«Ливерпуль» в большинстве не дожал «Челси». Удаление будут вспоминать ещё долго

Ещё до центрального матча тура АПЛ самые большие сомнения относительно стартового состава «Челси» касались позиции правого защитника. Если в матче первого тура у «Челси» на этой позиции сыграл капитан Сесар Аспиликуэта, то во втором Тухель предпочёл поставить на бровку Риса Джеймса, а Сесара поставить в центр обороны.

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Рис Джеймс – очередной воспитанник академии «Челси», получивший шанс в первой команде во время трансферного бана. Он вместе с Мейсоном Маунтом, Тэмми Абрахамом, Каллумом Хадсоном-Одои получил свой шанс при Лэмпарде – и, конечно, не стал звездой клуба, как Маунт, но и не лишился места в команде, как Тэмми. Тухель регулярно проворачивает трюк с переходом Аспиликуэты в центр обороны и обратно, но чаще испанец ему нужен в центре – и тогда настаёт время Риса.

Настало оно и на «Энфилде» – и до поры до времени матч складывался для «Челси» в целом и для Джеймса в частности отлично. Гости контролировали ход игры, а Рис отдал голевую передачу после корнера.

И при счёте 0:1 «Челси» был гораздо ближе к тому, чтобы удвоить преимущество, чем «Ливерпуль» – к тому, чтобы сравнять счёт. Маунт мог забивать в одной из контратак, но не попал в дальний угол. И тут «Ливерпулю» помог угловой.

Мяч летал фактически на линии ворот, но так её и не пересёк – увы, для «Челси», не без нарушения правил. Джеймс, находясь на линии ворот, заблокировал один из ударов рукой – причём сделал акцентированное движение после того, как мяч срикошетил от его бедра. Энтони Тэйлор после просмотра видеоповтора указал на «точку» и показал красную карточку. Удаление будут вспоминать ещё долго.

По итогу оказалось, что Джеймс лишил команду далеко не всего. «Ливерпуль» контролировал мяч и нанёс много ударов по воротам, но так и не поставил перед Менди ни одного по-настоящему серьёзного момента. Тухель заменил Хаверца на Тьяго Силву, фактически отказался таким образом от претензий на победу – но важнее, что идеально подготовил команду против атаки «Ливерпуля». Красные были вынуждены сбиться на навесы, которые не принесли никакой опасности – а с дальними ударами справился вратарь.

Фактически «Ливерпуль» в этот вечер провалился дважды. В первый раз – когда позволил сопернику разыгрывать на своём поле потенциально голевые комбинации. А второй провал заключался в том, что даже удачу в виде удаления Джеймса красным в победу претворить не удалось. Тухель не получил в подарок перед днём рождения (29 августа ему исполняется 48) важную победу, но заслужил покинуть «Энфилд» с высоко поднятой головой.