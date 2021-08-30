Виторию нужно скорее увольнять из «Спартака». Пора заканчивать взаимные мучения

Сейчас, когда «Спартак» тонет во второй половине таблицы, а информация о скорой отставке Руя Витории разлетелась по всем сайтам (и где-то называются даже конкретные кандидаты на смену), будущее португальского тренера кажется предрешённым. Витория уже давно не жилец в «Спартаке», превратился в изгоя для определённых лиц, и вероятность, что он спасётся, просто мизерная. Должно случиться чудо, должны сойтись все звёзды — и тогда, быть может, всё ещё перевернётся.

Весеннюю статью-портрет, предваряющую назначение Витории, я неслучайно закончил предложением: «Прогнозировать будущее в «Спартаке» слишком сложно, ведь мы говорим о клубе, где многое алогично и вообще не поддаётся ни прогнозам, ни анализу». Уже через пару дней одна эксцентричная дама с грохотом и истерикой вышла из совета директоров и рассказала в СМИ, насколько она была недовольна назначением португальца. Уже тогда примерно все поняли будущую развязку истории. И непременное появление фраз в стиле: «Я ЖЕ ВАМ ГОВОРИЛА!»

Нужно быть совсем наивным, чтобы верить, что Витория — слабый тренер, который не тянет на уровне российского чемпионата, а «Бенфика» с её мощными ресурсами и умениями тщательно отбирать кадры в своё время взяла проходимца. Причём этот проходимец мало того что поставил в Португалии очень качественный футбол, так ещё и насобирал немало титулов — и вообще долго продержался. Потом стал чемпионом и в другой стране. И тут-то в нашей-то потрясающей и мощнейшей РПЛ вдруг выяснилось, что он мягкотелый, ленивый и вообще бездарный. И штаб у него — соответствующий.

Честно говоря, всё происходящее настолько банально, что даже не хочется лишний раз вспоминать и перечислять многочисленные события. Но приходится это делать ради объективности:

1) весь начальный этап работы Витории в «Спартаке» сопровождался публичными выступлениями Заремы в телеграм-канале и СМИ, в которых было гораздо больше скепсиса и негатива, чем нейтрального тона или тем более позитива. Начало уже вышло многообещающим — за него отдельное спасибо;

2) Витории так и не купили ни одного игрока перед отбором в Лигу чемпионов. До вчерашнего дня «Спартак» оставался ЕДИНСТВЕННЫМ топ-клубом РПЛ, не совершившим ни одного трансфера летом. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» — хотя бы как-то усилились вообще все. Не имеет значения, чьей здесь ответственности больше: Попова, Заремы, Федуна, брата Федуна, сложного рынка или нефтяного кризиса. Пострадавшими стали команда и лично её новый тренер. Играть с мощной «Бенфикой» пришлось составом, который выглядел изначально недееспособным, так ещё и ослабился из-за отсутствия некоторых лидеров и катастрофического спада формы у всех сборников, задействованных на чемпионате Европы;

3) «Спартак» неплохо провёл стартовый матч с «Рубином», но уступил; далее случилась победа в Самаре и прогнозируемое домашнее поражение от «Бенфики». Вроде бы ничего ужасного, но немедленно начались грязные и мерзкие события, наблюдать за которыми было стыдно даже нейтральным зрителям. Публичная отставка Попова с обвинением, что Федун не позволил ему купить правого защитника, потому что Тедеско был против; позорное выяснение отношений между Поповым и Заремой в «Телеграме» с публикацией компроматов и частных переписок. Даже для «Спартака» с его задранной планкой это была уникальная по степени безумия история. Безусловно, нужно уметь побеждать и в таких условиях, но почему нельзя ограждать от всего этого команду? Почему просто нельзя прекратить еженедельно воспроизводить грандиозные скандалы? Правильный ответ: потому что скучно;

4) Витория все сборы наигрывал классическую для себя систему с принципами, полностью соответствующими его тактическому профилю, но, начиная с матча с «Уралом», внезапно перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Хотя в своей карьере никогда не использовал её как основную. Два вопроса: 1) принял ли это решение Витория самостоятельно? 2) не повлияли ли на эту непонятную революцию шептания в руководстве клуба и крики Заремы, не понимавшей, зачем взяли тренера с альтернативными по сравнению с Тедеско взглядами? Если это просто метания Витории по доброй воле, то очень жаль. Если ему «помогли», то жаль вдвойне. Потому что пока получается совсем убого;

5) подозреваю, что лагеря появились не только в клубах, но и внутри команды. Авторитет Витории подрывался из-за уничижительных выступлений Заремы, а его внезапный уход на другую игровую систему породил ещё большее количество сомнений внутри коллектива. Подчеркну, что здесь португалец тоже виноват и должен нести ответственность;

6) после провального старта Витории всё-таки привезли усиление. Правда, приехал игрок с сомнительным бэкграундом: защитник Кофрие из скромного бельгийского «Сент-Труйдена». Вопросы как по его текущему уровню, так и профилю: он играл правым центральным защитником в тройке или правым латералем. «Это решение руководства клуба. Витория оценит Кофрие на ближайших тренировках», — рассказали в пресс-службе «Спартака», и между строк можно прочитать, что трансфер не был согласован с тренером. Хотя и вправду, зачем с ним согласовывать новых игроков, если на него уже не рассчитывают;

7) ключевые проблемные зоны «Спартака» так и не были усилены. Не приехал ни новый правый защитник (Рассказов выдал несколько ярких матчей, но на дистанции оказался нестабильным — это можно было спрогнозировать), ни опорник. Правы те, кто говорит, что «Нижний Новгород» можно обыгрывать и без новичков. Зато для дистанции всего сезона у «Спартака» очень ограниченная средняя линия даже по меркам РПЛ — и с ней мучился в том числе Тедеско. Его второе место — это невероятное стечение обстоятельств, особенно если оценивать качество футбола весной;

Витория, безусловно, не справился — не прыгнул выше головы, не выжал максимум из среднего состава (как делает тот же Николич — хотя даже у него была провальная прошлая поздняя осень), не сумел оградить команду от происходящего вокруг безумия и закрыть её широкой спиной. Поэтому положительной энергетики и характера у «Спартака» сейчас совершенно не прослеживается.

Высшее же руководство «Спартака», похоже, и не планировало ни справляться, ни помогать: оно с удовольствием, а иногда и с язвительными насмешками подкидывало день за днём новые испытания. А потом, в разгар кризиса, уехало в ежегодный отпуск. Отпуск, который нельзя прерывать даже ради спасения сезона. Ни одного дня начиная с июля в «Спартаке» не было атмосферы тотального единения, подходящей для достижения результата. Гораздо больше атмосфера подходила для склок, скандалов и текучки кадров (что, собственно, и происходило — во всех сферах).

Поэтому для меня главное, с чем не справился Витория — он не научился работать в клубе, напоминающем сумасшедший дом. И сейчас лучшее, что может сделать руководство, — поскорее уволить португальца. В качестве компенсации Руй получит хорошие деньги, а на его репутацию период в «Спартаке» всё равно никак не повлияет. Всем в Европе наша лига до лампочки — никто не оценивает результаты в ней серьёзно, это мы знаем и после «лузеров» Эмери и Манчини, получивших элитные должности, и после «триумфатора» Карреры, нашедшего работу только в Греции и Серии С.

А «Спартак» сейчас пусть ищет очередного гладиатора-мотиватора, который будет заниматься не только футболом, но и околофутболом. И главное — изначально понравиться одной замечательной даме. Тогда шансы на его успех резко повысятся.