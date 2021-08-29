«Ювентус» — фаворит, но абсолютно разобран. У Аллегри полно работы

Ещё неделю назад была масса причин считать «Ювентус» явным фаворитом Серии А. Основных две: ослабление «Интера» и возвращение в Турин Массимилиано Аллегри. Чемпионы Италии потеряли тренера и самого ценного игрока чемпионата, хотя после окончания сезона руководство «Интера» не планировало ни того, ни другого. А Аллегри в последний сезон в «Ювентусе», несмотря на все игровые противоречия и не лучшие отношения с Криштиану Роналду, набрал 90 очков с разбалансированной командой с возрастной полузащитой.

В сумме эти два фактора складывались в логичную картину. Тем более что даже в прошлом сезоне четвёртое место, с трудом добытое «Ювентусом» в последнем туре, не совсем объективно отражало расстановку сил: по ходу всего чемпионата туринцы периодически теряли очки при явном игровом преимуществе и по разнице созданных и допущенных моментов заслуживали большего. Фаворит ясен.

Но за неделю многое изменилось.

Тот же «Интер» на финише трансферного окна выгодно подписал Хоакина Корреа из «Лацио». Не самый статусный игрок и точно не замена Ромелу Лукаку, но любимчик Симоне Индзаги, а такие переходы обычно усиливают команду.

А «Ювентус» потерял Криштиану Роналду. Игрока, который в неудачном для себя сезоне забил 29 голов и выиграл гонку бомбардиров. Его уход получился неожиданным и, кажется, связан с желанием игрока, а не тренера или клуба. По крайней мере, об этом пару дней назад сказал Аллегри: «После трёх лет в Турине он решил покинуть клуб. Это его выбор».

Банальность, но её надо проговорить: неожиданно потерять на старте сезона лидера и лучшего бомбардира — сильный удар. После такого было бы странно ждать резкой перестройки или налаженной игры: что бы Аллегри ни предполагал во время предсезонной подготовки, сейчас это не работает.

Конечно, уход Роналду высвобождает скрытый потенциал команды. Тот же Дибала под руководством Аллегри в одном из сезонов попал в список претендентов на «Золотой мяч», а Федерико Кьеза был важнейшим игроком сборной Италии на победном Евро-2020. Каждый из них может играть более важную роль, чем предполагалось. Тем более что Альваро Мората — очень полезный командный игрок, когда подстраивается под одного партнёра по атаке, а не под всех сразу. Этот потенциал есть, и его предстоит извлечь, но на это нужно время.

Пауло Дибала Фото: Matteo Bottanelli/Getty Images

Проблема в том, что в данный момент «Ювентус» не демонстрирует признаков ключевого качества команды при Аллегри, которое как бы ожидалось по умолчанию. За пять лет в Турине Аллегри приучил, что высокое качество игры — это приятное дополнение, но не обязательное условие побед.

В сезоне 2018/2019 «Ювентус» мог играть раздражающе медленно, допускать разрывы между линиями и включаться на 5-10 минут за матч, но при этом стабильно набирал очки в чемпионском графике. Пять лет с Аллегри туринцы были не только чемпионами Италии, но и чемпионами цинизма и практичности, стабильно опережая конкурентов по соотношению результатов к созданным/допущенным моментам. То, что называется словом «оверперформанс» — обычно его относят к аномалиям, но при Аллегри это было правилом. По данным статистического портала Understat, «Ювентус» только однажды за пять лет превзошел ожидаемые результаты меньше, чем другая команда Серии А (в сезоне 2016/2017). Зато в 2018 году перебрал фантастические 20 очков относительно ожидаемых.

Так называемый «инстинкт убийцы» в футболе не поддаётся подсчёту и какому-то анализу, но есть косвенные признаки, по которым можно судить об эффективности команд. Например, даже не имея возможности объяснить феномен, можно принять тот факт, что команды Антонио Конте всегда добиваются лучших результатов, чем ожидается по соотношению созданных/допущенных моментов. Аллегри это всегда было свойственно в не меньшей степени.

Именно это свойство «Ювентус» потерял на старте сезона.

В первом туре «Ювентус» вёл 2:0 после первого тайма — идеальная ситуация для фаворита. В прошлые годы туринцы уже довели бесчисленное количество подобных матчей до побед, замедляя темп игры до нуля. За этим могло быть тяжело наблюдать, но результат был. Вместо этого «Ювентус» во втором тайме организовал два гола в собственные ворота, оба раза отличился Войцех Щенсны. Он привёз и ещё раз, просто обошлось без гола. Абсолютно нетипичная ситуация.

Могло показаться, что это исключение. Тем более что в концовке забил Роналду, гол был отменён из-за офсайда, но сама ситуация получилась типичной (фаворит проснулся и немедленно прижал), а судьбу гола решили сантиметры.

Криштиану Роналду Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Во втором туре «Ювентус» бодро начал и даже на фоне всех игровых проблем мог всё решить в стартовые 15 минут. Правда, в середине первого тайма «Эмполи» (новичок Серии А) воспользовался огромными разрывами между линиями и провёл атаку, которая дошла до линии вратарской, где Леонардо Манкузо добил мяч в ворота с нескольких метров. Неприятность, но впереди было 70 минут матча — вполне достаточно, чтобы включиться ещё три-четыре раза и разорвать соперника. Или, в скучных традициях Аллегри, вымучить 2:1 под конец игры, затратив строго минимум необходимых усилий.

Вместо этого хозяева стали нервничать и допускать ошибки в простых ситуациях. «Ювентус» провалил конец первого тайма (показательный момент — паническая скидка Кьезы на вратаря, которая закончилась сейвом и угловым) и так и не включился во втором. Хотя Аллегри серьёзно перестроил команду: отказался от рискованного ромба в полузащите и перешёл на игру флангами с навесами на Морату. Примитивно, но эффективно — должно было быть. Но не было. После перерыва хозяева нанесли пять ударов из пределов штрафной, самый опасный из них случился не после навеса, а после прострела низом от Кулушевски на Локателли.

Мануэль Локателли Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

После этого поражения «Ювентус» легко критиковать за плохой футбол, но подчеркну ещё раз: трансформация команды после смены тренера и ухода Роналду в любом случае требует времени. Речь не о качестве футбола, а о прагматизме и уверенности. Именно этих свойств не хватило, чтобы победить аутсайдера, который на порядок ниже классом. И именно это вызывает тревогу.

У Аллегри полно работы. Данило в роли реджисты, Дибала между линиями, ромб в центре — всё это интересно и сложно, и потребует тренировок. Но самая основная его задача сейчас: добиться того, чтобы «Ювентус» обыгрывал аутсайдеров независимо от схемы, формы, расстановки и стартового состава. Без этого выиграть Серию А невозможно.

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