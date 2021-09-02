Вместо распродажи «Локомотив» устроил мощную закупку. Как это понимать?

Ещё месяц назад многие с грустью признавали: «Локо» в этом сезоне не ждёт ничего хорошего. Да, есть сильный тренер, однако менеджерская стратегия нового руководства из Германии предполагала чересчур радикальные изменения. Сначала у инсайдеров появился список на продажу, якобы сформированный Ральфом Рангником, а потом Томас Цорн вроде бы предлагал игроков команды другим российским клубам. Но либо задачи продать полкоманды в действительности не было, либо не предложили достаточно денег.

Из «Локо» ушли те, кто и должен был в силу истечения контрактов или по игровым качествам, а ещё к этим игрокам добавился Гжегож Крыховяк – самый элитный футболист из реального списка на выход. Возможно, «Локо» покинет и Антон Миранчук. Его хотят пригласить ЦСКА и «Зенит», однако не факт, что клубы договорятся за оставшуюся неделю. На этом всё. Минус один ключевой и второй околоключевой футболист – совсем не похоже на разрекламированную распродажу. А вот закупка действительно есть – причём максимально форматная. Ни один другой спортивный директор не привёл бы таких футболистов. Но Рангник точно знает, как делать бизнес.

В «Локо» перешли игроки, которых точно можно будет продать за хорошие деньги: Наир Тикнизян – один из главных талантов ЦСКА, Алексис Бека-Бека, поигравший во всех юношеских сборных Франции и имевший приглашения от клубов Лиги 1, и даже Гирано Керк – парень, который засиделся в Голландии. Смена обстановки пойдёт ему на пользу. Есть ещё Тин Едвай – 25-летний защитник, уже ставший основным в команде. Через пару лет вряд ли он будет стоить дешевле и вполне может прибавить в цене. Приехала и главная молодая звезда – 19-летний полузащитник «Челси» Фаустино Анджорин перешёл в московский клуб на правах аренды. А через год «Локомотив» сможет выкупить его контракт у лондонцев.

Ещё один готовящийся переход, о котором стало известно в последние часы – трансфер Константина Марадишвили из ЦСКА. Причём денег на него в «Локо» не пожалеют. Сообщается, что речь может идти о € 5-7 млн.

На все эти трансферы руководство потратит около € 20-25 млн. Понятно, что в большинстве случаев речь идёт о рассрочке, а не о разовых выплатах. Так что вряд ли это станет большим экономическим ударом уже в ближайший год. Возможно, в трансферной деятельности руководству «Локо» помог кредит на 2 млрд рублей, взятый летом у ВТБ. А вот дальше придётся покрывать расходы на покупки – либо за счёт результатов, либо за счёт уходов других игроков за приличные деньги.

С таким усилением и сохранением остальных лидеров вполне логично, что руководство потребует от Николича борьбы за Лигу чемпионов. Ведь это тоже вписывается в стратегию нового руководства, и только от тренера зависит развитие приглашённых и имеющихся игроков.

Уже в ближайшие месяцы мы увидим совсем другой «Локо», оперативно собранный Рангником. И либо Николич адаптирует всех новичков под стиль команды, и тогда мы получим реального претендента на титул, либо всё посыплется и начнутся изменения.