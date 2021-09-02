Отсутствие Смолова – главный вопрос игры с Хорватией. Почему нападающий остался на лавке?

В 2021 году Фёдор Смолов – главный нападающий России. Он ярко провёл весну, пролетел мимо заявки на Евро-2020, выложил громкий пост в «Инстаграме», а в начавшемся сезоне снова много забивает. Уже когда Карпин огласил заявку, многие видели Смолова в стартовом составе на Хорватию. Но в итоге Фёдора там не оказалось. Все 90 минут нападающий смотрел со скамейки запасных. Отсутствие Смолова – главный вопрос игры с Хорватией. Сам Карпин объяснил это схемой – команде против такого соперника потребовался другой тип форварда. И Смолов, вероятно, не подходил под эту роль.

«Эта мысль пришла после изучения игры Хорватии. Мы планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Не все получалось, но была такая задумка. Функции прессинга может выполнять, что центральный нападающий, что Миранчук. Понимали, что во втором тайме будет тяжело, и, чтобы отодвинуть от нашей половины поля игру, вышел Заболотный», – так объяснил главный тренер отсутствие Фёдора.

Логика в этих словах есть. Хотя бы потому, что Фёдор вернул прежнего себя ровно в тот момент, когда «Локо» перешёл на игру в два нападающих. Лучший Смолов – это Смолов, предоставленный сам себе. В «Локо» большую работу рядом с ним проводит Камано. Поэтому Фёдор свободно перемещается, ищет мяч в разных точках и создаёт моменты. Команда может пойти на то, чтобы обеспечить комфорт одному игроку, который делает разницу. Сборная на такое пойти не может – здесь на первом месте общая работа и результат против очень непредсказуемого соперника.

Мы можем вообразить, что Смолов вышел на поле. Либо в старте, либо на замену. И оказался впереди в абсолютно новых условиях. Он один против мощных защитников, а где-то по краям помогают Ионов и Захарян. Есть гарантия, что он сыграл бы лучше Миранчука? Никакой. Но при этом вряд ли выглядел бы хуже.

Выход Заболотного показал – Карпин пока не готов к радикальным изменениям тактики по ходу матча. Прошло слишком мало времени с новым штабом, поэтому вряд ли игроки готовы оперативно подстраиваться под ситуацию. Если бы это была не Хорватия, Валерий наверняка рискнул бы. И во втором тайме мы бы увидели впереди, например, Смолова и Тюкавина. Однако главный тренер как никто понимает, что с точки зрения стратегии ничья с Хорватией в дебютном матче — очень хороший результат.

С Кипром и Мальтой наверняка будет немного проще. Там уже можно придумать другую схему, выпустить Смолова и кого-нибудь рядом. Вряд ли Фёдор вызывался в сборную, чтобы три матча просидеть на скамейке из-за неподходящей схемы. А если так действительно случится, вероятно, этого нападающего в команде больше не будет.