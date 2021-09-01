Как вообще попадают в сборную России? Разбор «Чемпионата»

В футбол играют миллионы, но лишь немногим выпадает честь представлять страну на международной арене. «Футболист национальной сборной» – статус высшего ранга, подчёркивающий исключительный уровень спортсмена, повышающий его трансферную стоимость и популярность.



А что требуется для попадания в команду? Какими качествами нужно обладать и в каких клубах играть? Рассказываем в специальном проекте с Volkswagen — официальным автомобилем сборной России по футболу.

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За сборную – с детства!

Есть отдельная категория игроков, которые перед главной национальной командой успевают пройти через юношеские и молодёжную. Они рано попадают в списки первых талантов страны, получают приглашения от ведущих академий, а потом их могут вызвать в одну из юношеских сборных. Сейчас в России самая младшая команда – U15, в ней выступают ребята, родившиеся не раньше 2006-го.

Фото: rfs.ru

Если футболист с детства выступает на международном уровне, то ему может быть чуть легче построить карьеру по двум причинам: 1) он обзаведётся статусом сборника, а это весомый аргумент для руководителей многих академий; 2) мальчик будет попадать в сильное окружение, тренироваться и играть на более высоком уровне, пропитываться правильным менталитетом. Если относиться к процессу правильно, без звёздности (увы, она прибивает многих), то среда подтолкнёт тебя наверх и поспособствует дальнейшему развитию.

Главный бомбардир сегодняшней сборной России Артём Дзюба был лидером команды своего возраста в «Спартаке», мощно выступал в сборных России-U18, U19 и U21. Полузащитник «Монако» Александр Головин (и по совместительству, пожалуй, лучший российский игрок на сегодня) становился чемпионом Европы в 2013-м в составе сборной-U17 и вице-чемпионом в 2015-м в сборной-U19. Воспитанник «Реала» Денис Черышев мог выступать за Испанию, но выбрал историческую родину – и начал свой путь с российской команды-U17.



Попасть в юношескую сборную проще из ведущих академий страны: «Спартака», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Чертаново», «Рубина», «Краснодара» и так далее. Но бывают и исключения. Здесь всё зависит от качества скаутской работы: если сотрудники РФС копают глубоко и, например, приезжают на региональные турниры, могут найти кого-то и там.

Отбор через трудности

Важно понимать, что много, очень много ребят теряются на пути из юношеского футбола в профессиональный. Самый яркий (и одновременно грустный) пример в истории России – сборная U17, которая в 2006-м году стала чемпионом Европы под руководством Игоря Колыванова. Из неё до главной сборной не дорос вообще никто, да и профессиональные карьеры большинства оборвались очень рано.



Поэтому нет ничего страшного в том, если парень не привлекается в юношеские сборные, а раскрывается относительно поздно. Часто футболисты, чей путь к звёздам оказывается тернистым, добиваются не менее крутых высот. Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия воспитывался в скромной школе «Локомотив-2», не попал в главную команду, а потом поколесил по ПФЛ. В 21 он играл в «Химике» из Дзержинска, а в 23 подписал контракт со «Спартаком». Сегодня без него трудно представить как клуб, так и сборную.



Нападающий Александр Соболев, которого называют преемником Дзюбы, до 18 лет играл в Барнауле. И мог бы остаться там, если бы родители в 2016-м не заплатили из личных средств 200 тыс. руб. за его трансфер в «Томь». В 21 он получил первый вызов в сборную – в молодёжную, в 22 перешёл в «Спартак», а в 23 дебютировал в главной национальной команде.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фланговый полузащитник Денис Макаров, недавно перешедший в «Динамо» за € 9 млн, в 15 лет был исключён из академии имени Юрия Коноплёва. В «Строгино» его не взяли, пришлось колесить по стране. Денис добрался даже до Якутии, где бесплатно играл за местную команду КФК. Потом был любительский «Саранск», где паренька приметил тренер «Оренбурга-2» Олег Веретенников. Началось восхождение: в 2018-м Макаров попал в «Нефтехимик» из ФНЛ, а 2020-м в «Рубин» из РПЛ. В главной сборной Денис пока не играл (да и в молодёжную попал только в 2020-м), зато в заявку на чемпионат Европы-2021 его включали. Время Макарова непременно придёт.



Универсального времени попасть в сборную не существует. Кто-то достигает этой высоты рано, кто-то – значительно позже. А бывает, что футболист вообще получает первый вызов в возрасте за 30. Например, бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин в 2015-м сыграл первый матч в сборной в 34 года при Леониде Слуцком, установив возрастной рекорд для дебютантов.

Ключевые требования: высокий уровень игры, стабильность, уникальные качества

Перечислим критерии, которым должен соответствовать футболист для попадания в сборную. Разумеется, бывают исключения – и в национальной команде оказывается игрок, не совсем вписывающийся в нормативы. Однажды Фабио Капелло вызвал Никиту Чернова, не имевшего ни одного матча в РПЛ – тренер просто так странно видел ситуацию на тот момент. Но обрисуем именно классические истории.



1) Футболист должен играть на высоком уровне. В России это – РПЛ. Из ФНЛ напрямую попасть в главную команду почти невозможно. Хотя тот же Черчесов привлекал к работе Кирилла Панченко из «Динамо», свалившегося в первый дивизион. Логика предельно ясна: скорости и уровень сопротивления в ФНЛ не подходят для объективной оценки. Если футболист выступает в клубе, регулярно участвующем в еврокубках, это дополнительный плюс. Прежний тренерский штаб сборной России изучал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы особенно тщательно. Там другая интенсивность, можно понять, кто её держит, а кто выпадает.

В том числе поэтому россияне, выступающие в Европе, ценятся сейчас даже больше. Они тренируются и играют в более конкурентной среде. Позиции Головина в сборной не обсуждаются никогда – даже если он проводит средний отрезок в «Монако». Черышева часто вызывали в периоды, когда он не имел стабильной практики в испанских клубах – подразумевался его номинальный уровень, а также уровень клуба. Алексей Миранчук – далеко не основной в «Аталанте», но тоже регулярно привлекается в сборную.

Фото: Getty Images

2) Футболист должен играть стабильно. Если ты был в порядке три года назад, а сейчас сдал в уровне или вообще перестал выходить на поле, твои шансы на попадание в сборную резко снижаются. Сборной требуются исполнители, готовые помогать прямо сейчас, а не в будущем или прошлом. И важно уметь проявлять себя не только в матчах со слабыми соперниками, но и с сильными. Одно дело – когда ты забиваешь «Ротору» или «Томи», совсем другое – когда регулярно проводишь сильные матчи против «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».



3) Игрок должен быть одним из лучших на своей позиции. Сборная – это сплошная конкуренция. Запросто может возникнуть ситуация, когда в стране 20 сильных полузащитников, но, например, минимум вратарей и нападающих. Тренер не сможет вызвать всех полузащитников, как бы крут каждый из них ни был, придётся всё равно отбирать самых-самых из них. А вот в других амплуа будут выступать менее крутые игроки. Просто потому что они при своём среднем уровне лучше остальных.



Сегодня в России есть кризис на некоторых позициях. Пожалуй, самые проблемные точки – левый фланг обороны и центр обороны. Сюда отбор не такой жёсткий. Зато в линии полузащиты конкуренция выше.

4) Уникальные качества – приветствуются. В первую очередь, конечно же, спортивные: дриблинг, левая нога, мощный удар и прочие. Молодой Максим Мухин весной показал феноменальную работоспособность и выдавал по 10 отборов за матч, поэтому его немедленно вызвали в главную сборную, минуя молодёжную. Заболотный при всех спорных бомбардирских качествах потрясающе ведёт борьбу вверху и прессингует, это помогало ему оставаться в обойме даже в нерезультативные месяцы. Алексей Миранчук не самый надёжный и работоспособный, зато обладает ярчайшей творческой натурой, способен решать эпизоды и делать результат.



Бывает, что футболистов вызывают в сборную не для спортивных целей, а для правильного микроклимата и поддержки молодых. Один из примеров – Габулов, бывший при Черчесове третьим вратарём. Говорят, со своими функциями он справлялся отлично. Харизма – тоже полезное качество в любой команде.



5) Никуда не деться от вкусовщины. Случается, что футболист попросту нравится главному тренеру и вписывается в его модель игры. А при другом тренере выпадает из состава и не вызывается.

В национальную команду могут попасть и иностранцы

На дворе XXI век, натурализация спортсменов для всех уже привычна. У иностранцев есть два способа попасть в сборную России.

«Искусственная» натурализация

Футболисты очень нравятся главному тренеру или кому-то из руководства РФС, сами не прочь представлять нашу страну. В таком случае может инициироваться вопрос досрочного получения российского гражданства. Бразилец Марио Фернандес подал заявление весной 2016-го после трёх с половиной лет в России. В июле 2016-го он получил российский паспорт, в 2017-м дебютировал за сборную, в 2018-м стал одним из её лидеров на ЧМ-2018.

Роман Нойштедтер перед Евро-2016 отказался от немецкого гражданства ради получения российского — в его вызове был очень заинтересован Слуцкий. Есть и более диковинные истории. В 2000-м Олег Романцев очень хотел привлечь в сборную камерунского защитника Жерри-Кристиана Тчуйсе. Все этапы прошли очень быстро, но за сборную России Тчуйсе так и не сыграл. Зато российский паспорт хранит до сих пор.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Естественная» натурализация

Согласно правилам FIFA, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. После этого срока спортсмен вправе подать заявку – в случае одобрения он автоматически станет кандидатом в сборную.



Такой путь проделали вратарь «Локомотива» Гильерме: играет в России с 2007-го, гражданство получил в 2015-м, за сборную провёл 16 матчей. И экс-нападающий «Краснодара» Ари: в «Спартак» приехал в 2010-м, обладателем паспорта стал в 2018-м, за сборную – два матча.



Важный нюанс: иностранец, пожелавший играть за сборную России, но уже заигранный за другую национальную команду в официальном матче (даже если там одна минута), не сможет сменить спортивное гражданство.



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