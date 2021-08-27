«Завтра мы поймём, что это не сон, а реальность». Реакция на возвращение Роналду в «МЮ»

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»! Это главный трансфер лета наряду с переходом Лионеля Месси в «ПСЖ». Два величайших игрока как минимум современного футбола неожиданно поменяли клубы. Естественно, уход португальца из «Ювентуса» и его возвращение в «МЮ» вызвали бурную реакцию болельщиков по всему миру. Мы собрали самое интересное из «Твиттера».
Пост «Манчестер Юнайтед» о подписании Роналду только за первый час после публикации собрал миллион лайков и 400 тыс. ретвитов!
Экс-форвард сборной Англии, а ныне популярный футбольный эксперт Гари Линекер воодушевлён тем, что Криштиану снова будет играть в АПЛ.
«Срочные новости: Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау. Какой переход. Какое трансферное окно для «Юнайтед». Какое возвращение домой. Люблю это», — написал Линекер.
Забавное высказывание от репортёра Sky Sports: подписание Роналду — лучший трансфер «МЮ» со времён… предыдущего подписания Роналду.
Наконец-то в «МЮ» придумали, как справиться с потерей Роналду. Его просто вернули.
Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед», узнав о готовящемся переходе Криштиану в «Манчестер Сити», стали сжигать старые футболки «МЮ» с фамилией португальца. Интересно, что они думают об этом теперь?
Душевная фотография из прошлого: Сульшер, Роналду и Фергюсон. С сегодняшнего дня они снова в одной лодке, пусть сэр Алекс уже и не тренирует.
Бруну Фернандеш наверняка рад появлению в команде соотечественника. Но может быть разочарован и рассержен тем фактом, что Роналду захочет отобрать у него удары с «точки».
А вот как сам Криштиану может отреагировать, когда Ван-Биссака в очередной раз сделает несколько подряд неточных кроссов на него, отправив мяч на трибуны.
Непростая задача для болельщика: как объяснить детям, что трансферы Месси, Роналду, Варана и Рамоса в это окно стоили в общей сумме меньше трансфера Уайта в «Арсенал»?
Шуток на тему ухода Роналду из «Ювентуса» хватает. Вот так болельщики видят лучшие моменты выступления португальца за команду в сезоне.
Гарри Магуайр теперь будет «клеить» девушек примерно так:
«Ты ведь знаешь Криштиану Роналду, правда? Один из величайших игроков всех времён. Да, и теперь он обращается ко мне «капитан».
Фанаты «Ливерпуля», пассивно ведущего себя на трансферном рынке, наблюдают за тем, как другие клубы подписывают Месси, Лукаку и Роналду.
Летом 2021-го Месси и Роналду использовали «Манчестер Сити», чтобы перейти соответственно в «ПСЖ» и «МЮ».
Вот такие высокие прыжки Криштиану увидит «Олд Траффорд», когда португальский форвард будет забивать головой:
Эмоции болельщика «МЮ»: «Мы все проснёмся завтра, думая, что это был сон, но это реальность! Роналду — дома! Сказка сбылась».
Фанаты «МЮ» спешат в аэропорт, чтобы встретить прибытие португальца в Манчестер:
«В «МЮ» празднуют возвращение Роналду так, словно они уже выиграли трофей».
С Роналду, Фернандешем, Погба и Санчо «Манчестер Юнайтед» должен обрести сверхсилу.
Но не все верят, что «МЮ» с Криштиану добьётся больших побед. Разве что выиграет какой-нибудь малозначимый трофей.
- 27 августа 2021
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