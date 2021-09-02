Сборную России пока очень рано хвалить. Сырой футбол против не самой сильной Хорватии

Дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России сложился неплохо: команда взяла стратегически важное очко против прямого конкурента, обеспечила себе умеренно-положительный эмоциональный фон перед следующими встречами против более простых (во всяком случае – на бумаге) соперников.

Но если оценивать нашу сборную объективно и строго, без классических проявлений снисходительности из-за фактора нового главного тренера, то вряд ли это был искромётный футбол, благодаря которому в команду влюбятся нейтральные зрители. Мы играли даже не на равных с весьма серой из-за отсутствия ведущих футболистов и недостаточного набора формы у большинства лидеров сборной Хорватии – а хотелось, конечно же, большего.

Если выделять ключевые тактические нюансы в плане тренерского штаба на игру, то ими стали:

1) агрессивный прессинг по структуре 4-3-3: два крайних нападающих добегали до центральных защитников, а центрфорвард перекрывал Брозовича. Хорваты любят выходить в атаку через контроль, рискуют – и Карпин хотел применить давление не только в качестве оборонительного метода, но и как способ создания моментов;

2) игра без чистых форвардов и использование Миранчука на позиции «ложной девятки». Замысел в том, что хорваты средне защищают буферную зону между линией обороны и полузащитой, Брозович часто покидает её при любой схеме, а партнёры не обеспечивают страховку. Миранчук должен был опускаться глубже, создавать в центральной оси численное преимущество, а Ионов (чаще) и Захарян в эти же моменты обеспечивали глубину атаки, чтобы чужие защитники утягивались назад;

3) выход Головина в более глубокой позиции – не чистым опорником, но «восьмёркой» с объёмными задачами в переключениях и обороне. У Черчесова Александр, как правило, использовался выше.

А теперь подведём итоги: что из задуманного сработало, а что – не очень.

Прессинг перестал работать к середине первого тайма. «Ромб» хорватов усложнил задачу, но дело было не только в нём

Многие задавались вопросом, почему Смолов не вышел ни на первый, ни на второй тайм. Ответ кажется простым: Фёдор сейчас классно исполняет моменты, здорово двигается по всему полю, пользуется свободой в схеме 4-4-2, но он: а) запросто может выключаться в прессинге, а против хорватов этого делать было нельзя; б) так себе борется и сохраняет мячи – поэтому во втором тайме на него тоже не сделали ставку.

Но ключевое – это всё-таки прессинг. Карпин ориентировал команду на структуру 4-3-1-2 при прессинге и, скорее всего, готовился к обеим основным схемам Хорватии – и 4-1-4-1 (основная), и 4-2-3-1. Но Далич удивил и использовал «ромб», где Влашич стал «десяткой», а Крамарич и Перишич – два широко играющих форварда.

Система хорватов усложнила задачу России, ведь всегда был риск получить передачу между линиями на Влашича (было важно, как контролировал такие ситуации Баринов), хотя в стартовый 15-минутный отрезок всё более-менее получалось. Хорваты линейно расставлялись в атаке: Брозович – нижний опорник, Пашалич и Ковачич – две «восьмёрки». Сборная России агрессивно добегала и несколько раз вынуждала вратаря соперников Ливаковича просто выбивать мяч вперёд. Причём тот из-за такого напора принялся лупить по аутам.

После середины первого тайма прессинг команды Карпина перестал быть эффективным. На это было три причины: 1) Миранчук терял Брозовича, когда тот, к примеру, уходил на фланг или менял позицию в ходе атаки. Выбрасываться приходилось Баринову, а это приводило к дырам в середине; 2) не всегда происходило выдвижение полузащитников в ситуациях, когда к Брозовичу очень низко опускался Ковачич; 3) когда Влашич или один из форвардов открывался в недодачу, не всегда была идеальная передача игрока опорникам или добегание от защитников.

Ниже – примеры.

Здесь Брозович просто ушёл к флангу – и Миранчук не понял, что ему делать. Ионов тоже не переключился.

Если бы Ковачич поставил бы мяч в касание на Брозовича, то возникла бы дыра в центре, так как Баринов уже был вытянут из зоны.

А здесь Брозовича потеряли после перепасовки с использованием вратаря. Увидев это, из глубины рванул Баринов. Спорное решение, так как он явно не успевал оказать давление. Образовалась дыра в центре поля – и пришлось нестись назад за Влашичем.

Хорваты получили возможность ускорять атаки через середину. Извлекли они из этого не так много исключительно из-за среднего исполнения эпизодов. Хотя статистика подтверждает, что с прессингом у России были проблемы: PPDA в первом тайме составил аж 25,6 (Wyscout), то есть хорваты делали много передач до потерь. С выходом Заболотного во втором тайме структура прессинга почти не изменилась – Антон тоже доигрывал по Брозовичу (разве что учли нюансы «ромба», стали перераспределяться функции при контроле «восьмёрок» и форвардов), дыр в опорной зоне стало меньше, хотя сказался также тот факт, что хорваты стали иначе строить атаки и больше использовать фланги, а не середину.

В атаке сборная России не преуспела: мало вхождений в штрафную и ударов

Миранчук должен был искать мяч между линиями – либо получать его в буферной зоне и разворачиваться (а Захарян и Ионов обеспечивали рывки в переднюю линию), либо вытягивать за собой центральных защитников.

Хорваты действительно допускали классические для себя дыры: например, на картинке внизу Брозович выдернулся на Головина, а Ковачич играл по Кузяеву. Ионов и Миранчук вдвоем оказались между линиями, Чалета-Цар и Ловрен не решились агрессивно выбежать на них. Могло бы получиться очень опасно, если бы российские футболисты приняли мяч и развернулись. Но Миранчук почему-то перевёл атаку на фланг – и темп сбился.

Хороший момент Захаряна в начале матча тоже отчасти стал следствием роли Миранчука – после потери хорваты попытались организовать контрпрессинг, Брозович очень высоко добегал до Гильерме, Ковачич и Пашалич после длинного выноса в середину не разобрались, а Ловрен не выдавил, испугавшись рывка Ионова. Итого: Миранчук принял мяч, протащил его и развернул атаку налево. Захарян отлично принял с уходом в середину и пробил вторым касанием.

Только этот момент – едва ли не единственный реальный дивиденд от роли Миранчука. В остальном он провёл отведённое время скромно: не совершил ни одной обводки, отметился лишь одной передачей в штрафную и одним неудачным ударом, а глубина атаки из-за его опусканий в середину страдала – Ионов её успевал обеспечить не всегда.

Перевод Головина в глубину поля так же вряд ли можно назвать однозначным плюсом для структуры сборной России: его маловато было возле чужой штрафной, Захарян отнимал у него полуфланговые зоны, и подавляющее большинство действий полузащитника «Монако» состоялось в средней трети поля. В штрафную он отдал всего две передачи (навес с игры в дебюте, а также подача после розыгрыша углового), по воротам не бил. Да и мяч в середине намного лучше с ним ходить не стал – во втором тайме, когда наша команда пробовала выходить через владение, всё равно случались потери. А потом начались многочисленные выносы в сторону Заболотного.

Итоговые показатели сборной России в атаке очень скромные: всего восемь ударов, только два из них – из пределов штрафной; грустные 0,59 ожидаемых гола xG; лишь девять владений в матче (8% от общего количества), достигших чужой штрафной; только 12 передач в штрафную (у хорватов – 30).

При этом важно подчеркнуть, что играли мы с Хорватией, которая сейчас явно не в лучшем состоянии. Во-первых, у неё не было Модрича – абсолютно ключевого игрока центральной зоны, и тот же Пашалич вообще не смог заменить его с точки зрения влияния на созидательную игру из глубины. Во-вторых, выбыл левый защитник Гвардиол, который играл важную роль при выходе в атаку. Резервист Борна Соса дал очень низкое качество впереди. В-третьих, Перишич, Крамарич, Брозович, Ковачич – все они пока не находятся в оптимальном состоянии из-за фактора начала сезона и постепенного набора формы. В-четвертых, без Модрича у Хорватии удивительным образом не нашлось ни одного качественного исполнителя стандартов – все подачи вдруг оказались плохими, не подходящими для ударов.

Поэтому дебютной игре Валерия Карпина можно поставить умеренно-положительную оценку, но вряд ли это самый идеальный результат в текущих условиях и самый оптимальный футбол. Кипр и Мальту, хочется верить, мы в этом микроцикле обыграем, а перед следующими встречами с прямыми конкурентами нужно ощутимо прибавлять. Тем более состоятся они в традиционно более тяжёлые для российского футбола поздние осенние месяцы.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.