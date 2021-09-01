Украина рискует пролететь мимо ЧМ-2022. Упустили победу на шестой добавленной минуте!

Главным событием игрового дня остаётся для нас приближающаяся игра сборных России и Хорватии, но и о других командах не забываем. Ярчайший матч в квалификации ЧМ-2022 в Нур-Султане выдали Казахстан и Украина.

Гости повели в счёте уже на 2-й минуте — отличился форвард Роман Яремчук. Он хладнокровно принял неудобную передачу с фланга на грудь, подработал мяч ещё одним касанием и эффектно пробил над вратарём. До перерыва украинцы могли увеличить преимущество, но трижды помешала штанга. Хозяева долго не могли сравнять, но всё же забили на 74-й минуте. Полузащитник Руслан Валиуллин принял заброс в штрафной, обработал мяч и пальнул в ближнюю девятку. А самое интересное началось в добавленное время.



На 3-й компенсированной минуте украинский нападающий Даниил Сикан воспользовался неразберихой в штрафной и забил в дебютном матче за сборную. Победа? А вот и нет. Хозяева помчались отыгрываться и сделали это буквально на последней секунде матча. Причём второй гол получился практически таким же, как и первый. После длинной подачи и скидки всё тот же Валлилулин в одно касание мощно пробил в ближний угол. Вратарь Андрей Пятов вновь не спас.

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Главный тренер украинцев Александр Петраков после матча явно был недоволен:

«Даже не знаю, что сказать. Забиваем на 93-й минуте, я уже радуюсь, а потом одна подача и гол… Первые 25 минут мы очень неплохо играли. Потом подустали, но позже снова начали играть хорошо. Скажем так, функционально мы не выдержали такую схему. Это футбол. Но мы будем играть до последнего. Ребята расстроены. Сейчас нужно восстановиться, но они даже встать не могут».

Грустью от упущенной победы проблемы сборной Украины не ограничиваются. Команда Петракова потеряла важнейшие два очка и рискует по итогам тура отстать от Франции на внушительные шесть очков. Кажется, такое отставание отыграть практически нереально. Второе место гарантирует лишь стыковые матчи, но украинцы рискуют упустить и его. Финляндия, Казахстан и Босния и Герцеговина отстают на данный момент, однако при равенстве в графе сыгранных матчей могут подняться выше. Как бы с таким раскладом не пролететь мимо чемпионата мира.



Помимо трудностей в группе, Украина столкнулась с кадровой проблемой. В матче с Казахстаном жёлтые карточки получили защитник Виталий Миколенко и полузащитник Александр Зинченко. Оба ключевых футболиста пропустят следующий матч. Угадайте, кто будет соперником? Франция! И игра всего через три дня.

Пользователи украинского портала Sport.ua, мягко говоря, оказались не в восторге от такого результата:



«Я искренне надеюсь, что Караваева и Пятова больше в основе сборной никогда не увижу. А в целом тут никакой тренер не поможет, если игроки на чистых выходах один на один бьют слабо и прямо во вратаря». (samird)

«Да дело ведь не в тренере, это уже понятно. И Шева тогда был ни при чём. Просто мастерство наших футболистов — это как раз уровень казахов…» (Nordenus)



«Не в тренере дело, а в тупости игроков! Как такой простой матч можно было превратить в цирк?» (Sa sha)



«К Петракову претензий ноль, кто ж виновен, что эти чудики не могут забить при выходах один на один и не реализовали много опасных моментов. Ну и Караваев в конце матча молодец, так изящно упустил соперника и не добежал. Все на дно, товарищи!» (pricolist)



«Наши «звёзды» могли даже без тренера побеждать! Тренер не дал им попадать в ворота с трёх метров? Что мешало тянуть время при 2:1? Почему не валялись на поле, не лупили казахов до жёлтой карточки? Бездари, которые не хотят играть!» (Сергей Ионов)