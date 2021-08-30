В «Арсенале» был талант, которым восхищался даже Гвардиола. Куда пропал Уилшир

У Джека было всё, чтобы стать звездой мирового масштаба. Почему же не стал?

«Бритишкор» – так легендарную фотографию, на которой Дженкинсон, Рэмзи, Уилшир, Гиббс и Окслейд-Чемберлейн подписывали новые контракты с «Арсеналом», назвали британские СМИ. В центре кадра расположился Джек Уилшир, которого Арсен Венгер ценил больше остальных: «Джек – страстный и целеустремленный молодой игрок. Он не боится подкатов со стороны соперника. Ожидаю, что в будущем он станет важным игроком нашей команды. У него огромный потенциал. Уилшир обладает отменным голевым чутьём».

Футболистов «Арсенала» сравнивали с «Классом-92» из «МЮ». Стрельнули только Аарон Рэмзи и Алекс Окслейд-Чемберлейн. Остальных погубили травмы.

Уилшир здорово начал: в 19 рвал «Барсу» Гвардиолы

В феврале 2011-го 19-летний Уилшир громко заявил о себе. В 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1) в центре поля Уилшир разрывал Хави, Иньесту и Бускетса. После матча Хосеп Гвардиола восхищался англичанином, о чём позже рассказал Хави: «Гвардиоле всегда нравился Джек Уилшир. Он очаровал Гвардиолу, когда «Барселона» противостояла «Арсеналу» в 2011 году. С тех пор Пеп всегда хотел видеть Уилшира в своих командах. Даже после матча, помню, мы говорили о нём. Ведь такую игру не мог забыть даже я. Такие игроки нравятся Пепу».

Сезон-2010/2011 стал лучшим в карьере Уилшира: 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, 44 из которых в старте. Серьёзный прорыв Уилширу дали травмы Диаби и Рэмзи, они открыли ему путь в основу. Осенью 2010-го Джек взял второе место в номинации на лучшего молодого футболиста Европы, а в конце сезона был признан лучшим молодым игроком Англии. В этом же сезоне футболист дебютировал за сборную.

Уилшир сочетал в себе шикарный набор качеств: скорость, дриблинг, поставленный удар, чтение игры и превосходный пас. Плюс он грамотно подключался к атакам из глубины. Болельщики «Арсенала» видели в нём будущую звезду футбола и надежду команды. Как и Арсен Венгер: «У него есть настоящее футбольное мышление и понимание процесса игры. На самом деле, это в его генах».

В последующие сезоны количество матчей в чемпионате уменьшалось: сезон-2011/2012 он пропустил из-за проблем с лодыжкой. Дальше – участвовал в 25 матчах, 24, 14, 3 и 2 соответственно. Несмотря на это, Уилшир регулярно выдавал жирнейшие перформансы. Санти Касорла хвалил Джека: «Уилшир из тех, кто мог бы играть в Испании. Нам повезло, что он в «Арсенале», но если Джек решит что-то поменять в своей карьере, то его уровня с головой хватит для игры за испанскую команду».

Уилшир забивал мало (20 мячей в 288 матчах), но делал это элегантно. На старте сезона-2013/2014 он закатил мяч «Норвичу» после шедевральной комбинации. Джон Радди, который в том матче был на воротах у «Норвича», так вспоминал этот эпизод: «Ты просто стоишь и думаешь: «Что же это было?!». Даже забавно. Я видел мяч уже позади меня. Так быстро и так точно. Вы можете только восхищаться». Этот мяч стал лучшим в сезоне по версии BBC.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Развитию помешали травмы

На первую серьёзную травму Джек Уилшир нарвался ещё летом 2011-го на «Кубке Эмирейтс» с «Ред Булл» из Нью-Йорка. Уже на 7-й минуте он повредил лодыжку и покинул поле. Сперва казалось, что это незначительное повреждение: «Сканирование показало только воспаление. Надеюсь, успокоится через пару дней».

В итоге ему диагностировали стрессовый перелом, который потребовал хирургического вмешательства. Из-за этого он полностью пропустил следующий сезон, включая Евро и Олимпиаду. Во время годичной реабилитации у Уилшира случился рецидив повреждения колена.

Джек возвращался, но тут же получал новые травмы, из-за которых пропустил 175 матчей. Повреждения мешали Уилширу раскрыться по-настоящему. Именно здоровье изменило вектор карьеры полузащитника: в сезоне-2012/2013 у него вновь была травма лодыжки, следом – вывих лодыжки и трещина, две травмы лодыжки, травма колена и две трещины малоберцовой кости.

В «Борнмуте», где он провёл в аренде сезон-2016/2017, медицинский штаб сделал заключение, что его травматичность связана с большими нагрузками на старте карьеры: «На протяжении многих лет у него было много травм, вызванных чрезмерно частой игрой. Он такой футболист, чьё здоровье не справляется, если нагрузка слишком высока. Мы были очень строги в отношении того, что ему можно делать, а что нельзя. Джеку это не нравилось, ведь он хотел выбраться из этого, тренироваться и играть».

В «Борнмуте» он отыграл 27 матчей – больше, чем за три предыдущих чемпионата в «Арсенале» (20).

Ситуацию усугубляло поведение вне поля

Главная слабость Джека Уилшира – курение. В 2014-м во время отпуска на одной из вечеринок папарацци сфотографировали англичанина с сигаретой. «Конечно, я сейчас жалею об этом. Меня и раньше замечали за этим делом. Я говорил, что допустил ошибку, и теперь я ошибся вновь. Людям свойственно ошибаться. Я ещё молод, и это станет для меня уроком», – извинялся позже Уилшир.

Над курением Уилшира даже шутил Войцех Щенсны: «Меня никогда не ловили, но я курил в «Арсенале». Уилшир же собрал внушительную галерею компромата, который гуляет по сети».

В марте 2011-го Уилшир получил предупреждение от полиции за то, что плюнул в таксиста. Он был в шляпе главного соперника «Тоттенхэма» и отказался везти футболиста домой, потому что тот был слишком пьян.

А уже в 2014 году, после провального ЧМ-2014 (Англия не вышла из группы), Джек Уилшир и Джо Харт отрывались в бассейне отеля в Лас-Вегасе.

Что сейчас с Уилширом?

Уилшир дал откровенное интервью The Athletic: «Мои дети в том возрасте, когда уже понимают происходящее. Особенно Арчи (старший сын) – ему девять. Он спрашивает меня, как насчёт МЛС и почему я не играю в Ла Лиге. И сложно дать ему ответ. Он спросит у меня: «Почему ни один клуб не хочет тебя подписать?». А я не знаю, как ему это объяснить».

Сейчас Уилширу 29, и с мая он сидит без клуба. В этом возрасте можно ещё играть и добиваться успехов на поле. Возможно, Джеку стоит попробовать перезагрузить карьеру в другом чемпионате, уехать из Англии. Тем более он готов к переезду: «Я уже и раньше говорил, что готов играть за рубежом. Я бы даже хотел этого. Хочу начать всё сначала там, где никто не думает: «О, это же Уилшир, сегодня он получит травму». Где никто не думает: «Он сыграет пять матчей – и всё, это потеря денег».

Последнее место работы Уилшира – «Борнмут», который подписал его всего на полгода. За этот период он провёл 17 матчей и забил 2 гола. Но главное, что Джек обошёлся без травм. Последнее серьёзное повреждение у полузащитника было ещё осенью 2019-го в «Вест Хэме», когда Джек повредил пах и вылетел на 221 день.

Отличным примером для Уилшира должен стать кейс Марио Гётце, который в Германии регулярно собирал травмы, но переехал в «ПСВ» и провёл неплохой сезон: 25 матчей, 6 голов и 7 ассистов.