Но есть предчувствие, что у них с Кавани может сложиться мощная связка.

В здоровом мире «МЮ» не подписал бы Роналду. Кто пострадает от этого трансфера?

Всё просто: тактике Сульшера не нужен игрок типажа Роналду. От крайних нападающих он требует скорости и забеганий за спины защитникам. Роналду играет иначе – возится с мячом на фланге и смещается в центр.

Центральный нападающий у Сульшера освобождает пространство для партнёров, стягивая на себя защитников; и много играет в подыгрыше, спиной к воротам. Роналду так не действует.

Сульшеру придётся менять наработки и чуть ли не полностью перестраивать атаку «МЮ». Пострадают и футболисты. Сократится время на поле у Марсьяля. У молодых Гринвуда и Диалло будет ещё меньше минут (а как прогрессировать на скамейке?). Вероятно, совсем перестанет играть Джеймс. Но самое обидное – что теперь с Кавани?

Он подписал контракт ещё на год. Фабрицио Романо пишет, что Кавани на 100% не уйдёт из-за прихода Криша. Главное – он действительно нужен и подходит «МЮ», который строит Сульшер.

Кавани не капризничает и играет столько, сколько Сульшер считает нужным. В прошлом сезоне у него всего 7 полных матчей в АПЛ из 38. Кавани чаще выходил на замену, а ещё стал основным и ключевым в Лиге Европы. И – ноль истерик по поводу игрового времени. Невозможно даже представить Роналду в таком сценарии. Игра Кавани. Во-первых, он много пахал в прессинге и без мяча. А когда команда с мячом, часто действовал в стиле Бензема, стягивая на себя соперников и открывая пространство для партнёров. Кавани держит позицию – между двух ЦЗ соперников. Когда Роналду нападающий – он рушит систему команды и зачем-то спускается к мячу. Результативность. В АПЛ Кавани стал суперзапасным: выходил и постоянно либо забивал, либо отдавал голевые. По итогам сезона он был третьим в АПЛ по голам+ассистам на минуту без учёта пенальти.

Окей, берём статистику поглубже. Складываем ожидаемые голы и ожидаемые ассисты (xG+xA) во всех турнирах. В прошлом сезоне у Роналду 0,63 голевых действий в среднем за матч. У Кавани – 0,66. За последние четыре сезона: Роналду – 0,98, Кавани – 0,96. То есть в результативности между ними нет практически никакой разницы. Оба очень сильны.

Кавани – это пример того, как возрастной форвард должен быть задействован в топ-клубе. Играть меньше, чем 90 минут в каждом матче. Помогать молодым партнёрам – и местом в составе, и в раздевалке, и альтруистичностью на поле. Не капризничать. Приносить максимум пользы и минимум вреда. И это Кавани ещё на два года младше Криштиану.

Кавани – хороший ориентир и лакмус, чтобы показать, насколько нездоровое с футбольной точки зрения подписание Роналду.

Теперь, скорее всего, он будет играть ещё меньше. Что очень грустно. И не выигрышно для «МЮ». Но есть предчувствие, что Сульшер в итоге придёт к тому, что Кавани – лучший партнёр для Роналду в атаке. Потому что больше всего похож на Бензема – который делал всё, чтобы Криш блистал. Потенциально связка Роналду-Кавани может порвать. Но тогда клуб совсем лишится развития молодых и тоже сильных (Рэшфорд, Гринвуд, Диалло).

Было бы круто, если бы их союз начался с того, что Кавани уступил Кришу его любимый седьмой номер. Но для этого ему нужно уйти из клуба – в АПЛ такие правила. А вот в Лиге чемпионов Роналду может забрать себе семёрку. Посмотрим, как Кавани на это отреагирует. У него есть опыт игры рядом с звёздами: Ибрагимович и Неймар подтвердят.