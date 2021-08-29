С Карпиным игрокам сборной России весело. Это плохо перед Хорватией?

Нет ничего умилительнее набросов на Рифата Жемалетдинова в телеграм-каналах. Стоило одному из лучших игроков России в 2021 году сказать, что при Карпине «стало веселее», как его тут же осекли те, кто хорошо знаком с плюсами Станислава Черчесова. К игроку «Локо» бывший главный тренер сборной так и не нашёл подход. А сам Рифат сделал немало, чтобы осложнить этот поиск. Предположительно приехал на последний сбор перед Евро с лишним весом. И, возможно, в том числе поэтому так и не засверкал на групповом этапе.

При этом сильно сомневаюсь, что в интервью игрок намеренно намекнул на диктаторский стиль Черчесова. Согласитесь, это нормально, когда футболисту с отсутствием реального бэкграунда игр с прошлым тренером больше нравится с новым. Будто кто-то ожидал, что Рифат и все остальные уйдут в депрессию без Станислава. И попросят его возвращения обратно. Похоже, что первое впечатление от работы с Карпиным – мегапозитивное. А жить прошлым и противопоставлять старого новому ещё слишком рано.

Всем понятно, что невозможно за несколько дней глобально поставить сборной игру. И, скорее всего, на первое место против Хорватии выйдут эмоции. Сам Карпин признаёт – нельзя наиграть за такой короткий срок хотя бы пару схем. Иногда на это уходят месяцы. А здесь всего ничего. И важно, что он говорит об этом честно. И прессе, и, вероятно, игрокам. Не думаю, что Черчесов был бы готов на подобные откровения – мы увидели бы поток мыслей, которые предстояло бы прочесть «между строк».

Карпин сейчас нужен не для того, чтобы выдумывать гениальные тактические ходы. У прошлого тренера, несмотря на большое количество стратегий, в последнее время это выходило не особо. Но Валерий обязан повлиять на ментальность. Очевидно, многие мужчины в сборной сейчас не особо верят в себя. И в то, что у Хорватии возможно отобрать очки. А с таким настроением на поле можно не выходить.

Карпин этот понимает лучше других. И уже очевидны некоторые сигналы – слова того же Жемалетдинова показывают – на игроков никто не давит. Им комфортно, спокойно и даже весело. Да, возможно, они ещё до конца не понимают, как играть с Хорватией, но уже этого не боятся. И точно не выйдут на поле проигрывать.

Сохранится ли весёлое настроение после матча – никто не знает. При предыдущем тренере вряд ли бы кто-то подумал веселиться даже в случае победы. А сейчас команде очень нужен позитив. Карпин его даёт. На данном этапе это самое важное.