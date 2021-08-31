Главные трансферные интриги в РПЛ за неделю до закрытия летнего окна

Ровно через неделю в России закроется летнее трансферное окно. Однако практически все клубы ещё не определились с окончательным составом на сезон-2021/2022. «Рубин» заявляет и отзаявляет легионеров, Азмун собирается уехать из РПЛ, а Влашич почти перешёл в «Вест Хэм». Мы выделили восемь главных трансферных интриг, за которыми стоит следить в ближайшую неделю.

«Зенит»: покинет ли клуб Азмун и кем его заменят?

Слухи вокруг иранского нападающего ходят чуть ли не на протяжении всего лета. В последние дни Азмун заинтересовал «Лион», а президент французского клуба заявил, что подписание футболиста — одна из главных, но в то же время трудновыполнимых целей. По последней информации журналиста Лоика Танзи, Сердар с большой долей вероятности останется в России, так как «Зенит» не нашёл ему замену. Российский клуб контактировал с «Бенфикой» и видел в нападающем Карлосе Винисиусе потенциальную замену для Азмуна. Кажется, «Зенит» определился с окончательным составом на сезон и больше не собирается совершать сделки. Впрочем, загадывать не стоит — впереди семь дней до дедлайна.

«Спартак»: ждать ли правого защитника, какой легионер покинет клуб?

После матча с «Уралом» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб ищет правого защитника и общается с Виторией по кандидатам. Прошло больше двух недель, а конкурент на позицию Рассказова так и не появился. Зато пришёл центральный защитник, к трансферу которого болельщики красно-белых отнеслись скептически. Максимилиано Кофрие подписал четырёхлетний контракт. Судя по позиции, бельгиец призван заменить Жиго, вокруг которого в последнее время много слухов.

Но, как бывает с лимитом на легионеров, в случае прихода одного иностранца надо избавляться от другого. Жиго, Хендрикс или Крал? Партнёр Джикии по обороне до сих пор не продлил контракт со «Спартаком», но и не перешёл в «Лион». Французский клуб не продвинулся в переговорах с защитником, а за прошлую неделю новостей из команды, выступающей в Лиге 1, не было. Трансфер Крала в «Вест Хэм», вероятно, тоже не состоится, а Хендрикс, как считает агент, останется в «Спартаке».

В любом случае с одним из легионеров красно-белым надо будет прощаться. Исходя из логики, больше шансов уйти у Хендрикса, так как он не является игроком стартового состава.

ЦСКА: будет искать замену Влашичу?

ЦСКА и «Вест Хэм» договорились о трансфере Влашича, который перейдёт в английский клуб за € 27 млн без учёта бонусов. В ближайшие два дня сделка состоится, и «Вест Хэм» в скором времени представит игрока. Издание Sportske Novosti информирует о том, что армейцы отдадут другим клубам около 30% суммы, которую получат от «молотобойцев» за трансфер хорвата. «Вы знаете, что во всей истории самое главное? Самое главное — улыбка Николы! Сейчас он спокоен. Да, последний месяц его нельзя было назвать спокойным. Это было непросто. Теперь, когда я наконец увидел его улыбку, это дорогого стоит», — поделился мнением отец Влашича о переходе своего сына в «Вест Хэм».

Учитывая наличие атакующих полузащитников и отсутствие еврокубков, ЦСКА вряд ли будет искать замену хорвату. Кстати, если трансфер не сорвётся, то это будет вторая крупная продажа в истории армейцев.

«Рубин»: кто из многочисленных легионеров покинет клуб?

У «Рубина» 11 иностранных футболистов. Сейчас вне заявки на чемпионат России у казанцев Кварацхелия, Деспотович и новичок Драйер. Если со следующего сезона не будет лимита на легионеров, то «Рубин» может отдать игроков в аренду. Впрочем, АЕК уже сделал казанской команде предложение о трансфере Йевтича. Греческий клуб намерен заключить контракт с полузащитником до конца нынешнего трансферного окна.

Другим игроком, покинувшим «Рубин», может стать Мицуки Саито. О его уходе говорил спортивный директор Олег Яровинский. Кто станет третьим — большой вопрос. Кварацхелия, Деспотович, Хван Ин Бём, Абильгор, Уремович и Бегич — игроки стартового состава, а Тальби, Драйер и Хакшабанович только перешли в клуб.

«Краснодар»: ждать ли центрального защитника?

На протяжении всего прошлого сезона оборона «Краснодара» была едва ли не самой критикуемой. Неуверенная игра Кайо вызывала массу вопросов, как и его присутствие в старте после грубых ошибок. Сейчас у «Краснодара» четыре центральных защитника, два из которых травмированы (Спаич и Мартынович). «Быки» ищут усиление на рынке: в середине августа вели переговоры с игроком «Атлетико Минейро» Натаном Силвой и Марканом из «Галатасарая». Вероятно, нового футболиста в центр обороны ждать не стоит. Но всё же время у «Краснодара» есть.

«Локомотив»: уйдёт ли Пабло, какие легионеры приедут?

«Локомотив» не решил трансферные задачи и, кажется, планирует ударно провести оставшуюся неделю. «Чемпионату» стало известно, что Пабло близок к уходу из клуба. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Локомотив» ведёт переговоры с командой, желающей приобрести бразильца. С большой долей вероятности игрок отправится в аренду.

Помимо этого, железнодорожники собираются укрепить состав. «Локомотив» договорился об аренде Анджорина у «Челси» с опцией выкупа за € 20 млн. Директор красно-зелёных Ральф Рангник намерен активировать этот пункт следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн). Сообщалось, что продолжить карьеру в Черкизово может и полузащитник «Утрехта» Гирано Керк, к которому также проявляет интерес «Айнтрахт». Но всё же ближе подписание Анджорина, чем Керка.