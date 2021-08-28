Какие ошибки допустили арбитры в матчах РПЛ. Разбор судейства 6-го тура

В нескольких матчах 6-го тура РПЛ судьи допустили серьёзные ошибки. Если бы «Крылья» не обыграли «Уфу», то явно были бы недовольны судейством. Повод для возмущения могут найти и спартаковцы.



Слово Федотову.

«Уфа» — «Крылья Советов»

На 23-й минуте жёлтая карточка Мрзляку была показана неправильно. Правила нарушал футболист «Крыльев», следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую игроку самарцев. Не разобрался в этом моменте Безбородов.

На 56-й минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Крыльев», вмешался VAR в лице Казарцева на момент показа красной карточки. Безбородов по итогу назначил одиннадцатиметровый удар и показал красную карточку Ежову. Это неверное решение. Для меня – это даже не нарушение правил. Был лёгкий контакт в руках, дальше игрок «Уфы» двигался к мячу и в падении бил по воротам. Затем — игровое столкновение с вратарём. В этом эпизоде Безбородов допустил ошибку, оценка снижается на один балл. Так как после просмотра он оставил решение в силе.

«Спартак» — «Сочи»

На матче работал Мешков. Был момент на 39-й минуте, где судья показал жёлтую карточку Маргасову, по большому счёту – ни за что. Айртон рисовал, что его сбили, показывал страдания и боль. Следующий момент на 44-й минуте – Понсе играл грудью в мяч, Маргасов, не успевая к мячу, бил ногой по бедру футболиста «Спартака». Мешков сначала поднёс свисток ко рту, но потом, видимо, увидел, что у Маргасова уже есть жёлтая карточка, и продолжил игру. Правильное решение – показ жёлтой карточки.

«Ахмат» — «Арсенал»

На 28-й минуте была не показана жёлтая карточка Берише – классический наступ на голеностоп. В моменте на 31-й минуте с голом «Ахмата» по судейству всё было сделано верно. В эпизоде, где было столкновение, Сухой посчитал, что нужно продолжить игру, ни о какой травме у игрока он не думал. Судья определяет, насколько травма опасная, и может позвать врачей. В том эпизоде, грубо говоря, не было столкновения головами. Сухой продолжил игру. Дальше инициатива исходит только от игроков «Арсенала». Они посчитали, что надо выбить мяч. Тогда вы его выбивайте посильнее, а игрок «Арсенала» покатил его еле-еле. Бериша подхватил мяч, отдал передачу, гол забит чисто. Арбитр был обязан его засчитать.

Начались разговоры, что игроки «Ахмата» поступили плохо. Нет, ребят, не плохо они поступили. В сезоне-2017/18 было игровое столкновение между футболистами одной команды, Олег Иванов получил травму. Видя всё это, игроки «Арсенала» отобрали у него мяч, как у ребёнка конфетку, а потом забили гол. Теперь говорят, что якобы там было игровое столкновение, а в последнем матче ничего не было. Два абсолютно одинаковых момента. Бог не Микишка, у него своя книжка, бумеранг ещё никто не отменял. Про судью здесь вообще не стоит говорить, нигде не прописаны принципы фэйр-плей.

«Зенит» — ЦСКА

Хорошая работа Иванова. Рассматривался один момент на 35-й минуте, где посчитали, что мяч мог коснуться руки игрока ЦСКА. По итогу было принято правильное решение – у Облякова не было контакта мяча и руки в штрафной площади, игра была продолжена. Больше в этой игре сложностей у Иванова не было.

«Урал» — «Ростов»

На матче убрали VAR, опять попал в эту тему «Ростов». На 14-й минуте Алмквист убегал в атаку, Любимов не успевал за ним. Защитник «Урала» пытался сыграть в мяч, промахнулся, потом Адамов поднял ногу, как шлагбаум, сбив футболиста «Ростова». В этом эпизоде следовало назначить одиннадцатиметровый удар и показать жёлтую карточку игроку «Урала» за срыв перспективной атаки. Так как здесь была попытка сыграть в мяч, красную карточку по новым правилам нельзя показывать.

«Химки» — «Нижний Новгород»

Хорошую работу провёл Москалёв. На 52-й минуте был назначен одиннадцатиметровый удар после прострела Глушакова. Игрок «Нижнего Новгорода» пытался отвернуться от мяча, но выставляя правую руку. Москалёв сам назначил одиннадцатиметровый удар. Здесь без показа жёлтой карточки, так как был прострел.

На 88-й минуте была показана красная карточка Камышеву за серьёзное нарушение правил. Москалёв находился в идеальной позиции и сразу удалил игрока.

«Динамо» — «Локомотив»

На матче работал Левников. Не согласен с жёлтой карточкой Шиманьски, он пытался вступить в борьбу с игроком «Локомотива», параллельно ставя ногу. Футболист «Локо», видя это, изобразил боль.

На 52-й минуте Тюкавин врывался в штрафную, Едвай подбил ему левую ногу. Левников продолжил игру, мяч ушёл за линию, и начали обсуждать момент на возможное назначение одиннадцатиметрового удара. Здесь Тюкавин спас Левникова от нехорошей оценки: в момент передачи прежде, чем принять мяч, игрок находился за линией офсайда. Если бы не вне игры, то следовало бы назначить одиннадцатиметровый удар.

Что касается второй жёлтой карточки Баринова, то я не знаю, чем люди возмущаются. Это проблема, скорее Баринова, он должен посидеть и подумать, почему получает вторую красную за шесть туров. Здесь не показать карточку было невозможно, Фомин владел мячом, обыграл Баринова, устремился в атаку. А игрок «Локомотива» потянул за рукав Фомина, сорвав перспективную атаку.

«Краснодар» — «Рубин»

На 47-й секунде Кукуляк показал первую жёлтую карточку Классону за наступ. Это верное решение. На 7-й минуте мне непонятно, почему судья показал жёлтую Зотову: фол и фол, грубости или срыва перспективной атаки не было. Жёлтая карточка Самошникову же показана верно. Он заехал ладонью по лицу игроку «Краснодара». Несложная игра для Кукуляка. Может, она его даже немного подусыпила, много пешком ходил.