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Руй Витория может покинуть «Спартак»: почему португальский тренер не справился с работой

Виторию нужно скорее увольнять из «Спартака». Пора заканчивать взаимные мучения
Михаил Гончаров
Виторию нужно скорее увольнять из «Спартака»
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Два главных требования для следующего кандидата: 1) нравиться Зареме; 2) уметь работать в условиях безумия и сумасшествия.

Сейчас, когда «Спартак» тонет во второй половине таблицы, а информация о скорой отставке Руя Витории разлетелась по всем сайтам (и где-то называются даже конкретные кандидаты на смену), будущее португальского тренера кажется предрешённым. Витория уже давно не жилец в «Спартаке», превратился в изгоя для определённых лиц, и вероятность, что он спасётся, просто мизерная. Должно случиться чудо, должны сойтись все звёзды — и тогда, быть может, всё ещё перевернётся.

Весеннюю статью-портрет, предваряющую назначение Витории, я неслучайно закончил предложением: «Прогнозировать будущее в «Спартаке» слишком сложно, ведь мы говорим о клубе, где многое алогично и вообще не поддаётся ни прогнозам, ни анализу». Уже через пару дней одна эксцентричная дама с грохотом и истерикой вышла из совета директоров и рассказала в СМИ, насколько она была недовольна назначением португальца. Уже тогда примерно все поняли будущую развязку истории. И непременное появление фраз в стиле: «Я ЖЕ ВАМ ГОВОРИЛА!»

Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории

Нужно быть совсем наивным, чтобы верить, что Витория — слабый тренер, который не тянет на уровне российского чемпионата, а «Бенфика» с её мощными ресурсами и умениями тщательно отбирать кадры в своё время взяла проходимца. Причём этот проходимец мало того что поставил в Португалии очень качественный футбол, так ещё и насобирал немало титулов — и вообще долго продержался. Потом стал чемпионом и в другой стране. И тут-то в нашей-то потрясающей и мощнейшей РПЛ вдруг выяснилось, что он мягкотелый, ленивый и вообще бездарный. И штаб у него — соответствующий.

Честно говоря, всё происходящее настолько банально, что даже не хочется лишний раз вспоминать и перечислять многочисленные события. Но приходится это делать ради объективности:

1) весь начальный этап работы Витории в «Спартаке» сопровождался публичными выступлениями Заремы в телеграм-канале и СМИ, в которых было гораздо больше скепсиса и негатива, чем нейтрального тона или тем более позитива. Начало уже вышло многообещающим — за него отдельное спасибо;

2) Витории так и не купили ни одного игрока перед отбором в Лигу чемпионов. До вчерашнего дня «Спартак» оставался ЕДИНСТВЕННЫМ топ-клубом РПЛ, не совершившим ни одного трансфера летом. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» — хотя бы как-то усилились вообще все. Не имеет значения, чьей здесь ответственности больше: Попова, Заремы, Федуна, брата Федуна, сложного рынка или нефтяного кризиса. Пострадавшими стали команда и лично её новый тренер. Играть с мощной «Бенфикой» пришлось составом, который выглядел изначально недееспособным, так ещё и ослабился из-за отсутствия некоторых лидеров и катастрофического спада формы у всех сборников, задействованных на чемпионате Европы;

3) «Спартак» неплохо провёл стартовый матч с «Рубином», но уступил; далее случилась победа в Самаре и прогнозируемое домашнее поражение от «Бенфики». Вроде бы ничего ужасного, но немедленно начались грязные и мерзкие события, наблюдать за которыми было стыдно даже нейтральным зрителям. Публичная отставка Попова с обвинением, что Федун не позволил ему купить правого защитника, потому что Тедеско был против; позорное выяснение отношений между Поповым и Заремой в «Телеграме» с публикацией компроматов и частных переписок. Даже для «Спартака» с его задранной планкой это была уникальная по степени безумия история. Безусловно, нужно уметь побеждать и в таких условиях, но почему нельзя ограждать от всего этого команду? Почему просто нельзя прекратить еженедельно воспроизводить грандиозные скандалы? Правильный ответ: потому что скучно;

«Спартаку» сейчас не до футбола. Стыдное поражение от выходца из ФНЛ «Спартаку» сейчас не до футбола. Стыдное поражение от выходца из ФНЛ

4) Витория все сборы наигрывал классическую для себя систему с принципами, полностью соответствующими его тактическому профилю, но, начиная с матча с «Уралом», внезапно перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Хотя в своей карьере никогда не использовал её как основную. Два вопроса: 1) принял ли это решение Витория самостоятельно? 2) не повлияли ли на эту непонятную революцию шептания в руководстве клуба и крики Заремы, не понимавшей, зачем взяли тренера с альтернативными по сравнению с Тедеско взглядами? Если это просто метания Витории по доброй воле, то очень жаль. Если ему «помогли», то жаль вдвойне. Потому что пока получается совсем убого;

Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме

5) подозреваю, что лагеря появились не только в клубах, но и внутри команды. Авторитет Витории подрывался из-за уничижительных выступлений Заремы, а его внезапный уход на другую игровую систему породил ещё большее количество сомнений внутри коллектива. Подчеркну, что здесь португалец тоже виноват и должен нести ответственность;

6) после провального старта Витории всё-таки привезли усиление. Правда, приехал игрок с сомнительным бэкграундом: защитник Кофрие из скромного бельгийского «Сент-Труйдена». Вопросы как по его текущему уровню, так и профилю: он играл правым центральным защитником в тройке или правым латералем. «Это решение руководства клуба. Витория оценит Кофрие на ближайших тренировках», — рассказали в пресс-службе «Спартака», и между строк можно прочитать, что трансфер не был согласован с тренером. Хотя и вправду, зачем с ним согласовывать новых игроков, если на него уже не рассчитывают;

Кажется, «Спартак» не хочет бороться за высшие места. Кауфриз — очень непонятный трансфер Кажется, «Спартак» не хочет бороться за высшие места. Кауфриз — очень непонятный трансфер

7) ключевые проблемные зоны «Спартака» так и не были усилены. Не приехал ни новый правый защитник (Рассказов выдал несколько ярких матчей, но на дистанции оказался нестабильным — это можно было спрогнозировать), ни опорник. Правы те, кто говорит, что «Нижний Новгород» можно обыгрывать и без новичков. Зато для дистанции всего сезона у «Спартака» очень ограниченная средняя линия даже по меркам РПЛ — и с ней мучился в том числе Тедеско. Его второе место — это невероятное стечение обстоятельств, особенно если оценивать качество футбола весной;

Витория, безусловно, не справился — не прыгнул выше головы, не выжал максимум из среднего состава (как делает тот же Николич — хотя даже у него была провальная прошлая поздняя осень), не сумел оградить команду от происходящего вокруг безумия и закрыть её широкой спиной. Поэтому положительной энергетики и характера у «Спартака» сейчас совершенно не прослеживается.

Высшее же руководство «Спартака», похоже, и не планировало ни справляться, ни помогать: оно с удовольствием, а иногда и с язвительными насмешками подкидывало день за днём новые испытания. А потом, в разгар кризиса, уехало в ежегодный отпуск. Отпуск, который нельзя прерывать даже ради спасения сезона. Ни одного дня начиная с июля в «Спартаке» не было атмосферы тотального единения, подходящей для достижения результата. Гораздо больше атмосфера подходила для склок, скандалов и текучки кадров (что, собственно, и происходило — во всех сферах).

Поэтому для меня главное, с чем не справился Витория — он не научился работать в клубе, напоминающем сумасшедший дом. И сейчас лучшее, что может сделать руководство, — поскорее уволить португальца. В качестве компенсации Руй получит хорошие деньги, а на его репутацию период в «Спартаке» всё равно никак не повлияет. Всем в Европе наша лига до лампочки — никто не оценивает результаты в ней серьёзно, это мы знаем и после «лузеров» Эмери и Манчини, получивших элитные должности, и после «триумфатора» Карреры, нашедшего работу только в Греции и Серии С.

А «Спартак» сейчас пусть ищет очередного гладиатора-мотиватора, который будет заниматься не только футболом, но и околофутболом. И главное — изначально понравиться одной замечательной даме. Тогда шансы на его успех резко повысятся.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Руй Витория •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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