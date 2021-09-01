Самые интересные переходы последнего дня летнего трансферного окна в Европе

Закрылось летнее трансферное окно в Европе, которое стало самым ярким в истории футбола. 31 августа состоялось более 800 сделок на общую сумме более € 300 млн. Рассказываем о самых интересных переходах последнего трансферного дня.

Эдуарду Камавинга, € 31 млн, из «Ренна» в «Реал»

Статистика в сезоне-2020/2021: 39 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи.

Воспитанник «Ренна» подписал шестилетний контракт с «Реалом». Камавинга начал карьеру во Франции, где провёл 88 матчей за родной клуб (два гола, пять ассистов). В сентябре 2020 года Эдуарду дебютировал в национальной команде — заменил Погба, заболевшего коронавирусом. Ранее сообщалось, что «Ренн» готов продать игрока в оставшиеся восемь дней трансферного окна и рассчитывает получить за него € 35 млн. Такое решение было принято на основании того, что футболист отказался продлевать контракт с клубом, а через год стал бы свободным агентом.

Никола Влашич, € 30 млн, из ЦСКА в «Вест Хэм»

Статистика в сезоне-2020/2021: 34 матча, 12 голов, 6 голевых передач.

Сага с уходом хорватского полузащитника из ЦСКА наконец-то закончилась. Влашич подписал пятилетний контракт с английским клубом и после паузы на матчи сборной присоединится к «Вест Хэму». «Я очень рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне не терпится надеть футболку «Вест Хэма» и выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре», — написал Влашич в своём «инстаграме».

Дэниел Джеймс, € 29,1 млн, из «Манчестер Юнайтед» в «Лидс»

Статистика в сезоне-2020/2021: 26 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» не только покупал игроков, но и продавал. Джеймс подписал пятилетний контракт с «Лидсом» и принёс «красным дьяволам» неплохую сумму. Учитывая большой подбор атакующих игроков, «Юнайтед» совершил грамотный трансфер, так как молодому вингеру не нашлось место в составе. «Мы наблюдали за Джеймсом в течение нескольких лет. Каждый человек в клубе упорно трудился, чтобы эта сделка была заключена. Не секрет, что Дэниел — игрок, которого мы давно хотели видеть в своём составе. Теперь мы достигли цели. Он отлично подходит нам. С нетерпением ждём, когда Джеймс присоединится к команде», — отметил директор «Лидса» Виктор Орта.

Эмерсон, € 25 млн, из «Барселоны» в «Тоттенхэм»

Статистика в сезоне-2020/2021: 38 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи.

«Барселона» этим летом больше произвела трансферов на выход, чем на вход. Сине-гранатовые продолжили чистить состав, и это коснулось Эмерсона. Защитник стал игроком «Тоттенхэма», подписав контракт до 2026 года. Бразилец будет получать в Лондоне € 3 млн в год, а играть под 12-м номером. В «Барселоне» Эмерсон оказался в январе 2019 года, перейдя из «Атлетико Минейро».

Марк Кукурелья, € 18 млн, из «Хетафе» в «Брайтон»

Статистика в сезоне-2020/2021: 39 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи.

Экс-защитник «Барселоны» сменил страну. После трёх лет в Испании Кукурелья подписал пятилетнее соглашение с английским клубом. Испанец является воспитанником «Барселоны», откуда уходил в аренду в «Эйбар» и «Хетафе». Кукурелья в сезоне-2016/2017 стал с сине-гранатовыми победителем Сегунды Б, а со сборной Испании — серебряным призёром Олимпийских игр.

Илаш Мориба, € 16 млн, из «Барселоны» в «Лейпциг»

Статистика в сезоне-2020/2021: 18 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи.

18-летний полузащитник не закрепился в основе «Барселоны» в прошлом сезоне и перешёл в Бундеслигу, подписав многолетний контракт с «Лейпцигом». Воспитанник сине-гранатовых провёл 22 матча за дубль, забил два гола и отдал две результативные передачи. С основной командой Мориба стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

Илаш решил покинуть «Барселону», не договорившись об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не был готов идти на уступки по зарплате. Ему предлагали контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.

Криштиану Роналду, € 15 млн, из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Статистика в сезоне-2020/2021: 44 матча, 36 голов, 4 голевые передачи.

Португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад, но «красные дьяволы» объявили о возвращении Роналду только 31 августа. Криштиану посвятил своё возвращение Фергюсону и подписал двухлетний контракт. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, что получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — сказал Роналду.

Алекс Крал, аренда € 3,5 млн, из «Спартака» в «Вест Хэм»

Статистика в сезоне-2020/2021: 30 матчей, 5 голевых передач.

На днях «Спартак» пополнил состав бельгийским защитником Кофрие, который стал девятым иностранцем в клубе. Красно-белые быстро решили проблему с лимитом на легионеров, отдав в аренду с обязательным правом выкупа Алекса Крала — в «Вест Хэм». К полузащитнику был интерес со стороны «Аталанты», «Сассуоло», одного клуба из Франции и английской команды.



Крал будет играть в «Вест Хэме» вместе с экс-армейцем Влашичем. Помимо этого, в английском клубе Алекс присоединился к соотечественникам — Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.

Антуан Гризманн, аренда € 5 млн, из «Барселоны» в «Атлетико»

Статистика в сезоне-2020/2021: 51 матч, 20 голов, 13 голевых передач.

Нападающий сборной Франции возвращается в «Атлетико» на правах аренды с возможностью выкупа. «Барселона» получит € 5 млн за аренду и € 40 млн за выкуп Гризманна. Сменив клуб летом 2019-го, Антуан так и не смог выиграть с «Барселоной» Ла Лигу. Этого трофея до сих пор нет у 30-летнего нападающего. За два года в Каталонии Гризманн выиграл только Кубок Испании в сезоне-2020/2021.

Сауль Ньигес, аренда € 5 млн, из «Атлетико» в «Челси»

Статистика в сезоне-2020/2021: 41 матч, 2 гола, 1 голевая передача.

После девяти лет в Испании Сауль попробует себя в Англии. «Челси» взял игрока в аренду за € 5 млн с правом выкупа. С «Атлетико» Сауль стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и дважды выиграл Лигу Европы.

Бонус: cыновья Месси зачислены в академию «ПСЖ»

Вслед за переходом Лео в «ПСЖ» молодёжную академию французского клуба пополнили его сыновья Тьяго и Матео Месси. По информации L'Equipe, Матео будет играть за команду «ПСЖ» U7, а Тьяго станет игроком команды французского клуба U10 или U9.