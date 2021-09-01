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Россия – Хорватия, квалификация ЧМ-2022, почему в сборную России нужно поверить

Давайте просто поверим в Карпина! Эту сборную делают для вас
Дмитрий Зимин
Россия – Хорватия, квалификация ЧМ-2022
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Уже сегодня матч с Хорватией.

Нам всем было больно после провала сборной России на Евро-2020. Многие моментально возненавидели главного тренера команды Станислава Черчесова, сделав его злодеем. Последующие действия усиливали нелюбовь, и всё это привело к отставке. Атмосферу токсичности нужно было перебить чем-то приятным. И пока получается.

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Даже нового тренера сборной, кажется, выбирали именно под вкусы большинства. Могли немного подождать и привести немца Штефана Кунца, могли договориться с Андре Виллаш-Боашем, но каждая из этих кандидатур воспринималась бы неоднозначно. У одного результаты только на молодёжном уровне, у второго – газовый шлейф. Да, ещё можно посмотреть на российский рынок и позвать Слуцкого, Семака. Но к каждому из них тоже можно придраться. Поэтому выбрали Карпина – вероятно, самую нейтральную кандидатуру. И получили позитивные отзывы в комментариях. Ведь в Валерия очень хочется верить.

Он очень хочет казаться своим. Даже в решениях по составу. Плохо играешь – остаёшься дома. Ни один тренер, вероятно, не оставил бы Дзюбу без сборной. Карпин – смог. Другой тренер вполне мог вызывать Соболева, но Карпин, оценив все за и против, оставил его в Москве. И точно ни один другой тренер не вызывал бы столько вратарей. Валерий сделал это, потому что, по его словам, самое важное – уметь делегировать полномочия. Тоже в какой-то степени намёк на предыдущий тренерский штаб, где решения, кажется, принимал один человек.

В этой команде практически нет пассажиров. Да, есть пара человек, которых Карпин вызвал в том числе и потому, что хорошо их знает. А они отлично знакомы с требованиями тренера. Но все остальные – сильнейшие в России. А если у вас есть сомнения, Карпин готов прямо всё объяснить. И тоже этим подкупает. Нынешняя сборная воспринимает его приход как глобальную перезагрузку. Одни говорят, что стало весело, другие считают, что всё начинается с чистого листа. Хотя это странно слышать, учитывая, что отборочный цикл к чемпионату мира стартовал ещё весной.

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Но важно зафиксировать один момент: эту сборную РФС, тренерский штаб попытались сделать исключительно для болельщиков. По принятым кадровым решениям, по составу, да даже по битве с Роспотребнадзором за посещаемость в «Лужниках». Всем этим людям важно вернуть любовь общественности к парням.

И я почти уверен, что сегодня в 21:45 они сделают для этого всё возможное.

Так что давайте просто поверим в Карпина и в Россию! Тем более ничего другого нам не остаётся.

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