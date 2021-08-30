«Зенит» нашёл вратаря в Португалии. Пару месяцев назад Крицюка можно было взять бесплатно

Кажется, «Зенит» решил вопрос с вратарской бригадой перед Лигой чемпионов. Команда Семака сделала рискованный шаг и, если верить португальским источникам, приобрела бывшего голкипера «Краснодара». Россиянин составит конкуренцию Михаилу Кержакову и Даниилу Одоевскому.

«Зенит» купил Крицюка. Два месяца назад он был свободным агентом

Последние недели руководство «Зенита» искало вратаря на трансферном рынке и, как ожидалось, свой выбор остановило на российском игроке. Ожидается, что 30-летний Крицюк перейдёт в питерский клуб за € 2 млн из «Жил Висенте». По информации журналиста Педру Сепульведа, португальская команда может получить ещё € 4 млн бонусами. Она заработает € 2 млн, если Крицюк проведёт определенное количество сухих матчей, € 1,5 млн — если голкипер сыграет за «Зенит» в 50% игр, € 0,5 млн — если его клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Этот трансфер — рекордная продажа в истории «Жил Висенте». В 2007 году португальский клуб продал защитника Антонио за € 1,4 млн.

«Зенит» договорился о переходе Крицюка после того, как «Крылья Советов» отказались продавать голкипера Ломаева. Питерцы отправили запрос в самарский клуб, но получили твёрдый отказ. После этого они переключились на вратаря из чемпионата Португалии. Примечательно, что несколько недель назад Крицюк находился в статусе свободного агента. У вратаря закончился контракт с «Белененсешем», после чего он подписал трёхлетний договор с «Жил Висенте». Если бы «Зенит» подсуетился чуть раньше, то мог получить голкипера даром.

Крицюк в Португалии: вошёл в топ-5 лучших вратарей чемпионата, оформил 11 «сухарей»

Станислав вернулся в Португалию в сентябре 2020 года. По окончании контракта с «Краснодаром» подписал соглашение с «Белененсешем», где стал основным вратарём. В сезоне-2020/2021 Крицюк принял участие в 27 матчах, пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль. Кроме того, Станислав стал одним из участников неприятного эпизода в игре с «Порту». Он отправил соперника в больницу. После подачи россиянин смело пошёл на перехват мяча и врезался с защитником Нуну, который потерял сознание. На поле выехала скорая помощь, игра была остановлена на 10 минут. Крицюк тоже получил повреждение, но быстро пришёл в себя и смог продолжить матч.

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Крицюк по версии WhoScored вошёл в топ-5 лучших вратарей чемпионата Португалии, которые сыграли более 10 матчей. В среднем за игру Станислав совершает 3,2 спасения (четвёртый показатель в лиге). Сильными сторонами Крицюка являются быстрота реакции и концентрация.

Перейдя в «Жил Висенте» 1 июля, вратарь также получил роль первого номера. В этом сезоне Крицюк дважды попадал в сборную тура и дважды становился лучшим игроком в команде. Впрочем, у россиянина есть и слабые стороны, в частности, проблемы с дисциплиной. Помимо этого, Крицюк не всегда справляется с давлением. «Зенит» ждёт групповой этап Лиги чемпионов, где Станислав ни разу не играл. Справится ли с таким испытанием 30-летний вратарь? Большой вопрос.