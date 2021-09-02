Невероятный Роналду! Ударил соперника и побил мировой рекорд

Криштиану Роналду снова сделал шоу. В матче 4-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии принимала Ирландию. Рядовая встреча превратилась в театр одного актёра. Роналду провёл один из самых удивительных матчей в своей карьере и успел сделать практически всё, что только можно и нельзя.

На 15-й минуте португальцы получили право на пенальти. Разумеется, бить отправился Криштиану, но начались неожиданные трудности. Для начала защитник Дара О’Ши (не путать с бывшим партнёром Роналду по «Манчестер Юнайтед» Джоном О’Ши) решил спровоцировать звёздного соперника. Дождавшись, когда форвард подготовится к пенальти, он отбросил мяч с точки. Роналду такое поведение ирландца взбесило, и он шлёпнул того по лицу.

Трудно оценить, насколько серьёзным получился удар, но это и не важно — португальца надо было удалять. Удивительно, что этого не произошло. Главный судья, словенец Матей Юг, эпизод проигнорировал, а VAR не вмешался.

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На этом удивительное не закончилось. Роналду в тот момент был в шаге от мирового рекорда. Если бы Криштиану реализовал пенальти, он бы забил 110-й гол за сборную и побил достижение иранца Али Даеи. Но рекорд пришлось отложить, потому что вратарь Гэвин Базуну, играющий за «Портсмут» в третьем по силе дивизионе Англии, как книгу прочитал Роналду и отбил мяч, бросившись в правый угол.

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Перед свистком на перерыв Ирландия и вовсе вышла вперёд благодаря защитнику Джону Игану. Во втором тайме португальцы никак не могли забить, но на сцену вновь вышел Роналду. Следим за руками. 89-я минута. Полузащитник Гонсалу Гедеш подаёт с правого фланга. Криштиану выпрыгивает и головой вколачивает мяч в ближний угол. Рекорд по голам за сборную побит, но времени для празднования нет, и Роналду несётся к центру поля.

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Проходит семь минут. Добавленное время уже истекло, идёт явно последняя атака Португалии. Снова подача справа, на этот раз от хавбека Жоау Мариу. Роналду выскакивает из-за несчастного защитника и без помех бьёт в тот же угол, что и до этого. Тут уже можно и отпраздновать — Криштиану срывает футболку и несётся к трибунам. Экстаз!

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Роналду выдал суперперформанс и вне контекста, но нельзя не отметить, насколько эти голы были важны для сборной Португалии. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков и на данный момент лидирует в группе A. Ниже находятся Сербия (7) и Люксембург (6), проведшие на один матч меньше. Второе место позволяет лишь сыграть в стыковых встречах, так что португальцам важно финишировать первыми. Впереди ещё четыре матча, и такая игра, как с Ирландией, может стать чем-то вроде укола адреналина. Чемпионату мира нужен такой невероятный Роналду.