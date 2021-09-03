Топ-10 клубов Европы, потративших больше всех в летнее трансферное окно

Несколько дней назад в Европе закрылось трансферное окно. Мы узнали, кто из европейских клубов в минувшее лето потратил больше всех на новичков. Присутствие некоторых команд в этом списке вас наверняка удивит!

«Вест Хэм» (Англия)

Затраты: € 74,50 млн



Лондонцы неожиданно засмотрелись в сторону РПЛ и приобрели в последние дни трансферного окна Николу Влашича и Алекса Крала. Хорват из ЦСКА обошёлся «Вест Хэму» в € 30 млн, а чешский полузащитник «Спартака» перешёл на правах аренды до конца текущего сезона. Также лондонцы подписали за € 35 млн Курта Зума из «Челси», укрепив не только линию полузащиты, но и оборону. Новый сезон в АПЛ «Вест Хэм» начал довольно удачно, набрав в первых трёх турах семь очков.

«Ренн» (Франция)

Затраты: € 79,50 млн



В дедлайн трансферного окна французский клуб продал своего вундеркинда Эдуарду Камавинга в мадридский «Реал» за € 31 млн. При этом «Ренн» усилился центральным защитником Лоиком Баде из «Ланса», переманил лучшего бомбардира «Монпелье» прошлого сезона Гаэтана Лаборда, а также подписал талантливого 19-летнего ганца Камалдина Сулемана из датского «Норшелланна». С таким составом французы должны составить хорошую конкуренцию «Тоттенхэму» за выход из группы в Лиге конференций.

«ПСЖ» (Франция)

Затраты: € 83 млн



Вице-чемпионы Франции провернули гениальное трансферное окно, подписав в качестве свободных агентов Лео Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Жоржиньо Вейналдума. «ПСЖ» раскошелился только на Ашрафа Хакими из «Интера (€ 60 млн) и Данило Перейру из «Порту» (€ 16 млн). Ещё € 7 млн парижане заплатили за аренду 19-летнего защитника португальского «Спортинга» Нуну Мендеша. Теперь они полностью укомплектованы и в очередной раз рвутся к победе в Лиге чемпионов.

«Рома» (Италия)

Затраты: € 97,75 млн



Приход Жозе Моуринью в «Рому» для многих показался неожиданным. Но за лето португальский тренер собрал отличную команду, которая в этом сезоне точно будет бороться в Италии за самые высокие места. В клуб из Рима перешёл экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, а на место Эдина Джеко прибыл Тэмми Абрахам из «Челси», за которого отвалили € 40 млн. Также Моуриньо пригласил на место основного вратаря опытного Руя Патрисиу. И «Рома» начала сезон в Серии А с двух побед над «Фиорентиной» и «Салернитаной».

«Астон Вилла» (Англия)

Затраты: € 99,82 млн



В летнее трансферное окно бирмингемцы потратили почти € 100 млн, но отбили эту огромную сумму продажей Джека Грилиша в «Манчестер Сити». На место дорогостоящего англичанина пришли Эмилиано Буэндия из «Норвича» и Леон Бэйли из «Байера». Также «Астон Вилла» усилила атаку Данни Ингзом, а также спустя десять лет вернула в клуб Эшли Янга, которому в июле стукнуло уже 36 лет.

«РБ Лейпциг» (Германия)

Затраты: € 107,62 млн



После ухода Юлиана Нагельсмана в «Баварию» руководство «РБ Лейпцига» пригласило на должность главного тренера американца Джесси Марша. В летнее трансферное окно он укрепил атаку Андре Силвой, за которого немцы отдали € 23 млн. Из загребского «Динамо» перешёл защитник Йошко Гвардиол, получивший перед матчем с нашей сборной неприятную мышечную травму. Также стоит выделить полноценный трансфер в «Лейпциг» Анхелиньо, который принадлежал «Манчестер Сити».

«Челси» (Англия)

Затраты: € 120 млн



Лондонцы потратились всего лишь на двух игроков. «Челси» признал ошибку и вернул в клуб Ромелу Лукаку, за которого заплатил «Интеру» € 115 млн. Также в аренду у мадридского «Атлетико» за € 5 млн был взят полузащитник Сауль, а в качестве свободного агента в «Челси» пришёл 29-летний голкипер «Фулхэма» Маркус Беттинелли. Пока команда Томаса Тухеля начала сезон в АПЛ с двух побед и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).

«Манчестер Сити» (Англия)

Затраты: € 127,5 млн



«Сити» раскошелился на Грилиша, выплатив «Астон Вилле» € 117,5 млн. Многие до сих пор критикуют горожан за этот трансфер, утверждая, что английский полузащитник не стоит таких больших денег. К тому же в летнее трансферное окно клуб из Манчестера связывали с возможным подписанием Лео Месси или Криштиану Роналду, но руководство «Сити» решило сделать выбор в пользу Грилиша.

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

Затраты: € 140 млн



А вот «МЮ» в нужный момент активизировался и подписал Роналду, который оформил своё возвращение в Манчестер спустя 12 лет. Помимо него, «красные дьяволы» купили Рафаэля Варана за € 40 млн, а также в два с лишним раза большую сумму выплатили дортмундской «Боруссии» за Джейдона Санчо – € 85 млн. «Манчестер Юнайтед» качественно усилился и уже в этом сезоне будет претендовать на титул АПЛ.

«Арсенал» (Англия)

Затраты: € 165,60 млн



В летнее трансферное окно самым щедрым на рынке был лондонский «Арсенал». «Канониры» отдали € 58 млн за центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта, подписали — уже на постоянной основе — Мартина Эдегора из «Реала» и выложили порядка € 30 млн за голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла. При этом команда Микеля Артеты ужасно стартовала в АПЛ – с трёх поражений, пропустив девять мячей. «Арсенал» впервые с 1974 года находится после трёх матчей на последнем месте в таблице.