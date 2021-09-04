Кипр — Россия. Онлайн. Кто забьёт первый гол сборной при Карпине?
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Здесь 0:0 нас не устроит — нужно побеждать!
Привет, друзья! Сегодня, 4 сентября 2021 года, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 по футболу Кипр — Россия. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск. Ждём победы от наших парней!
Этот матч станет вторым для команды под руководством Валерия Карпина. Несколько дней назад Россия сгоняла по нулям с хорватами в Москве, и эта игра вызвала неоднозначную реакцию общественности. Кто-то ругает, кто-то хвалит. На Кипр россияне полетели без Ионова и Фернандеса (оба играли в старте с Хорватией), испытывающих дискомфорт. Помимо этого, расположение национальной команды покинул Фомин (проблемы со спиной) и Чистяков (подвернул голеностоп).
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