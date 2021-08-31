«Россия — главный соперник Хорватии». Большой разговор с Ловреном — о сборных и «Зените»

Защитник и одновременно капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал «Чемпионату» о прогрессе в изучении русского языка, старте команды в РПЛ и ошибках в обороне, а также о моментах, которые надо изменить в Лиге чемпионов.

«Папа говорит: «Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?!»

– Полгода назад ты обещал скоро заговорить на русском языке. Но пока мы общаемся на английском. Как твой прогресс?

– Честно, я ожидал, что мой русский будет лучше. И процесс обучения пройдёт быстрее. Я понимаю большинство из того, что мне говорят. Но ещё не говорю сам достаточно хорошо. Стараюсь, занимаюсь с учителем, но понимаю, что надо тратить на это больше времени.

– Для тебя важно говорить на русском хорошо?

– Конечно. Я же провожу в стране много времени. Уважаю клуб, культуру, друзей, которые у меня здесь появились. Плюс мне действительно интересно. Ведь я сам люблю узнавать что-то новое. А ещё мне немного стыдно перед родителями, которые учили русский в школе. Папа говорит: «Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?!» Так что он тоже давит на меня (улыбается).

– Но всё-таки, когда мы поговорим на русском?

– Ох… Давай так: следующее интервью я дам тебе на русском языке.

– Договорились. Ты живёшь в Петербурге уже год. Тебе здесь комфортно после такого большого периода в Англии?

– Да, мне здесь нравится. Чувствую себя классно. Санкт-Петербург удивительный город — обожаю по нему гулять: приятный, иногда солнечный, иногда дождливый. Но всё это окружено парками, каналами. Люблю выбираться в центр. Я видел много городов, но Питер — удивительный.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Кто за это время стал твоими друзьями в клубе? Кого можешь пригласить в гости? Или сходить совместно поужинать?

– Очень много общаюсь с россиянами — Караваевым, Суторминым, Кузяевым, Мостовым.

– Новый сезон для «Зенита» начался с четырёх побед и двух ничьих (разговор состоялся до игры с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Это хороший старт для «Зенита»?

– Мне очень понравилась первая игра — с «Локомотивом» в Суперкубке. А что касается чемпионата, то, с одной стороны, это неплохой результат. Но надо двигаться вперёд. Фокусироваться и выходить на стопроцентную готовность. Ситуация может поменяться очень быстро — 1-2 игры — и ты уже не в лидерах. Мы всегда играем под большим вниманием болельщиков и прессы, но нам необходимо выйти на новый уровень в этом сезоне. У нас есть хороший потенциал для этого.

– «Зенит» много забивает, но и достаточно пропускает. Почему?

– Потому что мы атакующая команда. Но в футболе иногда надо бежать и обратно. Это не игра в одном направлении. Мы должны работать над этим. Люди, которые не особо разбираются в футболе, считают, что в команде играют только бомбардиры. И не обращают внимания на оборону. Это реальность, все любят атаковать. У нас это пока получается чуть лучше, чем обороняться.

– В последнее время болельщики критикуют тебя и Ракицкого за ошибки в обороне. Что можешь им ответить?

– Мне ничего об этом не известно. В моём понимании настоящие фанаты и болельщики, помимо критики, всегда поддержат команду и будут рядом с ней. Что касается моей игры, то я профессионал и точно знаю о своих проблемах и ошибках. И слушаю мнение только профи. Всё остальное меня не волнует.

– Ты не проходил подготовку с «Зенитом» к чемпионату. Сейчас это проблема?

– У меня получился короткий отпуск, но в этом нет ничего страшного. Команда прошла хорошую подготовку к сезону, сейчас мы чувствуем себя хорошо и комфортно. Я тоже набирал форму и отлично себя ощущаю. Так что всё в норме.

– Кто станет главным соперником «Зенита» в нынешнем сезоне?

– Думаю, московское «Динамо» — это крутая молодая команда. Возможно, в борьбу включится «Локомотив». Для меня это два главных соперника в сезоне.

– Результаты «Динамо» — сюрприз?

– Нет. У них работает бывший ассистент Юргена Клоппа — очень сильный спец, который знает, что нужно для результата. Они вместе с тренером ведут команду вперёд. Шварц ставит умный и современный футбол. А молодые игроки быстро развиваются. Конечно, это заслуга не только Бувача и Шварца, но и всех людей, которые находятся рядом с ними. У клуба интересное будущее.

«Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды»

– Давай вернёмся к «Зениту». Впереди — Лига чемпионов. В последние сезоны с результатами там есть проблемы. Почему?

– Ох… Причин много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьёзной борьбе, но Лига чемпионов — другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается. В Лиге чемпионов всё совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всё — три очка у соперника. Единственный выход, на мой взгляд — максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов. Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас — топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата.

– В этом сезоне получится улучшить результаты?

– Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. «Зенит» ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы. Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион.Так что это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– «Зенит» сыграет с топами. Это хорошо для тебя?

– Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле.

– Выйти в евровесну для «Зенита» реально?

– Всё возможно. Я очень верю в нашу команду и в уровень игроков. Но нам надо работать вместе. Футбол — это о команде, а не об индивидуальных навыках, хотя они тоже важны. Мы должны бороться друг за друга и быть сплочёнными. И обязательно должны учиться на своих ошибках. В футболе всего 90 минут, и за это время всё возможно. Я верю в нашу команду.

– «Зенит» в качестве усиления взял Клаудиньо. Как тебе этот трансфер?

– Он приехал из Бразилии. Я не видел его игр до этого. Сейчас он с нами, но ещё рано давать ему оценку. Надо посмотреть на игру. У него есть мы, сейчас он каждый день улыбается, а команда его поддерживает. Надеюсь, он будет и дальше улыбаться.

– Требуется ли команде ещё усиление?

– Думаю, да. На какие позиции? Это вопрос к руководству и тренеру. Только они знают, что нам нужно.

– В прессе в последнее время пишут о возможном уходе Сердара Азмуна. Это станет проблемой для «Зенита»?

– Я не знаю его ситуацию. Сейчас он наш игрок и до момента ухода, если это, конечно, случится, должен быть сфокусирован на «Зените». Только ему и клубу решать, как сложится его карьера. Может, это вообще слухи.

– Последнее о «Зените». Я читал информацию, что «Зенит» не видит с тобой глобального будущего и уже ищет защитника на замену и тебе, и Ракицкому. Ты наверняка тоже это читал. Твоя реакция?

– Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всё что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде. Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своё будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно.

«Карпин — отличный выбор для сборной России»

– Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Хорватии. Это показатель того, что уровень чемпионата России весьма неплох?

– Конечно, уровень неплох. В России интересная лига, именно поэтому три моих партнёра по сборной играют здесь. Впереди же у нас матч с Россией. И мне придётся сыграть против одноклубников. Надеюсь, мы сможем победить.

– Кто фаворит предстоящего матча?

– Фаворита нет. Обе команды показали, что могут добиваться результата. Мы вылетели с Евро-2020, Россия вылетела. У нас появились новые игроки, у России тоже. Думаю, вы увидите в предстоящей игре обновлённую Хорватию.

– В нашей сборной сменился главный тренер — теперь это Валерий Карпин. Это хорошо для России?

– Думаю, это отличный выбор для России. Карпин точно знает, чего хочет, его уважают футболисты и другие тренеры. Он классный спец, который даже поработал в Европе. Полагаю, он сможет повлиять на менталитет футболистов. И сборная России станет ещё опаснее.

– Невызов Дзюбы в сборную России — хорошая для вас новость?

– Нет. Я абсолютно от этого не счастлив. Ведь мы играем в одном клубе. Но уверен, что это лишь временно. У Артёма хорошее настроение, он много работает. Я вижу его лицо почти каждый день — это отличный парень, у которого всё будет хорошо.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Но у него сейчас есть очевидные проблемы в игре.

– Каждый футболист сталкивается со сложными моментами в карьере. У кого-то они проходят быстро, у кого-то — дольше. Но я в него верю. Скоро он снова начнёт забивать.

– И снова станет одним из лидеров команды?

– Да. У него есть возможности для этого. Но каждый футболист понимает, что ему никто ничего не может гарантировать. Нужно выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре. И тогда ты будешь в составе. Всё просто.

– Россия — главный соперник Хорватии в борьбе за первое место в группе?

– Да. Без вариантов.

– Как дела у Ивицы Олича? Он ведь вернулся в сборную Хорватии.

– Да, снова работает ассистентом главного тренера. Для нас это отличная новость. Я много лет играл с ним вместе, он здорово делает свою работу. Его возвращение — огромный плюс для нас.