Россия — Хорватия. Онлайн. Карпин дебютирует против вице-чемпионов мира!

Привет, друзья! Сегодня, 1 сентября 2021 года, состоится отборочный матч чемпионата мира — 2022 по футболу Россия — Хорватия. Следить за событиями встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции (начало матча — в 21:45 мск). Присоединяйтесь!

Наша команда проведёт первую игру после неудачного выступления на Евро-2020. Там футболисты сборной России заняли последнее место в группе и бесславно вылетели с турнира. Летом РФС прекратил сотрудничество со Станиславом Черчесовым и пригласил на его место Валерия Карпина. Матч с хорватами станет для экс-наставника «Ростова» первым у руля сборной России. Интригует, не правда ли? Времени у Карпина было в обрез, а результат нужен здесь и сейчас, ведь на кону путёвка на чемпионат мира.