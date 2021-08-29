Как сыграли «сборники» России в последнем туре РПЛ. Лучший — 18-летний Захарян

Из пятёрки вратарей не пропустил только Лунёв. Который не играл.

1 сентября сборная России продолжит отбор ЧМ-2022 игрой с командой Хорватии. Для Валерия Карпина это будет первый матч в качестве главного тренера национальной сборной, поэтому шестой тур РПЛ был смещён по его просьбе на середину недели. Рассказываем, как игроки сборной России провели последний тур чемпионата России перед отъездом в Новогорск.

Вратари

Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунёв («Байер»), Сергей Песьяков («Ростов»)

Гильерме провёл неплохой матч с «Динамо», совершив несколько важных спасений. Вратарь «Локомотива» дважды выручил в середине первого тайма, но на 41-й минуте был бессилен. Блестящий сейв Гильерме совершил во втором тайме, отразив плотный удар Захаряна.

Клуб Дюпина встречался с «Краснодаром» и потерпел поражение (0:2). Однако, если бы не вратарь «Рубина», счёт мог быть и крупнее. Дюпин совершил пять спасений.

Сложно предъявить Максименко претензии за два пропущенных мяча от «Сочи». В обоих голах безобразно сыграла оборона «Спартака». Вратарь красно-белых включился в игру только раз.

С момента старта нового сезона Бундеслиги Лунёв выполняет роль сменщика Градецки. Экс-вратарь «Зенита» отсидел пять игр на скамейке запасных, а последний раз выходил на поле в предсезонной встрече с «Фрайбургом».

Что касается Песьякова, то он подтвердил слова Кафанова о том, что является лучшим по игре ногами: 83% его пасов в матче с «Уралом» были точными. За 90 минут вратарь «Ростова» пропустил гол и совершил блестящий сейв на 63-й минуте.

Защитники

Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Зенит»)

В игре Джикии в последних матчах наблюдается спад. Против «Сочи» у основного защитника сборной России два выигранных единоборства и один удар в створ. В первом голе гостей Джикия проиграл ключевую борьбу на втором этаже, а во втором — не успел прервать передачу на Юсупова.

Дивеев допустил главную ошибку в матче с «Зенитом» — отпустил Дзюбу, который отдал голевую передачу на Азмуна. В активе у Игоря всего одно выигранное единоборство за 90 минут.

Караваев главную задачу в матче с ЦСКА выполнил — с его фланга не забили, а сам игрок совершил два отбора. Его партнёр по обороне — Дмитрий Чистяков — вышел после первого тайма, показал высокий процент точности передачи (93%), нанёс один удар в створ и выиграл одно единоборство.

Осипенко ничем ярким в матче с «Уралом» не запомнился — в отличие от Петрова, который отлично соревновался в скорости с атакующими игроками «Рубина». У 30-летнего защитника два удачных отбора, перехват и высокий показатель точности паса (95%).

Несмотря на два пропущенных гола «Рубина», лучшим игроком казанской команды можно назвать Самошникова. У него четыре отбора, три перехвата и пять выносов. Отличные показатели для крайнего защитника.

Фернандес был заметен в матче с «Зенитом». У оборонца красно-синих три успешных отбора и один перехват.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Арсен Захарян («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Максим Мухин (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Денис Черышев («Валенсия»)

Бакаев был незаметен в первом тайме в матче с «Сочи», поэтому на 56-й минуте покинул поле. Зелимхан отметился одним успешным отбором, перехватом и выигранной борьбой. Также полузащитник четыре раза терял мяч.

Роман Зобнин был более заметен: забил гол, нанёс три удара (один — в створ), выиграл пять верховых единоборств, совершил два отбора и один перехват.

Баринов быр ярок на поле: нанёс удар, запомнился удачным дриблингом, двумя выигранными единоборствами на «втором этаже», тремя отборами, двумя выносами и перехватами, но более всего — удалением.

Жемалетдинов, помимо неточного удара, часто шёл в дриблинг, выиграл три дуэли в воздухе и совершил по одному удачному отбору и перехвату.

Ерохин провёл на поле с ЦСКА 11 минут и не успел ничем запомниться.

Кузяев отыграл 79 минут, выиграл две борьбы в воздухе, совершил четыре перехвата и один отбор.

Арсен Захарян в матче с «Локомотивом» бил со всех позиций. У 18-летнего полузащитника 10 ударов, голевая передача, четыре выигранных единоборства на «втором этаже», три удачных отбора, один перехват и восемь заработанных угловых. Молодой игрок не боится идти в дриблинг, и это приносит плоды.

Другой полузащитник «Динамо», Даниил Фомин, запомнился ударом, шёл в дриблинг, выиграл три борьбы в воздухе и совершил по одному перехвату и отбору.

Ионов забил первый мяч в новом сезоне в игре с «Рубином». Кроме гола, Алексей отметился высокой точностью паса (86%) и двумя выстрелами в створ.

Мухин провёл неплохой матч с «Зенитом»: четыре отбора, одна выигранная борьба в воздухе и удар, который был заблокирован.

Российские легионеры в своих клубах пока не блещут. Головин последний матч закончил с красной карточкой, одним ударом, выигранной борьбой в воздухе и отбором. Кроме того, россиянин чаще и успешнее всех шёл в дриблинг (3).

Денис Черышев порадовал тренерский штаб «Валенсии»: ассистировал партнёру, нанёс точный удар, выиграл два единоборства «на втором этаже», совершил отбор и два перехвата.

Миранчук сыграл 26 минут против «Болоньи» и ничем, кроме двух заработанных угловых, не запомнился.

Нападающие

Антон Заболотный (ЦСКА), Фёдор Смолов («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»)

Заболотный единственный удар в матче нанёс на 33-й минуте, пробив в штангу. Нападающий ЦСКА был «королём воздуха» — выиграл шесть из девяти единоборств, но в завершающей стадии был неэффективен.

Смолов продолжает портить настроение вратарям РПЛ. Вслед за Шамовым, Акинфеевым, Кержаковым и Сафоновым огорчил Шунина. Форвард «Локомотива» в игре с «Динамо» прошёл сквозь оборону и с края штрафной нанёс точный удар в нижний угол ворот. Кроме того, Смолов выиграл одну борьбу в воздухе, а также чаще всех в матче шёл в дриблинг.

Тюкавин в игре с «Локомотивом» был в тени: только один удар за 80 минут.