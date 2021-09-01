11 главных трансферов лета. Это было, пожалуй, самое сенсационное окно в истории футбола

Закрылось летнее трансферное окно в Европе. Пожалуй, самое невероятное в истории футбола. Роналду, Месси, Рамос, Лукаку, Доннарумма – целая толпа мировых звёзд дружно поменяла команды. Собрали 11 главных трансферов этого лета.

Джек Грилиш, € 117,5 млн, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

Статистика в сезоне-2020/2021: 27 матчей, 7 голов, 12 голевых передач.

Английский полузащитник возглавил топ дорогих трансферов лета-2021. Грилиш стал игроком «Ман Сити» 5 августа, взял 10-й номер и подписал шестилетний контракт. Джек уже провёл четыре матча за «горожан», забил в игре с «Норвичем» и поучаствовал в разгроме «Арсенала», отдав голевую передачу на Жезуса. По словам полузащитника, он очень хотел поработать с Гвардиолой, которого считает лучшим тренером мира, и уверен, что «Манчестер Сити» выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов.

Ромелу Лукаку, € 115 млн, из «Интера» в «Челси»

Статистика в сезоне-2020/2021: 44 матча, 30 голов, 10 голевых передач.

Болельщики «Интера» были очень недовольны переходом Лукаку в «Челси». Бельгиец подписал с английским клубом пятилетний контракт и в первом же матче после возвращения забил победный гол в ворота «Арсенала».

Впервые Лукаку пополнил состав «Челси» в августе 2011 года. Тогда клуб Абрамовича заплатил за форварда «Андерлехта» € 15 млн. С первой попытки Ромелу не смог закрепиться в основном составе синих, поэтому уходил на правах аренды в «Вест Бромвич» и «Эвертон». Летом 2014-го «Эвертон» отдал «Челси» € 35,36 млн и подписал с бельгийцем полноценный контракт. С учётом этого трансфера синие в минусе на € 95 млн, но ожидается, что Лукаку оправдает свою стоимость.

Джейдон Санчо, € 85 млн, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»

Статистика в сезоне-2020/2021: 38 матчей, 16 голов, 20 голевых передач.

21-летний вингер ударно провёл последние два года в Бундеслиге, заслужив статус одной из восходящих звёзд. Кстати, Санчо является воспитанником «Манчестер Сити», поэтому после его перехода в «Юнайтед» болельщики «красных дьяволов» потроллили своих главных соперников, вывесив баннер с Джейдоном: «Добро пожаловать в правильный Манчестер». С «правильным Манчестером» англичанин подписал пятилетнее соглашение и взял 25-й номер.

Полузащитник принял участие в трёх матчах чемпионата Англии в футболке «МЮ», но результативных действий пока не совершал. Сульшер выделяет ему немного времени, так как игрок не набрал форму: «У Джейдона был отпуск после Евро, а после этого — небольшие проблемы со здоровьем. Он провёл с нами полторы тренировки, так что занимался не слишком много. Нужно подождать, пока он наберёт форму. Но в ходе сезона Санчо будет очень важным игроком для нас», — говорит тренер.

Лионель Месси, свободный агент, из «Барселоны» в «ПСЖ»

Статистика в сезоне-2020/2021: 47 матчей, 38 голов, 14 голевых передач.

Из-за крупных финансовых проблем «Барселона» не смогла подписать контракт с Месси. После нескольких попыток сохранить мировую звезду сине-гранатовые капитулировали и отпустили аргентинца. Среди вариантов продолжения карьеры игрока назывались «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но Месси остановился на предложении из Франции.

29 августа экс-форвард «Барселоны» дебютировал за «ПСЖ» в матче с «Реймсом». Месси сразу же включился в игру и принял участие в нескольких опасных атаках парижан, но ни разу не пробил по воротам. «Лео был хорош. Он всё ещё далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберёт топовые кондиции после международного перерыва», — заявил тренер «ПСЖ» Почеттино.

Рафаэль Варан, € 40 млн, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Статистика в сезоне-2020/2021: 41 матч, 2 гола, 4 жёлтые карточки.

На протяжении прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» испытывал проблемы в центре обороны, и Варан должен помочь клубу решить их. Ожидается, что Рафаэль станет конкурентом Линделёфа и будет играть в паре с Магуайром. Защитник заключил четырёхлетнее соглашение с «красными дьяволами» и сыграет со своим бывшим партнёром по «Реалу» Криштиану Роналду.

Дебют Варана удался на славу: он отметился результативной передачей на Гринвуда в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0). «Варан прошёл боевое крещение и продемонстрировал высокую производительность. Он хорош в борьбе «на втором этаже», собран в работе с мячом. Варан настолько опытен, что его ничего не волнует. Он не чувствовал дискомфорта, и я в восторге от его игры. Думаю, он показал свой класс», — оценил Сульшер дебют новичка.

Криштиану Роналду, € 15 млн, из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Статистика в сезоне-2020/2021: 44 матча, 36 голов, 4 голевые передачи.

Долгожданное возвращение Роналду на «Олд Траффорд» состоялось! Криштиану посвятил камбэк Фергюсону и подписал двухлетний контракт с «красными дьяволами». Теперь «Манчестер Юнайтед» просит Премьер-лигу изменить игровые номера некоторых футболистов команды, чтобы португалец вновь смог взять любимую семёрку (сейчас она принадлежит Эдинсону Кавани). По нынешним правилам АПЛ, игроку не могут давать номер, под которым ранее был заявлен другой футболист команды. По этой же причине Санчо не смог взять седьмой номер, под которым выступал в «Боруссии».

На данный момент Роналду находится в сборной Португалии, и его возвращение на «Олд Траффорд», скорее всего, состоится во второй половине сентября.

Джанлуиджи Доннарумма, свободный агент, из «Милана» в «ПСЖ»

Статистика в сезоне-2020/2021: 48 матчей, 15 игр «на ноль», 54 пропущенных гола.

22-летний вратарь завершил выступления в Италии за «Милан». За шесть сезонов в «россонери» Доннарумма сыграл 251 матч, 88 из которых — «на ноль». «ПСЖ», который подписывал лучших игроков мира в это трансферное окно бесплатно, не упустил возможности взять чемпиона Европы. Доннарумма заключил пятилетний контракт с «ПСЖ», но пока не дебютировал в Лиге 1 – три матча провёл в запасе.

«Представители «ПСЖ» связались со мной и сообщили, что хотят видеть меня в своей команде, а я хотел в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — невероятный вратарь, но я здесь, чтобы играть. Конкуренция хороша для нас обоих, она позволяет мне расти. В больших клубах всегда существует конкуренция, проблем не возникнет. Он прекрасный парень, мы друзья… Я хочу стать одним из лучших вратарей мира. Для этого требуются определённые жертвы, нужно работать, оставаться скромным. Это главное», – заявил Доннарумма.

Ашраф Хакими, € 60 млн, из «Интера» в «ПСЖ»

Статистика в сезоне-2020/2021: 45 матчей, 7 голов, 11 голевых передач.

6 июля «ПСЖ» объявил о переходе Хакими из «Интера». Марокканец заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ» и уже провёл пять встреч, забил гол и отдал две голевые передачи. Хакими стал пятым по величине трансфером в истории парижского клуба.

«Я счастлив быть здесь, с нетерпением жду, чтобы начать работу и встретиться с моими товарищами по команде. Я хочу творить здесь великие дела. «ПСЖ» — отличный клуб, который в последние годы доказал это постоянным прогрессом. Со своей стороны, хочется продолжать трудиться, чтобы достичь высочайшего уровня. Здесь это возможно. Перед переходом я немного поговорил с Почеттино об идеях, о том, чего он от меня ждёт и что он думает обо мне с точки зрения командной игры. Это был очень приятный разговор. Знайте, что я сделаю всё возможное для достижения наших целей. Вперёд, Париж», – воодушевлён Хакими.

Серхио Рамос, свободный агент, из «Реала» в «ПСЖ»

Статистика в сезоне-2020/2021: 21 матч, 4 гола, 2 голевые передачи, 4 жёлтые карточки.

Став свободным агентом, 35-летний защитник подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» и будет выступать под четвёртым номером. Ради контракта с парижским клубом Рамос отклонил предложения «Манчестер Сити» и «Арсенала». Испанец пока не дебютировал за новый клуб, а по информации издания Cadena Ser, в «ПСЖ» недовольны его поведением. Серхио ведёт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. В команде такое поведение считается неприемлемым, партнёры Рамоса не намерены мириться с завышенной самооценкой Серхио. Если испанец не изменит своего отношения к делу, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует ему место в стартовом составе.

Мемфис Депай, свободный агент, из «Лиона» в «Барселону»

Статистика в сезоне-2020/2021: 40 матчей, 22 гола, 12 голевых передач.

Нападающий сборной Голландии подписал с сине-гранатовыми двухлетний контракт и с ходу стал лидером клуба. В трёх стартовых матчах Депай забил два гола и отдал голевую передачу. После ухода Месси Мемфис взял на себя роль главной звезды и пока полностью ей соответствует. Своё первое результативное действие в Примере Депай совершил спустя всего 19 минут. Из-за финансовых проблем «Барселоны» нападающий будет зарабатывать в клубе на 30 процентов меньше изначально согласованной суммы.

Антуан Гризманн, аренда, из «Барселоны» в «Атлетико»

Статистика в сезоне-2020/2021: 51 матч, 20 голов, 13 голевых передач.

Одним Месси потери «Барсы» не ограничились. Гризманн так и не стал идолом «Камп Ноу» и возвращается туда, где был по-настоящему счастлив. Пока в аренду. Договор между клубами содержит опцию обязательного выкупа, но для «Атлетико» это в любом случае выгодная сделка: продали за € 120 млн – вернут за € 40 млн. Тем более возраст у француза ещё далеко не критический – всего 30.