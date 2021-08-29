Гус Тиль переживает второй расцвет карьеры. Что это значит для «Спартака»

На Гуса Тиля вновь приятно смотреть. После полутора лет мучений в «Спартаке» и в аренде в Германии он наконец-то начал радоваться футболу и жизни. В сегодняшнем «Фейеноорде» отверженный спартаковец — абсолютно ключевой игрок. А недавно он получил приглашение в сборную от Дика Адвоката.

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот, прежде работавший с Гусом в «Алкмаре», а нынешним летом выступивший главным инициатором переезда футболиста в его новую команду, в восторге от его работоспособности и лидерских качеств. Тиль же благодарит его за доверие не только словами, но и ярчайшей игрой. В восьми матчах нового сезона (шесть — отбор в Лигу конференций, два — чемпионат Нидерландов) футболист забил аж семь голов. Выдающаяся результативность, и есть подозрение, что на дистанции сезона, пусть даже цифры и снизятся, Гус всё равно будет в порядке.

Потому что в футболе «Фейеноорда» он ощущает себя просто прекрасно: чётко понимает функции, с удовольствием их выполняет и играет на сильных сторонах. Это как раз то, чего вообще не было в «Спартаке».

Чем Тиль сейчас особенно хорош?

Ниже статистика полузащитника в текущем сезоне (данные Wyscout). Мы видим, что у Тиля просто выдающиеся показатели по ударам — 4,23 за 90 минут; по касаниям в штрафной (5,1 — фактически как у центрфорварда) и по ожидаемым голам xG (0,85).

Если посмотреть карту ударов, то можно убедиться, что большинство нанесено не из зоны второго темпа и не из штрафной, как это бывает у «десяток», а непосредственно из самой опасной зоны перед воротами. Причём соотношение между ближними ударами и средними/дальними даже не 50 на 50.

Половину от своих ударов Тиль наносит в одно касание.

Всё это — как раз следствие тактической системы Арне Слота. В ней «десятка» — это не игрок, который выполняет большой объём работы между линиями, а скорее, оттянутый нападающий, постоянно ищущий на поле свободные зоны и врывающийся туда для ударов. Зоны могут освобождаться как центральным нападающим, так и крайними.

Классический пример — на картинке снизу. Глубина нападения изначально отсутствует из-за смещения нападающего, центральные защитники соперника были предварительно вытянуты. Тиль сразу же пробует сделать рывок в переднюю линию, получает передачу, но защитник всё же реагирует и мешает пробить.

А здесь Тиль пробил головой. Центральный нападающий Линссен освободил зону открыванием вправо к лицевой, Гус сразу же ворвался под навес — было очень опасно.

Очень хорошо Тиль ориентируется и при атаках с фланга. На следующем эпизоде он сделал скрещивание с партнёром-нападающим: тот убежал к ближней штанге и увёл за собой соперников, а Гус нырнул в освободившуюся зону справа и забил простой гол в касание.

Также Тиль здорово пользуется зоной второго темпа: либо предлагает себя под фланговые передачи, либо отваливается из группы футболистов чуть назад (и защитники его теряют), после чего беспрепятственно бьёт со средней дистанции.

То есть в структуре, где не нужно таскать в одиночку мяч и изобретать что-то индивидуально мощное, где позиционная атака выстроена, а футболисты понимают, в какие зоны им включаться, Тиль выглядит классно — и имеет уйму моментов.

Что это значит для «Спартака»?

В самой первой таблице сверху обратил бы внимание на явный перекос между цифрами в завершении и обострении. Для полузащитника команды, играющей в атакующий футбол, у Тиля совсем мизерное количество обостряющих передач и передач под удар. Это полностью совпадает с визуальными впечатлениями: Гус не даёт объём качественных действий между линиями, не обзавёлся тонкостью в передачах или хотя бы резкостью при разворотах. Даже когда он получает пасы в буферной зоне, чаще всего разворачивает атаки во фланги — так проще и безопаснее. А сам почти не обводит — менее одной успешной обводки за матч.

С точки зрения работоспособности Тиль по-прежнему в порядке, он выполняет много прессинг-действий, совершает за игру почти три отбора на чужой половине поля — это здорово. И в сохранении мяча Гус тоже хорош, 86,7% точных передач в среднем — крутые цифры. Правда, достигаются они в том числе минимальным количеством продвижений и обострений.

Поэтому никаких чудес не произошло: по игровым характеристикам Тиль по-прежнему плюс-минус такой же, каким и был до «Спартака». Просто сейчас он попал к своему тренеру, поймал уверенность, стал очень энергичным и вовлечённым.

Стоит ли «Спартаку» на него рассчитывать? Всё зависит от философии и игровой модели тренера, который будет работать с красно-белыми к моменту возвращения Тиля из аренды. Если тот не захочет возиться и подстраиваться, а возжелает получить универсальную «десятку», способную резать линии, обводить и выдавать по три-четыре ключевые передачи за игру, то лучше не мучить футболиста из Нидерландов и не мучиться самим.



Второй расцвет карьеры Тиля в любом случае станет плюсом для «Спартака». Если он продолжит так же забивать, то появится отличный шанс хотя бы частично отбить деньги, затраченные на него в 2019-м.

Использованы данные Wyscout, InStat и графический инструмент Tactic Lite.