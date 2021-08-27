Российским клубам нечего ловить даже в Лиге Европы. Просто сравните стоимость составов

Мы давно безнадёжно отстали от топовых футбольных стран. Просто признаём это лишь в последние годы. Теперь начали отставать от средних, в том числе и экономически. Если раньше звёзды ехали в Россию под огромный контракт и к известному тренеру, то сейчас мало кто в РПЛ готов содержать высокооплачиваемых легионеров. Качество команд упало вместе с их стоимостью. И теперь даже выход в плей-офф Лиги Европы для нас — космический уровень.

Возьмём группу «Спартака». Transfermarkt сообщает, что общая стоимость игроков команды — € 142 млн. В соперниках — «Лестер» и «Наполи». Футболисты английского клуба стоят € 557 млн, итальянского — € 497 млн. А их уровень примерно пропорционален стоимости. И, соответственно, только большая удача и грандиозный тактический план Руя Витории помогут «Спартаку» зацепиться за очки с этими соперниками. И не надо строить иллюзий. «Лестер» и «Лацио» — совершенно другой уровень для всех клубов РПЛ. Хотя ещё пять лет назад этого не было. В группе есть ещё «Легия», где состав собрали всего на € 25 млн. Вот с ней красно-белые поборются. Но при нынешней форме лидеров далеко не факт, что успешно.

У «Локомотива» всё ещё грустнее: состав команды оценивают в € 79 млн — самая низкая цена в группе, несмотря на жребий из второй корзины. Впереди — «Лацио» (€ 327 млн), «Марсель» (€ 253 млн) и «Галатасарай» (€ 101 млн). И какие здесь могут быть варианты? Только гениальный матч-менеджмент Николича. Серб по прошлой Лиге чемпионов показал, что готов рубиться со всеми за очки. И наверняка придумает план под нынешних соперников. Но объективно зацепиться получится, скорее всего, только с «Галатасараем». И максимум для нынешнего «Локо» — Кубок конференций, куда попадают обладатели третьих мест в группе Лиги Европы.

И ещё несколько фактов:

20 команд из 32 на групповом этапе Лиги Европы стоят больше, чем «Локомотив».

12 команд стоят больше, чем «Спартак».

Если бы к нынешним соперникам в Лиге Европы пробился «Зенит», то стоимость состава Питера была бы только 12-й.

Можете написать в комментариях: место России — в Лиге конференций. Да, я тоже подумал так после этих цифр. Но потом открыл жеребьёвку группового этапа турнира. А там — «Рома», «Копенгаген», «Славия», «Тоттенхэм», «Базель», «Ренн». Есть хоть минимальная уверенность, что эти клубы можно легко обыграть?

У меня нет. Значит, продолжим катиться вниз.