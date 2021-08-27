У топ-клубов больше нет влияния на звёзд. Уходы Месси, Рамоса и остальных всё изменили

Это уже даже не капитализм, когда всё продаётся и покупается. На здоровом рынке активы должны переходить от владельца к владельцу за деньги. Но нынешнее трансферное окно абсолютно уникально. Мы увидели кучу переходов топов за бесплатно, к которым вскоре приплюсуем трансферы аналогичных звёзд, но за большие деньги. Всё происходящее — экономическое безумие, которое уже вызывает большие сомнения в компетентности самого понятия «трансфер» и «контракт». И вряд ли всё это приведёт к чему-то хорошему.

Из историй Лео Месси, Джанлуиджи Доннаруммы, Давида Алабы, Серхио Агуэро, Серхио Рамоса и ещё пары игроков можно сделать очень грустный вывод — клубы больше не имеют влияния на своих звёзд. Можно бесконечно спорить о том, что тот же Месси уходил из «Барсы» со слезами, но фактура истории в другом — вместо потенциальных € 80-100 млн клуб получил только романтичную пресс-конференцию.



С остальными — примерно то же самое. За год до конца контракта «Милан», «Реал» и даже «Манчестер Сити» пытались найти идеальную модель — либо продать футболистов, либо договориться о новом контракте. Но сами игроки думали прежде всего о своих интересах. Тот же Агуэро понимал, что у «Барсы» может не найтись денег на его трансфер, поэтому лучше уйти свободным агентом. Конечно, нельзя недооценивать работу представителей футболистов. Возможно, Доннарумма и хотел остаться в «Милане», однако предприимчивый Мино Райола понимал — «ПСЖ» потенциально принесёт ему куда больше денег.



Хорошо, что топы моментально реагируют на происходящее. Поэтому не удивляйтесь, когда прочитаете новость о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», а Килиана Мбаппе — в «Реал». В их кейсах та самая проблема — год до конца контракта, но игроки плачутся руководству и оттягивают продление. А их агенты уже вовсю общаются с другими клубами. И словно говорят клиентам даже не думать о мифическом патриотизме, интересах их работодателей. На первом месте всегда карьера и деньги. И плевать на всё остальное.



Согласитесь, это нелепо. Когда одни игроки уходят за бесплатно, а за других нужно платить по € 100 млн. Когда это единичные случаи — можно не обратить внимания, но когда очень дорогие активы сильно влияют на экономическую модель грандов — это становится проблемой. И УЕФА наверняка не оставит происходящее без внимания.

Не удивлюсь, если уже в ближайшие годы структуры трансферов сильно изменятся. И уже нельзя будет забрать у «Барсы» условного Месси, не заплатив ни копейки.



Потому что на первом месте всегда должен быть клуб как ключевой игрок рынка. А уже потом — интересы всех остальных.