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Россия — Хорватия: прямая трансляция матча 1 сентября 2021, отбор на чемпионат мира по футболу — 2022, где смотреть

Россия — Хорватия. Онлайн. Карпин дебютирует против вице-чемпионов мира!
Дмитрий Росип
Россия — Хорватия. Онлайн
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Главные события первой игры нашей команды после Евро-2020 в режиме «лайв».

Привет, друзья! Сегодня, 1 сентября 2021 года, состоится отборочный матч чемпионата мира — 2022 по футболу Россия — Хорватия. Следить за событиями встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции (начало матча — в 21:45 мск). Присоединяйтесь!

Наша команда проведёт первую игру после неудачного выступления на Евро-2020. Там футболисты сборной России заняли последнее место в группе и бесславно вылетели с турнира. Летом РФС прекратил сотрудничество со Станиславом Черчесовым и пригласил на его место Валерия Карпина. Матч с хорватами станет для экс-наставника «Ростова» первым у руля сборной России. Интригует, не правда ли? Времени у Карпина было в обрез, а результат нужен здесь и сейчас, ведь на кону путёвка на чемпионат мира.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Россия
Не начался
Хорватия
Live Кирилл Закатченко

А вот что думает о предстоящей игре защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, выступающий в РПЛ за «Зенит».

«Россия — главный соперник Хорватии». Большой разговор с Ловреном — о сборных и «Зените» «Россия — главный соперник Хорватии». Большой разговор с Ловреном — о сборных и «Зените»
09:15 Кирилл Закатченко

Вот здесь можно почитать, что говорили Валерий Карпин и Георгий Джикия перед ответственным матчем.

«Капитаном может выйти и Захарян». Что сказал Карпин перед игрой с Хорватией «Капитаном может выйти и Захарян». Что сказал Карпин перед игрой с Хорватией
09:14 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Россия — Хорватия

Прямую трансляцию предстоящего матча можно посмотреть на Первом канале. Начало эфира — в 21:35 мск.

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