, что, разогнавшись, Макарчук вообще неловко упускает его аут или утыкается в соперника, не просчитав эпизод. Если Айртон в поглощении пространства для РПЛ уникальный, то футболист «Балтики» будет обычным.

Фото: fc-baltika.ru

В оборонительной фазе есть вопросы по игре один в один в динамичных эпизодах, особенно против оппонентов с низким центром тяжести (рост Макарчука — 185, ловкости и взрыва не всегда хватает для качественных поворотов). Также периодически сказывается его атакующее прошлое: упускает дальнюю штангу при навесах с противоположного фланга или, наоборот, забывает вовремя сужать по вбегающему сопернику. Но Айртон, как мы неоднократно убеждались, тоже не идеал в обороне.

Главная же причина, почему Макарчук до сих пор не в РПЛ, — скромная конкретика и не очень большое количество ярких эпизодов.

Выводы

Для предполагаемой роли сменщика Айртона Макарчук, вероятно, подойдёт — и тогда «Спартак» не будет дёргать Ломовицкого, которому на фланге обороны не очень комфортно. Да, это вариант из серии «прожиточный минимум», и есть вероятность, что в РПЛ у футболиста снизятся цифры.

Однако этот трансфер, в отличие от Кауфриза, хотя бы можно понять. Другой вопрос, что «Спартаку» сейчас вроде как требовались футболисты не для укрепления обоймы, а в стартовый состав на конкретные проблемные позиции. И левый фланг среди них не числился.

Использованы данные Wyscout.