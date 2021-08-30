Что изменил в сборной России Карпин. Наши инсайды

Приход нового тренера – как и смена начальника в любой компании – почти всегда стресс для коллектива. Игроки присматриваются к нему, он – к ним. Корректируется, и подчас радикально, привычный рабочий ритм. Облегчить и ускорить заведомо непростой процесс взаимной притирки в сборной России – одна из первостепенных целей Карпина на его первом сборе в качестве тренера федерального значения. Валерий Георгиевич уже привнёс новизну в уклад жизни команды, но при этом благоразумно воздержался от резких действий, способных вызвать напряжённость в раздевалке. Рассказываем о первых шагах Карпина в новой должности и о новом, местами малоизвестном окружении.

Восстановление

Готовиться к премьере Карпину приходится в жёстком цейтноте. Перенос шестого тура РПЛ с конца недели на мид-уик немного облегчил ему задачу, но времени на восстановление игровых связей, не говоря уже о моделировании каких-то новых комбинаций, всё равно катастрофически мало. В полном составе команда собралась только в воскресенье — вечером последним из легионеров прилетел Лунёв. А уже в среду – игра.



В этой ситуации самое пристальное внимание будет уделено вопросам восстановления игроков. Многолетний соратник Карпина Луис Мартинес уже составил специальную программу для сборной. Впервые они воссоединились в начале 2013-го в «Спартаке» и проработали чуть больше года. Второй этап российско-испанского сотрудничества – в «Ростове» — оказался более продолжительным – три с половиной года. В интервале между двумя заездами в Россию Луис сгонял в Китай («Хэбэй Чайна») и Мексику («Атлас Гвадалахара»). Теперь он ставит физику российской сборной.



Отныне восстановительные мероприятия в сборной носят не рекомендательный, а обязательный характер. По инициативе Мартинеса в расписание команды добавлено послематчевое часовое окно на разного рода процедуры – ванны, массаж. Луис убеждён, что для максимального эффекта начинать их следует сразу после игры, вне зависимости от того, домашний матч или выездной. Кроме того, ради полноценного отдыха игроков РФС отошёл от практики ночных перелётов. После матча с киприотами сборная заночует в Никосии и только на следующий день, 5 сентября, вернётся в Москву, чтобы продолжить подготовку к третьему матчу «спарки» — с мальтийцами дома.

Фото: rfs.ru

Режим

Первое, на что обратили внимание журналисты в графике подготовки «националки» к сентябрьским матчам, – это минимум открытых тренировок. Общение сборной со СМИ до игры с Хорватией (1 сентября) свелось к субботней микст-зоне. Желание тренера оградить игроков от лишних контактов обусловило несколько факторов – стремление полностью сконцентрироваться на главном, максимально продуктивно использовать отведённое на подготовку время и элементарные меры предосторожности. Если на Евро-2020 в Петербурге сборная расквартировалась в самом центре города и, как результат, понесла досадную «ковидную» потерю в лице Мостового, то теперь она закрылась от внешнего мира, чтобы никто, не дай бог, не подхватил «инфекцию XXI века». Территорию базы в эти дни разрешено покидать только администраторам и лишь в случае крайней необходимости – встретить кого-то из довызванных игроков вроде Сутормина. Остальной персонал команды «карантинит» вместе с футболистами и тренерами.

Персонал

По последним новостям из сборной могло сложиться впечатление, что «новая метла» вымела из штата команды всю старую гвардию. Действительно, тренерский и медицинский штабы сборной поменялись полностью. На должность руководителя пресс-службы команды заступил бывший главред «Чемпионата» Самвел Авакян. Стремление нового наставника окружить себя помощниками, которым он полностью доверяет, совершенно естественно и законно. Но вместе с тем в административном составе многие сотрудники сохранили свои должности – начиная от массажистов и видеооператора, заканчивая офицером безопасности и шеф-поваром. Уроженец Бердянска Вячеслав Мульченко кормит «сборников» с 2012 года, а с 2014-го – ещё и спартаковцев, по совместительству. В Тарасовке они с Карпиным в 2014-м разминулись – так что фирменный борщ Вячеслава тренер впервые оценил только в эту пятницу. Остался доволен: «Великолепный».

Рацион

В рацион питания футболистов внесены всего два, но существенных ограничения – убрали мучное и сахар.

Фото: rfs.ru

Расписание

Карпин не загоняет игроков в жёсткие рамки в быту. Ходить в столовую строем никого не заставляет. Лишь перед первым совместным обедом, в пятницу, тренер попросил команду собраться в 13:25, за пять минут до приёма пищи. В остальное время футболисты вольны есть в любое время в рамках установленного слота. Завтрак в сборной начинается в 9:00, обед – в 13:30, ужин – в 21:00. Отбой – в 23:00. Естественно, по номерам никто с проверками не ходит – всё на доверии. Вызов игрока в сборную сам по себе подразумевает достаточный уровень сознательности и профессионализма.



Изменилось время начала занятий – с дневного на вечернее. Сделано это не только для того, чтобы синхронизировать тренировочные нагрузки с игровыми. Поскольку футболисты съезжаются в Новогорск неодновременно, в зависимости от расписания игр и рейсов, во второй половине дня в распоряжении тренера может оказаться больше исполнителей, чем в первой.

Стиль общения

Не менее физического важно психологическое восстановление команды. Сборной нужно как можно скорее обрубить негативный шлейф, тянущийся с безрадостного для России Евро. Поэтому одной из главных своих задач на данном этапе Карпин видит раскрепощение игроков. В силу особенностей характера и богатого европейского опыта ВГК придерживается демократичного стиля в работе и общении – стремится говорить с футболистами на одном языке, быть на одной эмоциональной волне. Соответственно, атмосфера в сборной, со слов футболистов, стала более раскованной, свободной. Карпин не допускает откровенного панибратства и требует соблюдения дисциплины в базовых вещах, но всем своим поведением даёт понять игрокам: я с вами заодно. Есть надежда, что они отблагодарят его за такое отношение результатом.