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Почему футболисты ЦСКА плохо относятся к болельщикам в выездных матчах РПЛ

«Ведут себя, будто играют в Лиге чемпионов». К игрокам ЦСКА есть вопросы
Евгений Марков
К игрокам ЦСКА есть вопросы
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Могли бы хотя бы сымитировать небезразличие.

Российский футбол живёт почти без зрителей. Особенно это касается гостевых матчей. Доказано, например, фанатами ЦСКА, которые за два матча вне Москвы смогли поддержать команду только в составе 50 человек.

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В Ростове на стадион не пускали никого — ни домашних, ни тем более гостевых фанатов. В Санкт-Петербурге на организованном гостевом секторе присутствовали 50 человек + кто-то на других трибунах. Даже если бы весь питерский стадион болел за армейцев, получилось бы совсем не массово. Да и вообще выезды в нынешней ситуации почти под запретом.

Но фанаты не оставляют команду без поддержки. И не только ЦСКА. Например, зенитовские болельщики так же массово выехали в Ростов. Но именно вокруг ЦСКА болельщики и журналисты заметили странную ситуацию.

И в Ростове, и в Петербурге команду возле отеля ждали несколько сотен фанатов (многие по понятным причинам не смогли попасть на стадион): в атрибутике, в красно-синих цветах, с флагами и в традиционных для фанатов чёрных футболках пели и кричали во имя ЦСКА, с посылом «Побеждать».

«Не понимаю, почему нельзя похлопать или показать болельщикам большой палец? — журналист и автор лонгридов про многих игроков ЦСКА Денис Романцов раскрыл тему в «Твиттере». — Или хотя бы сымитировать небезразличие».

Обратите внимание: на всех видео, в том числе выложенных клубом, игроки идут мимо фанатов и не смотрят в их сторону. Если вдруг уловили чей-то взгляд — напишите в комментариях. Но общее настроение такое: визуальное безразличие.

«За несколько месяцев зачем-то откатили клуб на уровень 5-7-го места, а ведут себя так, будто выезжают на четвертьфинал Лиги чемпионов с «Интером», — продолжил тему в «Твиттере» Романцов.

Фанаты тоже обратили внимание. Но больше обидно за игру

У фанатов ЦСКА, которые пообщались с нами, общее настроение сходится: да, это безразличие, но, к сожалению, оно не удивляет. Команда стеснительно и на расстоянии аплодирует фанатской трибуне даже на домашних матчах, так что отстранённость на выездах тем более не удивляет.

Степан Дедов, болельщик ЦСКА с опытом выездов по всей стране, говорит, как и большинство: обидно, что игроки не реагируют на выездную поддержку и даже не смотрят в сторону фанатов. Даже не упоминают в социальных сетях.

Фото: pfc-cska.com

«Команда всегда была на расстоянии, — говорит Дедов. — Хотя для футбола это неудивительно, я видел, что и на открытых тренировках «Аякса» никто не реагирует на фанатов, а спокойно тренируется. Но тут другая история: другой город, встреча у гостиницы и желание показать, что вы не одни. Это не значит, что мы делаем всё это ради кивка и «спасибо». Но были бы рады ответной реакции».

Более обидно, по словам Дедова, даже за то, что посыл не работает:

«Все эти акции должны зарядить на качественный футбол, а на деле выходит какой-то Влашич. Без желания, мотивации и голов».

***

Прямо сейчас ЦСКА красочно отмечает 110-летний юбилей: фотовыставкой на Тверском бульваре и тематическими историческими постами в соцсетях, которые хочется рассматривать.

Если бы игроки поддержали праздничный настрой или хоты бы «имитировали небезразличие», праздник бы продлился.

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