Захарян – самый молодой полевой футболист в истории сборной России. И уже так хорош!

В феврале этого года до вас точно долетело имя Арсена Захаряна – 17-летний атакующий полузащитник «Динамо» (кстати, отказавшийся от выступлений за сборную Армении) забил самый молодой гол сезона РПЛ в ворота «Ахмата», а ещё в том же матче восхитил умением финтить и продираться сразу через трёх-четырёх защитников.

Короткая история Захаряна вполне классическая и удивления не вызывает. Особенно тот факт, что от игрока из Самары в своё время отказался «Зенит». Начинал в «Крыльях», в 14 лет перебрался в «Динамо», ещё год назад играл за дубль, но получил место в главной команде при тренере Новикове, а при Шварце стал основным и в клубе, и в сборной (так кажется).

«Да, всего год назад я играл в третьем российском дивизионе, а теперь в сборной, и очень этому рад, – радовался Захарян после матча Россия – Хорватия. – Футбол вознаграждает за весь вложенный за прошедшие годы труд».

Рекордсмен сборной

Уже 18-летний Захарян вышел в старте в первом матче Карпина и провёл на поле 70 минут (за это время создал самый опасный момент, но проиграл больше всех единоборств – девять).

Таким был его дебют, рекордный для сборной: Арсен сыграл за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней и стал самым молодым полевым игроком в её истории. Обогнал Алана Дзагоева (18 лет, 3 месяца, 24 дня). Рекордсменом же по всем позициям остался Игорь Акинфеев (стартовал в 18 лет и 20 дней).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Захарян против Хорватии. Карпин доволен

Россия против Хорватии начинала без центральных нападающих: номинально в центре играл Алексей Миранчук, а Захарян и Ионов поддерживали его с флангов (Карпин после игры отметил, что фланг – комфортное место для Захаряна).

Арсен запомнился, в первую очередь, неожиданной передачей пяткой на Головина (вы тоже подумали, что вот он, европейских уровень?), а также первым ударом команды в створ с угла штрафной, когда Хорватию выручил вратарь Ливакович.

«Убрал под правую, ударил, но чуть не исполнил, – так Захарян описал эпизод. – Наверное, надо было быть хладнокровнее. Дай бог, ещё будут моменты в следующем матче».

Карпин отметил, что для 18-летнего парня Захарян выглядел здорово и вообще не проседал. «Немножко помешало стремление сыграть побыстрее в атаку. Не Захаряна – всей команды. Это выразилось в потерях мяча», – так тренер объяснил те самые проигранные единоборства.

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Что дальше? Прямо сейчас хочется радоваться, что футболист меньше чем за год перешёл из молодёжной сборной в главную и смотрелся в ней так, что вдохновил на мысль: если мы когда-либо и будем пересматривать матч Россия – Хорватия без голов, то это будет ради того, чтобы посмотреть на Захаряна. С чего он начинал. Как выделялся уже тогда – мыслью и движением (когда мяч у него, спокойно).

Тем более Карпин строит такую сборную, где 18-летний Арсен может стать лидером – это прояснилось в ходе обсуждения капитанов (что у сборной их будет несколько).

«Мы все вместе. Мы – команда, мы все капитаны. Капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? – говорил Карпин. – Ответственность на всех нас, мы все должны двигать эту сборную вперёд. Не надо вешать собак на капитана, что он что-то должен. Все должны, все могут и все будут».

Да будет так!