«Многие говорили, что я повёлся на деньги». Как Роналду уходил из «Манчестер Юнайтед»

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» камбэк Роналду стоил определённых нервов. Но ведь куда больше потратили те, кто искренне притапливают за «Ювентус». Роналду брыкался, плевался от Турина и этой вашей Серии А и искренне мечтал о побеге куда-нибудь подальше.

На самом деле это не первый такой нервозный переход Криштиану. Из «Реала» он тоже убегал на эмоциях — всё надоело, отношения с Пересом никакие, хочется чего-то нового, апатия.



На таком же фоне состоялся его уход в «Реал» в 2009-м.

Как объяснил этот переход сам Роналду? Смысл не в деньгах, а в движении вперёд

2009-й. Роналду, пропесоченный каждым болельщиком «Манчестер Юнайтед» после ухода, пришёл на разговор с News of the World. Тогда же он впервые рассказал, почему ушёл в «Реал»:



«После того как мы выиграли Лигу чемпионов, я подумал, что мне больше нечего делать в Манчестере». Я понял: когда ты достигаешь всего, пора искать новый вызов. Я остался ещё на год и наслаждался этим, но моей мечтой было сыграть за «Реал».

Многие говорили, что я повёлся на деньги. Пфф. Конечно, я переехал не из-за денег. Хочу стать величайшим игроком в мире. Знаю, что мне нужно много работать, но это моя цель. И ясно: если ты станешь лучшим игроком «Реала», ты станешь одним из лучших в истории».

Как Роналду уходил в «Реал»: Фергюсон злился на «Мадрид» и предлагал Криштиану «Барсе»

На самом деле трансфер Роналду в «Реал» был лишь вопросом времени. «Реал» охотился на него с 2007-го. В 2008-м Роналду взял с «МЮ» Лигу чемпионов, что только подогрело желание Рамона Кальдерона (бывший президент «Реала») забрать его. В 2009 году, когда отношения между Роналду и «Юнайтед» обострились, Кальдерон понял, что пора действовать.

Кальдерон говорил:



«Я связывался с «Манчестер Юнайтед» в 2007-м и говорил с Фергюсоном. Тот слушал мой 5-минутный монолог, а потом просто сказал: «Не звоните мне больше». Каждые полгода я делал «МЮ» предложение по Роналду, но они либо отказывали, либо повышали его в два-три раза. Это было неуважение с их стороны».



Рамон Кальдерон в интервью после ухода из «Реала» сказал: «На моем надгробии напишут: «Человек, который не купил Кака». Но потом Кальдерон говорил, что больше всего сожалеет о том, что не смог взять Роналду. Всё из-за конфликта с Фергюсоном. На одной из встреч сэр Алекс попросил Кальдерона назвать хотя бы пять причин, по которым «МЮ» должен отпустить своего лучшего игрока в «Реал». Кальдерон рассказывал:



«Я просто ответил ему: «Потому что лучший игрок мира должен играть за лучший клуб мира. Фергюсон оскорбился и заорал: «Вы думаете, «Манчестер Юнайтед» не лучший клуб мира?» Это было самонадеянно. Я вежливо объяснил, что они не дотягивают до статуса «Реала». На этом наши переговоры были навсегда закрыты».



Фергюсон сильно не переваривал «Реал». Некоторое время он даже пытался сбагрить Роналду в «Барселону», потому что тот прочно решил уйти. Об этом тоже рассказывал Кальдерон:



«Фергюсон чуть ли не угрожал мне: «Криштиану уйдёт, но не ради тебя». И он предложил его «Барсе». Каталонцы согласились. Для «Манчестер Юнайтед» это была суперудачная сделка, потому что они хотели связку Роналду с Месси. Но Криштиану отказался от «Барсы». Он сказал, что пойдёт либо в «Реал», либо никуда».



За «Реал» говорили: а) собственное желание Роналду; б) советы его мамы уехать в Мадрид. У «МЮ» просто не было шансов сохранить своего лидера.

После проигранного финала ЛЧ Роналду получил сообщение: «Хочешь взять Лигу чемпионов? Тогда тебе срочно нужно уйти в «Реал»

Сам Роналду не молчал и летом 2008-го по-дурости ляпнул: «Да, я хочу играть за «Реал». Но туда я перейду, если они заплатят «МЮ». «Реал» же безуспешно пытался приобрести Роналду из-за упрямства «Ман Юнайтед». И тогда Кальдерон связался с Криштиану напрямую, договорился с ним по контракту и попросил поспособствовать переходу. Здесь уже «Манчестер Юнайтед» пожаловался в ФИФА.



Флорентино Перес (стал президентом «Реала» после Кальдерона) долгое время не видел в Роналду усиления для «Реала». Но со временем он поменял отношение к его переходу. Говорят, Перес оценивал маркетинговую составляющую трансфера Роналду и понимал: с ним финансовой выгоды будет больше. Окончательно Перес решил, что Роналду пора покупать, после полуфинала Лиги чемпионов — 2008/2009. В финале «МЮ» уступил «Барселоне» (0:2). А на следующий день Роналду получил сообщение от Переса: «Ты хочешь взять Лигу чемпионов? Тогда тебе срочно нужно уйти в «Реал».

Говорят, Перес так думал и объяснял свои мысли лишь для того, чтобы укрепить свою кандидатуру на должность нового президента «Реала» перед выборами. Сразу же после согласования всех деталей трансфера Перес хотел отказаться от Роналду — и его даже не пугала сумма в £ 30 млн, которую он должен заплатить за срыв сделки. Но совет директоров переубедил Переса.



Весной, когда «Реал» запустил предметные переговоры с «Манчестер Юнайтед» (Перес не участвовал, но поддерживал публично), поменялось и настроение Роналду. Источники, которые работали в клубе в то время, говорили, что у него испортились отношения с Фергюсоном, он больше работал на себя, а не на команду. И что он несколько раз ходил к руководству и запрашивал трансфер.

Но больше всего Фергюсона выводил агент Роналду Жорже Мендеш. Тот грозился «Манчестер Юнайтед» жалобами в ФИФА и много-много раз ездил лично к Фергюсону. Сэр Алекс вспоминал:



«Я восхищаюсь Жорже. Он великолепно исполнял свою работу. Но это вампир. Он зацепится своими зубами и не отпустит — он будет пить из тебя кровь и добьётся своего. Однажды я решил приехать на базу к 7 утра. Я вышел за 40 минут, дошёл до машины и услышал, как кто-то звал меня, стоя позади. Это был Мендеш».

И Мендеш своего добился — спустя месяц после того сообщения Переса Роналду позировал на своей презентации на «Сантьяго Бернабеу». Майкл Каррик вспоминал:



«Фергюсон любил Роналду. Он не мог обижаться на своего любимчика. Он даже попрощался с ним тепло и сказал: «Несмотря на всё, ты уезжаешь от семьи. Очень жаль, что ты уходишь вот так». А потом они пожали друг другу руки. На этом глава «Манчестер Юнайтед» в истории Роналду завершилась».