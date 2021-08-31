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Алекс Крал переходит из «Спартака» в «Вест Хэм»: почему это правильный трансфер

Трансфер Крала – облегчение для «Спартака». Но кого клуб купит взамен?
Михаил Гончаров
Трансфер Крала – облегчение для «Спартака»
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Красно-белые совершили стратегически важную сделку: Крал так и не стал по-настоящему системным игроком и ограничивал команду.

Летом 2019-го при генеральном директоре Томасе Цорне «Спартак» провёл грандиозную по размаху трансферную кампанию. Клуб затеял масштабную перестройку состава – ушло большинство лидеров (а суммарный доход от продаж составил порядка 30,75 млн евро по данным transfermarkt), взамен приехали молодые легионеры Тиль, Крал, Понсе и Ларссон, статусный Шюррле, также тренером Кононовым была инициирована покупка Мирзова. Общая сумма за входящие трансферы получилась даже чуть выше – 42 млн евро, не считая агентские и подъёмные.

30 млн «Спартак» заплатил за Тиля и Крала – изначально было понятно, что клуб переплачивает, но сложно было объективно оценить риски. С одной стороны, речь шла о молодых и прогрессирующих футболистах с вроде бы хорошим трансферным потенциалом – и за этот потенциал приходилось переплачивать. С другой, красно-белые выложили аномально много, и люди из футбольного мира недоуменно покачивали головами: «Это как же новички должны заиграть, чтобы их потом выкупили за 20-25?!». Тот же Крал после половины сезона в «Славии» умудрился вырасти в цене в 13 раз – с 900 тыс. до 12 млн.

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Спустя два года всё ещё сложно давать окончательные оценки той трансферной кампании. Вроде бы не всё так ужасно: совсем не заиграли лишь Тиль и Шюррле, но первый всё ещё на балансе клуба – и какие-то дивиденды ещё можно извлечь, а немец приезжал в аренду, пусть и дорогостоящую. При этом Ларссон проявил себя на дистанции неплохо и вырос в цене, Крал и Понсе стали основными и играли много. Однако если оценивать исключительно спортивную составляющую, то точно можно сказать, что со спортивной точки зрения «Спартак» сработал крайне слабо.

Слабо – потому, что с ключевыми приобретениями в центральную ось клуб промахнулся. Вместо Крала и Тиля на 30 млн евро «Спартак», если бы сопоставлял профили футболистов и пытался склеить игровой паззл, мог бы получить среднюю линию совсем другого качества. Такую, которая могла бы выигрывать титулы и былы бы конкурентоспособной в Европе. Мы же два года подряд резюмируем, что у клуба нет ни полузащитника с сильным созиданием и обострениями из глубины или из зоны перед штрафной, ни нижнего опорника. Поэтому Тедеско приходилось предельно упрощать игру весной, а Витория вообще не понимает, во что можно играть с действующим набором футболистов.

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Крал вроде бы и приезжал на позицию нижнего опорника. Но сразу же стало понятно, что эта роль не совсем для него. Во-первых, у него нет нужных характеристик: ни уникальной цепкости, как у Барриоса, ни зрелого контроля зоны (он очень ориентирован на мяч и соперников и плохо оценивает пространство по бокам и за спиной). Во-вторых, игра чеха сугубо в глубине над центральными защитниками скрывает его сильные стороны: объём движения, заполнение зон. Со временем Тедеско это понял и ушел от схемы с одной «шестёркой» к схеме с двумя переключающимися «восьмёрками» (Крал — Зобнин, Крал — Умяров) и «десяткой» (Бакаев, Ларссон, Промес).

Только и для «восьмёрки» Крал оказался ограниченным вариантом. Причём за полтора года он толком не прибавил. Алекс средне чувствует себя под давлением, когда принимает мяч спиной к чужим воротам, так себе оснащен технически, не обладает тонкостью в решениях с мячом. В прошлом сезоне Крал, например, собирал в среднем всего 0,64 удара за 90 минут с невысокой точностью в 33%, 1,06 точные передачи в штрафную и 0,81 передачи под удар. Это низкие цифры для полузащитника атакующей команды, вынужденной постоянно вскрывать автобусы. А усугублялось всё тем, что рядом бегал точно такой же Зобнин – с объёмом и заполнением зон, но с низкой конкретикой и плохими решениями. В текущем сезоне при Витории Крал стал игроком ротации – и это прогнозируемый сценарий, поскольку португальский тренер привык играть с полузащитниками другого плана.

Крал так и остался отличным атлетом и трудягой, к которому вообще нет вопросов по самоотдаче, но средним футболистом с расплывчатыми умениями и ограниченным игровым интеллектом. Возможно, в «Вест Хэме» его профиль будет востребован. Или среда вытолкнет его наверх – и он станет круче. «Спартаку» же в любом случае нужно двигаться дальше. Не имеет значения, кто станет следующим тренером – всё равно необходимо обновлять центральную ось, чтобы выходить на новый уровень. Долгожданный трансфер Крала – подготовительный и необходимый шаг для этого.

И сейчас интересно, кого «Спартак» возьмёт взамен. Сложно поверить, что клуб готов остаться на целый сезон с Зобниным, Умяровым и Хендриксом. Если это произойдёт, то вскоре придётся скучать по Кралу, ведь всё познается в сравнении.

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