Последний день трансферного окна в Европе. Ждём громкие переходы! LIVE
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Главная интрига — уйдёт ли Мбаппе?
Привет, друзья! Сегодня, 31 августа 2021 года, в футбольных топ-лигах Европы закрывается летнее трансферное окно. Его можно смело назвать самым интересным за последнее время. Мы уже стали свидетелями нескольких по-настоящему громких сделок: Лео Месси переехал в Париж, а Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Кто мог такое предположить несколько месяцев назад? А может, и Килиан Мбаппе, например, «на флажке» всё-таки махнёт в Мадрид?
В последний день трансферного окна ждём резонансных переходов, в том числе и с участием клубов нашего чемпионата (в России, кстати, период дозаявок истекает 7 сентября). Следить за событиями дедлайна можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь, будет интересно!
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