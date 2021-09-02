Главные трансферы лета в АПЛ. Клубы продолжают тратить серьёзные деньги

В период кризиса финансовая пропасть между англичанами и всеми остальными только выросла. Именно сейчас целые сезоны без болельщиков на трибунах начинают играть роль – и, конечно же, намного комфортнее всех себя в такой ситуации чувствуют команды, которые больше получают по телевизионному контракту. Лучше всего это отображает список входящих трансферов в АПЛ.
В прошлом сезоне Лукаку и Роналду рубились за титул лучшего бомбардира Серии А, а теперь это два главных фаворита в борьбе за то же звание, но в Англии. Также на остров перебрались опытный и при этом ещё не старый защитник «Реала» Варан и один из лучших игроков дортмундской «Боруссии» Санчо – «МЮ» с таким усилением обязан бороться за титул.
«Ливерпуль» в целом провёл лето намного скромнее, но и он подписал перспективного защитника из Лейпцига. Конате получал много травм, но после катастрофы прошлого сезона, когда в обороне играл футболист из шестого дивизиона, клубу нужно хотя бы количественное усиление.
«Арсенал» же выкупил контракт Эдегора, который неплохо провёл первые полгода в аренде.
Англичане усилились лучшими игроками целых лиг – а отпустили в основном тех футболистов, которых посчитали ненужными. Абрахам и Томори смогли бы рассчитывать в лучшем случае на глубокий запас «Челси», Анхелиньо – на скамейку «Ман Сити», Фойт и Мир тоже были не нужны их предыдущим клубам. В нынешней системе координат и английские клубы в состоянии удерживать кого угодно, и их лидеры не хотят никуда уходить.
Два трансфера из пятёрки обусловлены третьим: «Астон Вилла» просто потратила на Ингса, Буэндию и ещё Бэйли из «Байера» те деньги, которые за Грилиша заплатил «Сити». «Брайтон» великолепно заработал на продаже Уайта, а «Челси» выручил за ещё одного запасного защитника даже больше, чем за Томори.
Свободные агенты
В данном случае сумма – это стоимость игрока по версии Transfermarkt.
Главная потеря АПЛ этого лета – Вейналдум. Полузащитник не смог договориться с «Ливерпулем» по контракту и ушёл в клуб, который не жалеет денег на оклады. Остальные свободные агенты, с кем попрощались английские клубы, – футболисты, которым сложно было бы рассчитывать на место в основе.
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