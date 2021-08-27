Это точно Лига Европы? «Спартаку» и «Локо» достались соперники уровня ЛЧ

«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы. Им достались серьёзные команды из топовых чемпионатов. Рассказываем, с кем московским клубам предстоит побороться за выход из группы.

Соперники «Спартака»

«Наполи» (Италия)

Лучано Спаллетти, возглавивший «Наполи» этим летом, вернётся в Россию, где ранее работал в «Зените». За пять лет в Санкт-Петербурге итальянец одержал пять побед в десяти матчах со «Спартаком». В «Наполи» Спаллетти начал с уверенной победы над «Венецией» — 2:0.

К слову, красно-белые уже убирали с дороги «Наполи». В 1990 году итальянский клуб с великим Диего Марадоной в составе не смог обыграть в Москве команду Олега Романцева, уступив в серии пенальти — 3:5.

«Лестер» (Англия)

Команда Брендана Роджерса вполне заслуживала участия в Лиге чемпионов, но, провалив концовку прошлого сезона, довольствовалась только выходом в Лигу Европы. Теперь в Москву приедет вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель и один из лучших английских форвардов Джейми Варди.

Новый сезон в АПЛ «Лестер» начал с минимальной победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и разгромного поражения на выезде от «Вест Хэма» (1:4), где «лисам» пришлось играть в меньшинстве после удаления Айосе Переса. Команда Роджерса наверняка наберёт форму по ходу сезона, поэтому «Спартаку» будет непросто как в Англии, так и на «Открытие Арене».

«Легия» (Польша)

«Легия» является действующим чемпионом Польши. Клуб из Варшавы тоже вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 3-м отборочном раунде по сумме двух матчей загребскому «Динамо» (1:1, 0:1).

В сезоне-2015/2016 «Легию» возглавлял Станислав Черчесов, который взял с клубом чемпионство и стал обладателем Кубка Польши. Сейчас место в воротах команды занимает 41-летний голкипер Артур Боруц, поигравший в «Селтике», «Фиорентине», «Саутгемптоне» и «Борнмуте».

Соперники «Локомотива»

«Лацио» (Италия)

Железнодорожникам тоже попался итальянский клуб. С этого сезона «Лацио» тренирует небезызвестный Маурицио Сарри. 62-летний специалист начал в римском клубе с выездной победы над «Эмполи» — 3:1.

Здесь же уместно вспомнить и про полуфинал Кубка обладателей кубков 1999 года. Тогда «Локомотиву» Юрия Сёмина не хватило выездного гола, чтобы пройти римский клуб и выйти в финал турнира (1:1, 0:0). У нынешнего поколения железнодорожников есть возможность вернуть «Лацио» должок.

«Марсель» (Франция)

С конца февраля «Марсель» тренирует бывший главный тренер сборных Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли. Совсем недавно клуб попал в неприятную ситуацию во время матча с «Ниццей», когда болельщики забросали всяким хламом полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. На поле произошла потасовка, после которой команда Сампаоли отказалась продолжить игру. Сейчас им грозит техническое поражение в Лиге 1. Помимо Пайета, в Москву также приедут Дженгиз Ундер, Маттео Гендузи и Аркадиуш Милик.

«Галатасарай» (Турция)

«Галатасарай» был самым неприятным потенциальным соперником «Локомотива» из четвёртой корзины. Турецкий клуб до сих пор тренирует легендарный Фатих Терим, который собрал в своей команде Фалькао, ван Анхольта, Фегули и Бабеля.

Почти три года назад «Локомотив» Сёмина уже обыгрывал в Москве «Галатасарай» со счётом 2:0. Правда, в Стамбуле железнодорожники потерпели разгромное поражение от команды Терима — 0:3. Теперь маститому турецкому тренеру будет противостоять молодой и амбициозный Марко Николич.